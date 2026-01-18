Sparta získala posilu z Premier League, přišel Irving, parťák Součka z West Hamu

„Je to levonohý, chytrý, pracovitý a konstruktivní středopolař s dobrým přehledem, který umí měnit tempo i těžiště hry, a zároveň je poctivý do defenzivy,“ komentoval příchod sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Irving je odchovancem Heart of Midlothian, dotáhl to až do áčka, za které hrál už od svých devatenácti. Ve Skotsku působil ještě ve Falkirku. V jedenadvaceti zamířil do Německa, kde hrál třetí ligu v Mnichově za Türkgücü. Po roce šel do Klagenfurtu, kde prožil nejlepší část kariéry.
V rakouské nejvyšší soutěži dal ve dvou sezonách čtrnáct branek a dvanáct asistencí. Ale už po té první ho za 1,76 milionu eur koupil West Ham a nechal ho tam na hostování.
„Andyho dobře známe právě už z jeho působení v rakouské lize, kde byl velmi produktivní. Od té doby ho sledujeme,“ poznamenal Rosický.
👉 𝐀nother 𝐈𝐫𝐯𝐢𝐧𝐠 in town 👈 pic.twitter.com/yfoBz2RkLV— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 18, 2026
V létě 2024 se vydal Irving zpět, za West Ham nastoupil do deseti zápasů v Premier League, jen jednou byl v základní sestavě. A to po boku českého záložníka Tomáše Součka. I kvůli malému vytížení hledal jiné možnosti.
„Jeho jméno se skloňovalo ve spojitosti s Espaňolem, Atalantou, Celticem nebo St. Pauli. Irvingova přítelkyně už si však zajistila práci v jedné z londýnských škol, a tak se rozhodl přesvědčit Julena Lopeteguiho o svém významu pro tým,“ píše sparťanský web.
Ale příliš toho nenahrál ani v aktuálním ročníku, šest z celkových sedmi startů stihl v úvodních devíti kolech, pak si chvíli zahrál v prosinci proti Manchesteru United. Jinak nic.
„Navzdory menšímu zápasovému vytížení Irvinga chválili spoluhráči i fanoušci, kteří oceňovali jeho pracovní morálku,“ tvrdí sparťanský web.
West Ham, jehož menšinovým vlastníkem je i sparťanský majitel Daniel Křetínský, má letos velké problémy, pohybuje se na sestupových místech, během podzimu měnil trenéra a mezi náhradníky se často ocitl i Souček.
Irvingova cena je podle specializovaného serveru Transfermarkt pět milionů eur, v přepočtu asi 123 milionů korun. Ale Spartu stál o dost méně.
V minulých dnech Sparta získala jedenadvacetiletého útočníka Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi, přišel i peruánský křídelník Joao Grimaldo, který minulý rok hostoval v FC Riga z Partizanu Bělehrad.
Příchod Irwinga je reakcí na loňský odchod Qazima Laciho do Rizesporu a letošní Lukáše Sadílka do Górniku Zabrze. Po něm Irving „zdědí“ číslo osmnáct.
Ve středu pole vedle opory Kaana Kairinena jsou k dispozici už jen Sivert Mannswerk a Patrik Vydra, který však v závěru podzimu nastupoval spíš na pozici stopera. Santiago Eneme je zraněný, v úvodu jara s ním kouč Brian Priske počítat nemůže.
„Ano, plán byl, že středového hráče přivedeme. Máme Kairinena s Mannsverkem, jsme spokojení i s vývojem Patrika Vydry. Ale je jasné, že ještě někoho potřebujeme,“ řekl na startu zimní přípravy Rosický.
Vedle Sadílka z klubu odešel pravý krajní hráč Ángelo Preciado, který přestoupil do brazilského Atlétika Mineiro.