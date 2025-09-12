Překvapivá šance na návrat, obránce Šustr s Rangers zabojuje o místo v NHL

  17:31aktualizováno  17:31
Hokejový obránce Andrej Šustr se podle informací zámořských médií domluvil na zkušební smlouvě s týmem New York Rangers a v přípravě se pokusí vybojovat si návrat do NHL. Čtyřiatřicetiletý bek, který minulou sezonu začal v extraligových Pardubicích, má na kontě 362 startů v elitní kanadsko-americké soutěži a dalších 46 utkání odehrál v play off.
Plzeňský odchovanec se do NHL prosadil i přesto, že nebyl draftovaný. Po úspěšném angažmá v univerzitní soutěži NCAA podepsal v roce 2013 smlouvu s Tampou, se kterou o dva roky později postoupil až do finálových bojů o Stanleyův pohár.

Šustr, který reprezentoval Česko na Světovém poháru v roce 2016 a mistrovství světa 2021, hrál později v NHL i za Anaheim. V roce 2019 odešel do Evropy, dvě sezony nastupoval v KHL, ale poté se do zámoří vrátil. Před dvěma lety zamířil do Kolína nad Rýnem a loni přišel do Pardubic. Po 16 zápasech ale v Dynamu skončil a sezonu dohrál v Tappaře Tampere.

