ONLINE: Argentina - Alžírsko 3:0, show pokračuje, Messi završuje hattrick

Hvězdný kapitán Lionel Messi, pro něhož půjde o rekordní šesté a zároveň velmi pravděpodobně poslední MS, si připíše 200. reprezentační start.
Argentina se v souboji s africkou zemí pokusí o lepší start než na posledním šampionátu v roce 2022 v Kataru. Tehdy začala skupinové boje nečekanou prohrou 1:2 se Saúdskou Arábií, poté ji ale Messi dotáhl ke třetímu zlatu v historii a prvnímu po 36 letech.
Na americkém šampionátu oslaví hráč Interu Miami příští týden 24. června své 39. narozeniny. S šestadvaceti zápasy je mimochodem rekordmanem v počtu startů na MS.
Jihoameričané se letos pokusí zařadit po bok Itálie (1934 a 1938) a Brazílie (1958 a 1962), které jako jediné země obhájily trofej.
Alžírsko, čtvrtfinalista Afrického poháru národů, se MS zúčastní popáté a poprvé po 12 letech, kdy jedinkrát postoupilo ze skupiny. Jak se mu zadaří ve skupině vedle Rakouska a Jordánska?
E. Martínez - G. Montiel (46. N. Molina), C. Romero (79. N. Otamendi), L. Martínez, F. Medina - R. De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández, T. Almada (55. N. González) - L. Messi (79. N. Paz), L. Martínez (55. J. Álvarez)
L. Zidane - R. Belghálí, A. Mandí, R. Bensabajní, R. Ajt-Núrí - H. Budáví (64. H. Awár), I. Maza (81. Á. Bulbína), N. Bin Tálib (81. R. Zerrúqí) - A. Hádž Músa (64. R. Mahriz), A. Gouiri (64. M. Amúra), F. Šájbí
N. Paz, V. Barco, J. López, J. Musso, G. Simeone, N. Molina, E. Palacios, N. González, J. Álvarez, G. Rulli, N. Otamendi, N. Tagliafico, G. Lo Celso, L. Paredes
D. Hadžám, M. Túqáj, M. Amúra, R. Zerrúqí, H. Awár, R. Mahriz, F. Ghedžmís, S. Šerkí, M. Mastil, U. Bin Bút, A. Ubáda, Z. Belajd, J. Titráví, N. Benbúalí, Á. Bulbína