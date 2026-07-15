ONLINE: Anglie - Argentina, jde o finále MS, oba trenéři udělali změny v sestavě

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  20:30aktualizováno  20:39
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Argentinský kapitán Lionel Messi během rozcvičení před semifinále MS proti Anglii. | foto: AP

Anglie, nebo Argentina? Finále po šedesáti letech, nebo šance na obhajobu? Druhé semifinále fotbalového mistrovství světa můžete od 21.00 sledovat v online reportáži. Vítěz v neděli vyzve Španělsko, poražený bude hrát o den dřív o bronz proti Francii.

Angličané hráli finále světového šampionátu jen v roce 1966, kdy turnaj pořádali a také ho vyhráli.

To Argentinci úspěšně zvládli všech pět předchozích semifinále, v nichž se představili.

Pokud stoprocentní bilanci udrží, budou v neděli usilovat o to, aby jako teprve třetí země v historii MS obhájili zlato. Na světovém šampionátu 12 zápasů po sobě vyhráli, Anglie nenašla přemožitele v posledních 17 soutěžních duelech.

Argentinský trenér Lionel Scaloni udělal v sestavě jednu změnu proti čtvrfinále se Švýcarskem. Na pravém kraji zálohy je Giuliano Simeone, který nahradil Rodriga de Paula.

Jeho protějšek Thomas Tuchel překvapil složením obrany, v níž není Konsa a O´Reilly, ale je tam James a Spence. Stoperská dvojice Stones – Guéhi zůstala. Na pravém křídle je Rogers místo Maduekeho či Saky.

Argentinci znovu spoléhají na kapitána Lionela Messiho. Devětatřicetiletý útočnk skóroval v pěti z šesti zápasů na turnaji a s osmi góly vede střeleckou tabulku šampionátu společně s Francouzem Kylianem Mbappém. V čele historického pořadí má na kontě 21 branek.

V reprezentačním dresu sehrál už 205 utkání, proti Angličanům se ale postaví poprvé.

MS ve fotbale 2026
15. 7. 2026 21:00
Anglie : Argentina
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Sestavy:
J. Pickford - R. James, J. Stones, M. Guéhi, D. Spence - D. Rice, E. Anderson, M. Rogers, J. Bellingham, A. Gordon - H. Kane
Sestavy:
E. Martínez - N. Molina, C. Romero, L. Martínez, N. Tagliafico - G. Simeone, L. Paredes, A. Mac Allister, E. Fernández - L. Messi, J. Álvarez
Náhradníci:
O. Watkins, E. Konsa, N. Madueke, J. Trafford, T. Chalobah, I. Toney, M. Rashford, J. Henderson, B. Saka, D. Henderson, D. Burn, K. Mainoo, E. Eze, N. O’Reilly
Náhradníci:
G. Rulli, G. Montiel, T. Almada, R. De Paul, M. Senesi, N. Otamendi, G. Lo Celso, L. Martínez, E. Palacios, N. González, J. Musso, F. Medina, N. Paz, V. Barco, J. López
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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