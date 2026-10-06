Kde sledovat zápas Anglie – Česko?
Přímý přenos utkání Anglie vs. Česko odvysílá ČT sport, vysílání začíná ve 20:30. Zápas bude možné sledovat také online prostřednictvím webu České televize. Podrobnou textovou reportáž přineseme na iDNES.cz.
|Základní informace
|Anglie – Česko
|Datum a čas
|úterý 6. 10. 2026, 20:45
|Stadion
|Wembley Stadium, Londýn
|Soutěž
|Liga národů UEFA 2026/27 – Liga A, skupina 3
|Kolo
|4. kolo
|TV přenos
|ČT sport
|Kurzy
|u SynotTipu
|Textový přenos
|na iDNES.cz
Češi bez bodu, Anglie dala Chorvatsku sedm gólů
Česká reprezentace po změně trenéra stále čeká na první bod. Po domácích porážkách s Chorvatskem 1:2 a Anglií 0:2 neuspěla ani v sobotu ve Španělsku, kde prohrála 1:3. Domácí vedli po gólech Lamineho Yamala a Rodriho už v poločase 2:0, po přestávce ale Jiří Sláma svou první reprezentační brankou snížil. Konečný výsledek stanovil v závěru Mikel Merino. Češi navíc dohrávali bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího.
Anglie je po třech kolech se šesti body druhá za stoprocentním Španělskem. Po úvodní domácí porážce 2:3 se Španěly zvítězila v Praze 2:0 a v sobotu deklasovala Chorvatsko na jeho hřišti 7:0. Dvakrát se v Rijece prosadili Harry Kane a Bukayo Saka, další góly přidali Jude Bellingham, Anthony Gordon a Morgan Rogers.
Přestože Češi pod Deniou zatím nebodovali, změna herního projevu je patrná. Reprezentace se snaží hrát kombinačně a odvážněji než v minulosti, proti evropské špičce však naráží na rozdíl v individuální kvalitě.
Předpokádané sestavy a absence
Angličané se během reprezentačního srazu musejí obejít mimo jiné bez Declana Rice, Colea Palmera, Marcuse Rashforda, Kobbieho Mainooa a Tina Livramenta, kteří z původní nominace vypadli. Zraněný je také Nico O’Reilly, místo něhož byl před zápasem s Českem dodatečně povolán Rico Lewis.
|Předpokládané sestavy a absence
|Anglie
|Česko
|Předpokládaná sestava
|Pickford - Alexander-Arnold, Chalobah, Branthwaite, Hall - Anderson, Lewis-Skelly - Rogers, Bellingham, Eze - Kane.
|Horníček - Coufal, Hranáč, Kričfaluši, Zmrzlý - M. Sadílek, Král - Ambros, Šulc, Hložek - Naderi.
|Nebudou hrát
|Burn, D. Henderson, James, Konsa, Livramento, Mainoo, O’Reilly, Palmer, Rashford, Rice, Scott, Stones (všichni zranění)
|Ladislav Krejčí II (trest za ČK), Červ, Chaloupek, Chorý, Chytil, D. Jurásek, Karabec, Provod, Ryneš, Višinský, Vlček, Zima (všichni zranění), Souček (rekonvalescence), Coufal (nejistý start).
|Trenér
|Thomas Tuchel
|Santi Denia
Českému týmu bude ve Wembley chybět kapitán Ladislav Krejčí, který si odpyká trest za vyloučení proti Španělsku. Kvůli zranění nenastoupí ani Štěpán Chaloupek, jenž se v neděli od reprezentace odpojil. Kouč Denia tak přišel o oba stopery, kteří odehráli celý sobotní duel v Oviedu.
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Vzájemné zápasy Anglie vs. Česko
Česká reprezentace se od rozdělení federace utkala s Anglií šestkrát a zvítězila jednou. Jedinou výhru zaznamenala v říjnu 2019, kdy v kvalifikaci mistrovství Evropy otočila v Edenu zápas na 2:1. Angličané vyhráli čtyři vzájemné duely, jeden skončil remízou.
Poslední vzájemný zápas se odehrál 29. září v Praze. Češi začali aktivně, jejich situaci ale výrazně zkomplikovalo vyloučení Pavla Šulce ve 25. minutě. Anglie početní převahu využila až po přestávce, kdy se prosadili Anthony Gordon a Harry Kane a hosté zvítězili 2:0.
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Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|29. 09. 2026
|Liga národů
|Česko – Anglie 0:2
|22. 06. 2021
|EURO
|Česko – Anglie 0:1
|11. 10. 2019
|kvalifikace ME
|Česko – Anglie 2:1
|22. 03. 2019
|kvalifikace ME
|Anglie – Česko 5:0
|20. 08. 2008
|PZM
|Anglie – Česko 2:2
|18. 11. 1998
|PZM
|Anglie – Česko 2:0