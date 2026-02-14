Rakušanka zvítězila s náskokem tří desetin sekundy před exmistryní světa Susanne Kreherovou, třetí skončila další německá závodnice Jacqueline Pfeiferová, jež bronzem navázala na stříbro z Pchjongčchangu 2018. Se čtvrtým místem se musela spokojit obhájkyně prvenství z Pekingu Hannah Neiseová rovněž z Německa.
Devětadvacetiletá Fernstädtová zajela ve druhém dni obě jízdy rychleji než v pátek, maximum se jí časem 57,83 povedlo ve třetím kole, po němž poskočila z průběžné jedenácté pozice na devátou.
V poslední jízdě v Cortině byla jen o dvě setiny pomalejší, ale neodolala útoku nejbližší pronásledovatelky Amelie Coltmanové. Britská skeletonistka zajela ve finále čtvrtý nejlepší čas ze všech a českou reprezentantku za sebe odsunula o 12 setin.
„Myslím, že můžu být spokojená s jízdami, se starty. Desáté místo není žádná ostuda. Jasně, že jsem chtěla víc, ale je to sport. Dopadlo to takhle a je to v pohodě,“ řekla Fernstädtová v nahrávce ČOV.
Rodačka z Prahy startovala na třetích olympijských hrách a opět se umístila v první desítce. V roce 2018 v Pchjongčchangu skončila ještě jako reprezentantka Německa šestá, před čtyřmi lety v Pekingu byla při premiéře v českých barvách sedmá.
V Cortině závodila jako úřadující bronzová medailistka z mistrovství světa a čtvrtá žena hodnocení Světového poháru. V listopadu v SP byla na nové olympijské dráze sedmá.
Flocková byla na olympijských hrách dosud nejlépe čtvrtá v Pchjongčchangu 2018, v Soči 2014 skončila devátá a naposledy v Pekingu desátá. Je také čtyřnásobnou mistryní Evropy a ze světových šampionátů má stříbro a bronz.
Nyní se dočkala životního zlata. V Cortině si počínala suverénně, závod v pátek zahájila rekordem zrekonstruované dráhy 57,22 a tento čas atakovala i v dalších jízdách. Pouze v té druhé se musela sklonit před Pfeiferovou, která si traťový rekord o čtyři setiny přisvojila, ale jinak se k němu nepřiblížila a nakonec za Flockovou zaostala o 0,44 sekundy.
XXV. zimní olympijské hry
Skeleton (Cortina)
Ženy: 1. Flocková (Rak.) 3:49,02 (57,22+57,26+57,26+57,28), 2. Kreherová -0,30 (57,24+57,28+57,43+57,37), 3. Pfeiferová -0,44 (57,43+57,18+57,56+57,29), 4. Neiseová (všechny Něm.) -1,15 (57,45+57,40+57,59+57,73), 5. Stoeckerová (Brit.) -1,46 (57,40+57,61+57,75+57,72), 6. Meylemansová (Belg.) -1,65 (57,70+57,62+57,49+57,86), ...10. Fernstädtová (ČR) -2,42 (57,90+57,86+57,83+57,85).