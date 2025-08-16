Indráčková ve Wisle zaznamenala nejlepší výsledek v seriálu, Koudelka byl čtrnáctý

Sedmadvacetiletá Indráčková byla v obou úvodních závodech Grand Prix v Courchevelu třináctá a stejná pozice jí díky skoku 114 metrů patřila i dnes po 1. kole.
Druhý skok česká reprezentantka prodloužila o šest metrů a posunula se na dělenou devátou pozici. Vyhrála dvojnásobná mistryně světa a vítězka Světového poháru Nika Prevcová ze Slovinska a vede průběžné pořadí. Indráčková je desátá.
Koudelkovi po úvodním kole patřilo sedmé místo díky skoku do vzdálenosti 127,5 metru, jeho druhý pokus měřil 126 metrů. Šestatřicetiletý český skokan při vítězství domácího Macieje Kota výrazně vylepšil 24. místo z Courchevelu.
V neděli se stejně jako ve Francii uskuteční závod v experimentálním formátu High Five.
Letní Grand Prix ve skoku na lyžích ve Wisle (Polsko):
Ženy: 1. Prevcová (Slovin.) 247,9 (127+121), 2. Marujamaová (Jap.) 240,5 (125+127), 3. Strateová (Kan.) 231,4 (127+123), ...9. K. Indráčková 189,6 (114+120), 20. Ulrichová (obě ČR) 151,7 (117+104,5)
Průběžné pořadí (po 3 z 9 závodů): 1. Prevcová 245, 2. Strateová 220, 3. Marujamaová 180, ...10. K. Indráčková 69, 28. Ulrichová 19
Muži: 1. Kot (Pol.) 271,7 b. (127,5+132,5 m), 2. Bachlinger (Rak.) 268,5 (130,5+130,5), 3. Stoch (Pol.) 268,4 (126+130), ...14. Koudelka (ČR) 252,8 (127,5+126).
Průběžné pořadí (po 3 z 9 závodů): 1. Bachlinger 230, 2. Raimund (Něm.) 160, 3. Lindvik (Nor.) 150, ...25. Koudelka 25.