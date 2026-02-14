Třetí hry, potřetí v top desítce. V Cortině ji skeletonistka Fernstädtová uzavírá

Autor: ,
  21:49aktualizováno  22:01
Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila v olympijském závodě v Cortině d’Ampezzo desáté místo. Česká reprezentantka ve druhém soutěžním dnu nejprve pronikla do první desítky a nakonec ji po ztrátě jedné pozice po finálové jízdě uzavřela. Zlatou medaili získala při čtvrtém startu pod pěti kruhy šestatřicetiletá Janine Flocková.
Skeletonistka Anna Fernstädtová během finálové jízdy

Skeletonistka Anna Fernstädtová během finálové jízdy | foto: Reuters

Skeletonistka Anna Fernstädtová během třetí jízdy na olympijských hrách
Anna Fernstädtová v olympijském korytu.
Anna Fernstädtová v olympijském korytu.
Skeletonistka Anna Fernstädtová během třetí jízdy na olympijských hrách
13 fotografií

Rakušanka zvítězila s náskokem tří desetin sekundy před exmistryní světa Susanne Kreherovou, třetí skončila další německá závodnice Jacqueline Pfeiferová, jež bronzem navázala na stříbro z Pchjongčchangu 2018. Se čtvrtým místem se musela spokojit obhájkyně prvenství z Pekingu Hannah Neiseová rovněž z Německa.

Devětadvacetiletá Fernstädtová zajela ve druhém dni obě jízdy rychleji než v pátek, maximum se jí časem 57,83 povedlo ve třetím kole, po němž poskočila z průběžné jedenácté pozice na devátou.

Skeletonistka Anna Fernstädtová během třetí jízdy na olympijských hrách

V poslední jízdě v Cortině byla jen o dvě setiny pomalejší, ale neodolala útoku nejbližší pronásledovatelky Amelie Coltmanové. Britská skeletonistka zajela ve finále čtvrtý nejlepší čas ze všech a českou reprezentantku za sebe odsunula o 12 setin.

„Myslím, že můžu být spokojená s jízdami, se starty. Desáté místo není žádná ostuda. Jasně, že jsem chtěla víc, ale je to sport. Dopadlo to takhle a je to v pohodě,“ řekla Fernstädtová v nahrávce ČOV.

Rodačka z Prahy startovala na třetích olympijských hrách a opět se umístila v první desítce. V roce 2018 v Pchjongčchangu skončila ještě jako reprezentantka Německa šestá, před čtyřmi lety v Pekingu byla při premiéře v českých barvách sedmá.

V Cortině závodila jako úřadující bronzová medailistka z mistrovství světa a čtvrtá žena hodnocení Světového poháru. V listopadu v SP byla na nové olympijské dráze sedmá.

Spokojená Janine Flocková po olympijském závodu ve skeletonu.

Flocková byla na olympijských hrách dosud nejlépe čtvrtá v Pchjongčchangu 2018, v Soči 2014 skončila devátá a naposledy v Pekingu desátá. Je také čtyřnásobnou mistryní Evropy a ze světových šampionátů má stříbro a bronz.

Nyní se dočkala životního zlata. V Cortině si počínala suverénně, závod v pátek zahájila rekordem zrekonstruované dráhy 57,22 a tento čas atakovala i v dalších jízdách. Pouze v té druhé se musela sklonit před Pfeiferovou, která si traťový rekord o čtyři setiny přisvojila, ale jinak se k němu nepřiblížila a nakonec za Flockovou zaostala o 0,44 sekundy.

XXV. zimní olympijské hry

Skeleton (Cortina)

Ženy: 1. Flocková (Rak.) 3:49,02 (57,22+57,26+57,26+57,28), 2. Kreherová -0,30 (57,24+57,28+57,43+57,37), 3. Pfeiferová -0,44 (57,43+57,18+57,56+57,29), 4. Neiseová (všechny Něm.) -1,15 (57,45+57,40+57,59+57,73), 5. Stoeckerová (Brit.) -1,46 (57,40+57,61+57,75+57,72), 6. Meylemansová (Belg.) -1,65 (57,70+57,62+57,49+57,86), ...10. Fernstädtová (ČR) -2,42 (57,90+57,86+57,83+57,85).

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.