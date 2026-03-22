City podeváté získalo Ligový pohár. V souboji kolosů vynulovalo Arsenal

Arsenal vstoupil do zápasu jako ligový lídr a favorit na zisk první trofeje od roku 2020. V úvodní čtvrthodině Londýnští tuto roli potvrzovali a mohli jít do vedení, Havertz ale ve velké šanci nechal vyniknout brankáře Trafforda.
Manchester City po přestávce přidal a téměř nepouštěl Arsenal na svou polovinu. Těsně před uplynutím hodiny hry brankář Arsenalu Arizzabalaga nedokázal zkrotit centr Silvy a propadlý míč si před prázdnou brankou našel hlavou O’Reilly.
Stejný hráč stejným způsobem o čtyři minuty později využil centr Nunese a definitivně rozhodl o triumfu svého týmu.
Arsenal v závěru hrál vabank, nejblíže gólu se dostal po hlavičce střídajícího Jesuse, jenž trefil břevno.
60. O'Reilly
64. O'Reilly
Arrizabalaga – Hincapie, Gabriel, Saliba, White – Rice, Zubimendi – Trossard, Havertz, Saka – Gyökeres
Trafford – Nunes, Khusanov, Aké, O'Reilly – Rodri – Cherki, Silva, Doku – Semenyo, Haaland
Raya – Calafiori, Dowman, Gabriel Jesus, Lewis-Skelly, Madueke, Martinelli, Mosquera, Norgaard
Donnarumma – Ait-Nouri, Foden, Kavačič, Marmoush, Nico, Reijnders, Savinho, Stones
16. Hincapié, 51. Arrizabalaga, 69. White
32. Khusanov, 70. Guardiola
Rozhodčí: Peter Banks – Neil Davies, Steve Meredith
Počet diváků: 88486