Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

  13:06aktualizováno  9. ledna 2026 10:21
Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Antonín Kinský v brance Tottenhamu chytá střelu Morgana Rogerse. | foto: Reuters

Přestupové okno v Česku

Otevírá se 16. ledna 2026 a skončí 12. února 2026. Přestupy, které před oknem kluby oficiálně oznámily, se tak oficiálně uskuteční až po polovině ledna.

Přestupové okno v zahraničí

Termíny jsou pro země nejlepších evropských lig podobné, zpravidla je ale okno otevřené od začátku ledna do začátku února.

Top přestupy

Nejzajímavější přestupy zimního období 2026
JménoVěkPoziceNárodnostOdkud – kam~ Cena
Antoine Semenyo26záložníkGhanaBournemouth (Anglie) – Manchester City (Anglie)1,6 mld. Kč
Brennan Johnson24záložníkWalesTottenham (Anglie) – Crystal Palace (Anglie)970 mil. Kč
Taty Castellanos27útočníkArgentinaLazio (Itálie) – West Ham (Anglie) 703 mil. Kč
Matteo Guendouzi26záložníkFrancieLazio (Itálie) – Fenerbahce (Turecko)681 mil. Kč
Arnaud Kalimuendo23útočníkFrancieNottingham Forest (Anglie) – Frankfurt (Německo)hostování

Top přestupy české ligy

Nejzajímavější přestupy zimního období 2026
JménoVěkPoziceNárodnostOdkud – kam~ Cena
Matyáš Vojta21útočníkČeskoMladá Boleslav Sparta Praha100 mil. Kč
Martin Jedlička27brankářČeskoViktoria Plzeň Baník Ostravahostování
Patrik Hrošovský33záložníkSlovenskoGenk (Belgie) – Viktoria Plzeň25 mil. Kč
Hamidou Kante21obránceSenegalArtis Brno Slavia Praha49 mil. Kč
Danijel Šturm27křídloSlovinskoNK Celje (Slovinsko) Sigma Olomouc46 mil. Kč
Dario Grgič22záložníkSrbskoŽelezničar Pančevo (Srbsko) Sigma Olomouc10 mil. Kč
Fabijan Krivak20záložníkChorvatskoLokomotiva Záhřeb (Chorvatsko) – Sigma Olomouc61 mil. Kč
Lukáš Sadílek29záložníkČeskoSparta Praha – Górnik Zabrze (Polsko)?
Václav Jurečka31útočníkČeskoRizespor (Turecko) – Baník Ostravavolný hráč
Samuel Isife21obránceNigérieDukla PrahaSlavia Praha?
