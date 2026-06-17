ONLINE: Argentina - Alžírsko 3:0, show pokračuje, Messi završuje hattrick

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  4:03aktualizováno  4:40
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Naposledy odstartovali prohrou, nakonec argentinští fotbalisté šampionát v Kataru ovládli. Jak vykročí tentokrát? Obhájci prvenství hrají na úvod mistrovství světa s Alžírskem. Utkání skupiny J z amerického Kansas City sledujte v podrobné online reportáži od 3 hodin ráno.
Lionel Messi slaví druhý gól proti Alžírsku na mistrovství světa.

Lionel Messi slaví druhý gól proti Alžírsku na mistrovství světa. | foto: Reuters

Argentinští fotbalisté slaví druhý gól Lionela Messiho proti Alžírsku.
Lionel Messi slaví se Nahuelem Molinou druhý gól proti Alžírsku.
Lionel Messi doráží v 60. minutě míč za záda alžírského brankáře Lucaa Zidaneho.
Zprava Argentinský útočník Lautaro Martínez v akci proti Ramymu Bensebainovi...
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Hvězdný kapitán Lionel Messi, pro něhož půjde o rekordní šesté a zároveň velmi pravděpodobně poslední MS, si připíše 200. reprezentační start.

Argentina se v souboji s africkou zemí pokusí o lepší start než na posledním šampionátu v roce 2022 v Kataru. Tehdy začala skupinové boje nečekanou prohrou 1:2 se Saúdskou Arábií, poté ji ale Messi dotáhl ke třetímu zlatu v historii a prvnímu po 36 letech.

Na americkém šampionátu oslaví hráč Interu Miami příští týden 24. června své 39. narozeniny. S šestadvaceti zápasy je mimochodem rekordmanem v počtu startů na MS.

Jihoameričané se letos pokusí zařadit po bok Itálie (1934 a 1938) a Brazílie (1958 a 1962), které jako jediné země obhájily trofej.

Alžírsko, čtvrtfinalista Afrického poháru národů, se MS zúčastní popáté a poprvé po 12 letech, kdy jedinkrát postoupilo ze skupiny. Jak se mu zadaří ve skupině vedle Rakouska a Jordánska?

MS ve fotbale 2026
17. 6. 2026 3:00
Zápas probíhá
Argentina : Alžírsko 3 : 0
(1 : 0)
Góly:
17. L. Messi, 60. L. Messi, 76. L. Messi
Góly:
Sestavy:
E. Martínez - G. Montiel (46. N. Molina), C. Romero (79. N. Otamendi), L. Martínez, F. Medina - R. De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández, T. Almada (55. N. González) - L. Messi (79. N. Paz), L. Martínez (55. J. Álvarez)
Sestavy:
L. Zidane - R. Belghálí, A. Mandí, R. Bensabajní, R. Ajt-Núrí - H. Budáví (64. H. Awár), I. Maza (81. Á. Bulbína), N. Bin Tálib (81. R. Zerrúqí) - A. Hádž Músa (64. R. Mahriz), A. Gouiri (64. M. Amúra), F. Šájbí
Náhradníci:
N. Paz, V. Barco, J. López, J. Musso, G. Simeone, N. Molina, E. Palacios, N. González, J. Álvarez, G. Rulli, N. Otamendi, N. Tagliafico, G. Lo Celso, L. Paredes
Náhradníci:
D. Hadžám, M. Túqáj, M. Amúra, R. Zerrúqí, H. Awár, R. Mahriz, F. Ghedžmís, S. Šerkí, M. Mastil, U. Bin Bút, A. Ubáda, Z. Belajd, J. Titráví, N. Benbúalí, Á. Bulbína
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

ONLINE: Argentina - Alžírsko 3:0, show pokračuje, Messi završuje hattrick

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