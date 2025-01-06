Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

Přestupové okno v Česku
Otevírá se 16. ledna 2026 a skončí 12. února 2026. Přestupy, které před oknem kluby oficiálně oznámily, se tak oficiálně uskuteční až po polovině ledna.
Přestupové okno v zahraničí
Termíny jsou pro země nejlepších evropských lig podobné, zpravidla je ale okno otevřené od začátku ledna do začátku února.
Top přestupy
|Jméno
|Věk
|Pozice
|Národnost
|Odkud – kam
|~ Cena
|Antoine Semenyo
|26
|záložník
|Ghana
|Bournemouth (Anglie) – Manchester City (Anglie)
|1,6 mld. Kč
|Brennan Johnson
|24
|záložník
|Wales
|Tottenham (Anglie) – Crystal Palace (Anglie)
|970 mil. Kč
|Taty Castellanos
|27
|útočník
|Argentina
|Lazio (Itálie) – West Ham (Anglie)
|703 mil. Kč
|Matteo Guendouzi
|26
|záložník
|Francie
|Lazio (Itálie) – Fenerbahce (Turecko)
|681 mil. Kč
|Arnaud Kalimuendo
|23
|útočník
|Francie
|Nottingham Forest (Anglie) – Frankfurt (Německo)
|hostování
Top přestupy české ligy
|Jméno
|Věk
|Pozice
|Národnost
|Odkud – kam
|~ Cena
|Matyáš Vojta
|21
|útočník
|Česko
|Mladá Boleslav – Sparta Praha
|100 mil. Kč
|Martin Jedlička
|27
|brankář
|Česko
|Viktoria Plzeň – Baník Ostrava
|hostování
|Patrik Hrošovský
|33
|záložník
|Slovensko
|Genk (Belgie) – Viktoria Plzeň
|25 mil. Kč
|Hamidou Kante
|21
|obránce
|Senegal
|Artis Brno – Slavia Praha
|49 mil. Kč
|Danijel Šturm
|27
|křídlo
|Slovinsko
|NK Celje (Slovinsko) – Sigma Olomouc
|46 mil. Kč
|Dario Grgič
|22
|záložník
|Srbsko
|Železničar Pančevo (Srbsko) – Sigma Olomouc
|10 mil. Kč
|Fabijan Krivak
|20
|záložník
|Chorvatsko
|Lokomotiva Záhřeb (Chorvatsko) – Sigma Olomouc
|61 mil. Kč
|Lukáš Sadílek
|29
|záložník
|Česko
|Sparta Praha – Górnik Zabrze (Polsko)
|?
|Václav Jurečka
|31
|útočník
|Česko
|Rizespor (Turecko) – Baník Ostrava
|volný hráč
|Samuel Isife
|21
|obránce
|Nigérie
|Dukla Praha – Slavia Praha
|?