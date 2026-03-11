Trenér o střídání Kinského: Chtěl jsem ochránit jeho i tým. Udělal jsem to poprvé

Když naprosto zničený vystřídaný brankář Antonín Kinský odcházel do tunelu, trenér si s ním ani neplácl. Neřekl nic. Českého dvaadvacetiletého brankáře pak cestou do kabin utěšovali spoluhráči Palhinha, Solanke i Gallagher. „Za patnáct let jsem nic takového neudělal. Teď jsem musel,“ vysvětloval po hrozivém utkání na Atlétiku v Lize mistrů (2:5) kouč Igor Tudor.
Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.
Kinskému nejdřív věřil. Zčistajasna, protože nechytal od října, navíc od zápasu v anglickém Ligovém poháru na Newcastlu.

„Tonda je skvělý gólman a při změně soutěže se to nabízelo, aby se tím snížil tlak na Vicaria,“ vysvětloval chorvatský kouč a někdejší obránce.

Tohle měl být velký test.

Který se krutě nepovedl.

Přes šedesát tisíc domácích diváků bouřlivě aplaudovalo, když asistent rozhodčího ukázal tabuli s červeným číslem 31 a zelenou jedničkou. Náhradníka Guglielma Vicaria naopak červeno-bílé tribuny vybučely.

Těžko říct, jestli Kinskému vyjádřili podporu, nebo spíš oslavovali muže, který jim dal během sedmnácti minut hned tříbrankový náskok. To se mimochodem ve vyřazovací fázi Ligy mistrů stalo poprvé.

Už v šesté minutě Kinský převzal míč v malém vápně a jak ho chtěl posunout dál, podklouzl a daroval domácím jasnou gólovku. Podobný kiks pak zopakoval u třetího gólu, když přebíral malou domů a chtěl navázat z prvního doteku, jenže se mu balon zamotal a levačkou ho slabě posunul přímo ke skórujícímu Álvarezovi.

„Chtěl jsem ochránit jeho i celý tým,“ líčil Tudor. „Není lehké po dvaceti minutách brankáře vyndat. Za patnáct let trénování je to pro mě nové, ale bylo to nutné. Teď je snadné tvrdit, že nechat ho chytat nebylo správné rozhodnutí, ale pro mě ano. Šel jsem za ním, že je to bystrý chlap, dobrý gólman a chápe to. Ale bohužel pokud se tak velké chyby stanou ve velkém zápase... Bylo to pro tak křehký tým příliš.“

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, při utkání na Atlétiku Madrid.

A když po debatě s obráncem Romerem usoudil, že už to dál nejde, vystřídal.

Kdo by si v tu chvíli nevzpomněl na německého brankáře Lorise Kariuse, jenž ve finále Ligy mistrů za Liverpool daroval gól Karimu Benzemovi z Realu. I proto někteří fanoušci označují Kinského výkon za „Karius moment“.

Poznamená ho v kariéře velká chyba stejně jako tehdy už zkušeného Němce?

„Kdo nikdy nebyl brankářem, nemůže pochopit, jak těžké je na téhle pozici hrát. Hlavu nahoru, tvůj čas ještě přijde,“ vyťukal na sociální síť X brankář David de Gea, jenž působil v Manchesteru United a teď chytá za italskou Fiorentinu.

„Tohle je moment, který si v souvislosti s jeho jménem bude pamatovat každý,“ hlesl bývalý brankář Kasper Schmeichel na CBS Sports. „Trenér měl vydržet aspoň do poločasu. Takhle mu úplně zabil kariéru. Je mi ho fakt líto.“

Je pravděpodobné, že v Tottenhamu už si Kinský nezachytá. A že v létě se mu uleví.

Tottenham je před koncem současné sezony na dně. V Premier League bod od sestupových příček, v Lize mistrů nejspíš skončí. Po sedmnáctém místě v minulém ročníku, které klub vyvážil triumfem v Evropské lize, se ale moc nezměnilo.

Odvolaného australského kouče Angeho Postecogloua nahradil dánský stratég Thomas Frank. Ani jemu se nepovedlo tým nastartovat. V polovině února ho vystřídal Tudor. Jenže jako první v historii prohrál úvodní čtyři utkání ve funkci.

Odveta s Atlétikem je na programu za týden, před ní ho čeká ligový zápas v Liverpoolu. Podle britských médií ale není vůbec jisté, zda bude Tudor ještě u týmu.

„To pro mě není téma, vůbec to není o mé pozici. Přemýšlím pouze o tom, jak pomoct mužstvu,“ ujistil Tudor. „Po dnešku se musím omluvit fanouškům. Jako by šlo všechno proti nám, nic se nedaří, je to až neuvěřitelné.“

Stejně jako Kinského situace.

