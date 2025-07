8:59 , aktualizováno 8:59

Nový kontrakt by měl přenést brankáře Lukáše Dostála do jásavější éry Anaheim Ducks. V NHL se sedmkrát za sebou ani nepodívali do play off. V následujících sezonách už ovšem nehodlají být v nejslavnější lize bezbrannými otloukánky, o čemž svědčí třeba i angažování proslulého kouče.