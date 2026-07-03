ONLINE: Argentina - Kapverdy, obhájce vstupuje do play off proti překvapení MS

Vítěz se utká v osmifinále s Egyptem, který na penalty vyřadil Austrálii.
Remízy s bývalými vítězi mistrovství světa Španělskem a Uruguayí pomohly debutantovi na šampionátu k postupu ze skupiny H. Asistent trenéra Humberto Bettencourt prohlásil, že pro Kapverďany bude potěšením utkat se s favoritem na zlato.
„Statistiky jsou teorie. Fotbal, jak ukázalo mnoho výsledků v historii, dokazuje, že jediné, na čem skutečně záleží, je to, co se děje uvnitř čtyř lajn,“ uvedl asistent v kempu týmu v Tampě.
Bettencourt uvedl, že Kapverdy nebudou výrazně měnit svůj styl, aby odolaly mistrům světa. Nemají ani v plánu osobně hlídat Messiho, který s šesti góly vede spolu s Francouzem Kylianem Mbappém tabulku střelců turnaje.
„Messiho samozřejmě bereme za hráče, který dokáže rozhodnout zápas. Ale vždy se díváme na celé mužstvo. Na kombinace, které soupeř ovládá, na prostor, který se mohou pokusit Messimu otevřít,“ řekl Bettencourt. Asistent byl jediný člen výpravy, který tento týden hovořil s médii.
Kapverdy jsou nejméně lidnatý stát, který se kdy dostal do vyřazovacích kol mistrovství světa. Nejenže se zvýšil kredit týmu, ale fotbalisté také zviditelnili celý ostrovní stát.
Trenér Argentiny Lionel Scaloni se chystá Messiho vrátit do základní sestavy poté, co kanonýr v posledním zápase ve skupině proti Jordánsku začal na lavičce. Messi nastoupil jako střídající hráč a vstřelil svůj šestý gól na turnaji při výhře 3:1, což udrželo plný bodový zisk ve skupinové fázi.
Přestože je to Messiho šesté mistrovství světa a nedávno oslavil 39. narozeniny, nejeví žádné známky stárnutí. S 19 góly je nejlepším střelcem MS všech dob. Proti Jordánsku se stal prvním hráčem, který skóroval v sedmi zápasech mistrovství světa po sobě. Miami je pro něj domovem od roku 2023, kdy začal hrát za místní Inter.
E. Martínez - F. Medina, L. Martínez, C. Romero, N. Molina - T. Almada, E. Fernández, A. Mac Allister, R. De Paul - L. Martínez, L. Messi
Vozinha - S. Moreira, R. Lopes, Diney, S. Lopes Cabral, K. Pina - R. Mendes, L. Duarte, D. Duarte, J. Cabral - N. Da Costa
J. Musso, G. Simeone, N. Paz, V. Barco, J. López, N. Otamendi, N. Tagliafico, G. Lo Celso, L. Paredes, N. González, E. Palacios, M. Senesi, J. Álvarez, G. Rulli, G. Montiel
W. Semedo, J. Monteiro, T. Arcanjo, G. Rodrigues, Stopira, C. dos Santos, L. Costa, K. Pires, M. Rosa, João Paulo, G. Benchimol, H. Varela, D. Livramento, W. Pina, Y. Semedo