City podeváté získalo Ligový pohár. V souboji kolosů vynulovalo Arsenal

Fotbalisté Manchesteru City ve finále anglického Ligového poháru porazili Arsenal 2:0. Trofej získali po pěti letech a podeváté v historii. Svěřencům Mikela Artety se tak rozplynul sen o zisku všech čtyř velkých trofejí.
Hráči Manchesteru City slaví s trofejí triumf v Ligovém poháru. | foto: Reuters

Arsenal vstoupil do zápasu jako ligový lídr a favorit na zisk první trofeje od roku 2020. V úvodní čtvrthodině Londýnští tuto roli potvrzovali a mohli jít do vedení, Havertz ale ve velké šanci nechal vyniknout brankáře Trafforda.

Manchester City po přestávce přidal a téměř nepouštěl Arsenal na svou polovinu. Těsně před uplynutím hodiny hry brankář Arsenalu Arizzabalaga nedokázal zkrotit centr Silvy a propadlý míč si před prázdnou brankou našel hlavou O’Reilly.

Stejný hráč stejným způsobem o čtyři minuty později využil centr Nunese a definitivně rozhodl o triumfu svého týmu.

Arsenal v závěru hrál vabank, nejblíže gólu se dostal po hlavičce střídajícího Jesuse, jenž trefil břevno.

Anglický Ligový pohár
22. 3. 2026 17:30
Arsenal Arsenal : Manchester City Manchester City 0:2 (0:0)
Góly:
60. O'Reilly
64. O'Reilly
Sestavy:
Arrizabalaga – Hincapie, Gabriel, Saliba, White – Rice, Zubimendi – Trossard, Havertz, Saka – Gyökeres
Trafford – Nunes, Khusanov, Aké, O'Reilly – Rodri – Cherki, Silva, Doku – Semenyo, Haaland
Náhradníci:
Raya – Calafiori, Dowman, Gabriel Jesus, Lewis-Skelly, Madueke, Martinelli, Mosquera, Norgaard
Donnarumma – Ait-Nouri, Foden, Kavačič, Marmoush, Nico, Reijnders, Savinho, Stones
Žluté karty:
16. Hincapié, 51. Arrizabalaga, 69. White
32. Khusanov, 70. Guardiola

Rozhodčí: Peter Banks – Neil Davies, Steve Meredith

Počet diváků: 88486

