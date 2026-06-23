ONLINE: Anglie - Ghana 0:0, jde o první místo ve skupině, trefí se zase Kane?

Angličané za svůj výkon proti Chorvatům sklidili chválu. Hráli atraktivně pro fanoušky a ještě k tomu dali čtyři branky, dvakrát se trefil Harry Kane.
„Ale čeká nás další těžká zkouška,“ upozornil trenér Thomas Tuchel.
Ghana by však neměla být silnější než Chorvaté, Panamu zdolala 1:0 až brankou Caleba Yirenkyie z páté minuty nastavení.
Sestavy:
J. Pickford - R. James, E. Konsa, M. Guéhi, D. Spence - E. Anderson, D. Rice, N. Madueke, J. Bellingham, A. Gordon - H. Kane
J. Pickford - R. James, E. Konsa, M. Guéhi, D. Spence - E. Anderson, D. Rice, N. Madueke, J. Bellingham, A. Gordon - H. Kane
Sestavy:
B. Asare - M. Senaya, J. Adjetey, J. Opoku, G. Mensah - C. Yirenkyi, T. Partey, K. Sibo - I. Williams, J. Ayew, A. Semenyo
B. Asare - M. Senaya, J. Adjetey, J. Opoku, G. Mensah - C. Yirenkyi, T. Partey, K. Sibo - I. Williams, J. Ayew, A. Semenyo
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Náhradníci:
M. Rashford, J. Henderson, J. Stones, B. Saka, D. Henderson, I. Toney, J. Trafford, O. Watkins, J. Quansah, K. Mainoo, E. Eze, N. O’Reilly, M. Rogers, D. Burn
M. Rashford, J. Henderson, J. Stones, B. Saka, D. Henderson, I. Toney, J. Trafford, O. Watkins, J. Quansah, K. Mainoo, E. Eze, N. O’Reilly, M. Rogers, D. Burn
Náhradníci:
E. Owusu, A. Seidu, A. Fatawu, L. Ati Zigi, K. Sulemana, P. Adu, K. Peprah Oppong, B. Thomas-Asante, B. Rahman, D. Luckassen, J. Anang, A. Mumin, E. Nuamah, C. Baah, A. Boakye
E. Owusu, A. Seidu, A. Fatawu, L. Ati Zigi, K. Sulemana, P. Adu, K. Peprah Oppong, B. Thomas-Asante, B. Rahman, D. Luckassen, J. Anang, A. Mumin, E. Nuamah, C. Baah, A. Boakye