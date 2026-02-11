ONLINE: City může snížit ztrátu, Wolves i s Krejčím v základu hrají v Nottinghamu

Jeden český fotbalový reprezentant může pomoci druhému. Ladislav Krejčí se ve vloženém středečním kole Premier League s Wolverhamptonem představí v Nottinghamu, který je hlavním soupeřem West Hamu, týmu Tomáše Součka, v boji o záchranu. Čtyři zápasy mají výkop od 20.30, duel Liverpoolu v Sunderlandu se hraje od 21.15.

Wolverhampton je beznadějně poslední a takřka jistě ho lze považovat za sestupujícího. Sestupová příčka patří i West Hamu, který na Nottingham ztrácí dva body. Proto by se mu hodilo, kdyby Krejčího tým soupeře obral.

V dalším utkání může druhý Manchester City proti Fulhamu snížit šestibodové manko na Arsenal, který své utkání 26. kola na stadionu Brentfordu hraje ve čtvrtek.

Třetí Aston Villa vyhrála jediný z posledních pěti zápasů, čeká ji utkání proti Brightonu. Liverpool bude chtít víkendovou porážkou se City napravit v Sunderlandu, nováček je jediným týmem soutěže, který doma ještě neprohrál.

Premier League
26. kolo 11. 2. 2026 20:30
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Ortega – Aina, Milenković, Morato, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hutchinson, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – Lucca.
Sestavy:
Sá (C) – Y. Mosquera, S. Bueno, Krejčí – R. Gomes, J. Gomes, A. Gomes, H. Bueno – Mané – Arokodare, A. Armstrong.
Náhradníci:
Gunn – Awoniyi, Ndoye, Domínguez, I. Jesus, Yates, J. Cunha, McAtee, Netz.
Náhradníci:
Johnstone – Doherty, Wolfe, Lima, Bellegarde, Tchatchoua, Sunderland, Rawlings, Edozie.

Rozhodčí: Robinson – Hussin, Hatzidakis

Premier League
26. kolo 11. 2. 2026 20:30
zápas probíhá
Manchester City Manchester City : Fulham Fulham 2:0 (-:-)
Góly:
24. Semenyo
30. O'Reilly
Góly:
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Guéhi, Ajt-Núrí – B. Silva (C), Rodri, O'Reilly – Foden, Haaland, Semenyo.
Sestavy:
Leno – Tete, Andersen (C), Bassey, Sessegnon – Iwobi, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Chukwueze – R. Jiménez.
Náhradníci:
Trafford – Stones, Chusanov, Alleyne, Lewis, Reijnders, Cherki, N. González, Marmúš.
Náhradníci:
Lecomte – Cuenca, Robinson, Castagne, Reed, J. King, Bobb, Kevin, Muniz.
Žluté karty:
Žluté karty:
31. Andersen

Rozhodčí: Tierney – Bennett, West

Premier League
26. kolo 11. 2. 2026 21:15
Sunderland AFC Sunderland AFC : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Sestavy:
Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Sadiki, Le Fée – Hume (C), Diarra, Angulo – Brobbey.
Sestavy:
Becker – Endō, Konaté, van Dijk (C), Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Saláh, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Náhradníci:
Ellborg – Cirkin, O'Nien, Geertruida, Rigg, Talbi, Mundle, Isidor, Mayenda.
Náhradníci:
Mamardašvili – Gomez, Kerkez, Ramsay, Nyoni, Jones, Morrison, Chiesa, Ngumoha.

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Perry

Premier League
26. kolo 11. 2. 2026 20:30
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Sestavy:
E. Martínez – Bogarde, Konsa (C), Mings, Maatsen – Amadou Onana, Luiz – Sancho, Buendía, Rogers – Watkins.
Sestavy:
Verbruggen – Veltman, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Hinshelwood, Baleba (22. Milner), Groß – Gómez, Welbeck, Mitoma.
Náhradníci:
Bizot, Wright – Abraham, Alysson, Bailey, Barkley, Digne, Lindelöf, Torres.
Náhradníci:
Steele – Boscagli, De Cuyper, Howell, Kostoulas, Minteh, O'Riley, Rutter.
Žluté karty:
Žluté karty:
2. Baleba, 24. Veltman

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus

Premier League
26. kolo 11. 2. 2026 20:40
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Burnley FC Burnley FC 1:0 (-:-)
Góly:
17. Strand Larsen
Góly:
Sestavy:
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Lerma – Muñoz, Kamada, Wharton, Mitchell – Guessand, I. Sarr – Strand Larsen.
Sestavy:
Dúbravka – Laurent, Estève, Worrall – Walker (C), Ugochukwu, Medžbrí, Humphreys – Edwards, Anthony – Flemming.
Náhradníci:
Benítez – Clyne, Devenny, Hughes, Johnson, Rijád, Pino, Sosa, Uche.
Náhradníci:
Weiß – A. Barnes, Bruun Larsen, Ekdal, Florentino, Foster, Tchaouna, Pires, Ward-Prowse.

Rozhodčí: Hallam – Burt, Mainwaring

