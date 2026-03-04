První ženská medaile pro české skoky na lyžích. Indráčková ovládla MS juniorek

Skokanka na lyžích Anežka Indráčková se stala v Lillehammeru juniorskou mistryní světa. Na mládežnickém šampionátu v klasickém lyžování vybojovala první českou medaili od roku 2019 a první pro ženský skok v historii.
Devatenáctiletá Indráčková potvrdila coby pravidelná účastnice Světového poháru a už dvojnásobná olympionička roli jedné z hlavních favoritek.

Vedla už po prvním kole a v druhém kole, jehož začátek byl o několik hodin odložen kvůli větru, své první místo potvrdila.

Osmnáctá žena z olympijského závodu na středním můstku předvedla skoky 95 a 98 metrů a zvítězila o 2,3 bodu před Norkou Ingvild Midtskogenovou. Třetí Finka Sofia Mattilaová ztratila už 6,5 bodu.

Do třicítky se dostaly také další dvě české reprezentantky: Barbora Štěpánková obsadila 23. a Natálie Nejedlová 26. místo.

Díky Indráčkové má české klasické lyžování první juniorskou medaili od roku 2019, kdy získal stříbro mezi běžci do 23 let Michal Novák. O rok dřív se stal mistrem světa sdruženář Ondřej Pažout.

V historii samostatného Česka vybojovali juniorské zlato ve skoku na lyžích v roce 2017 Viktor Polášek a o deset let dřív Roman Koudelka.

Po medaili sahali v Lillehammeru také sdruženáři. Devatenáctiletý Lukáš Doležal a šestnáctiletý Jiří Kubalák skončili čtvrtí v týmovém sprintu na 10x1,4 km.

