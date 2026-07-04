Propadák byl blízko. Kapverdy sahaly po senzaci, Argentinci praví: Zaslouží si uznání

Byl to právě argentinský trenér, který na tiskové konferenci před zápasem varoval: „Nedostali se až sem náhodou, ještě neprohráli. Do zápasu půjdeme s respektem!“
Kapverďané zase ukázali, že se nebojí nikoho. S jasným plánem vyrukovali i do úvodního kola play off, kde platili za jasného outsidera.
Jasně určená defenzivní strategie s rychlými protiútoky jim opět přinesla úspěch, byť tentokrát jen částečný. Ve skupině by brali bod za remízu, jenže ve vyřazovací fázi samozřejmě duel smírně skončit nemůže.
„Poctili jsme naši zemi. Dvakrát jsme remizovali s mistry světa, dotáhli jsme zápas do prodloužení. Především jsem na naše hráče hrdí,“ pravil pyšně kapverdský trenér Bubista.
Své svěřence dovedl k bodu proti Španělsku, také Uruguayi a Saúdské Arábii. Postup ze skupiny byl pro nejméně lidnatý národ na mistrovství světa obrovským úspěchem, ale nemusel končit hned v prvním kole.
Argentinci si zahrávali, hlavně ve druhém poločase značně polevili a nebýt standardních situací v prodloužení, s turnajem by se ostudně loučili.
„Jsem hrdý na to, jak každý k výhře přispěl. Skončili jsme naprosto vyčerpaní, protože v zápase všichni nechali všechno,“ pravil Scaloni.
Kdekdo mohl očekávat, že postup bude pro Argentince formalitou. Jenže průběh utkání je donutil se v prodloužení vymáčknout ze všech sil, i proto těsnou výhru nakonec tak moc oslavovali.
Jihoameričané neodehráli perfektní utkání. Hodně si ho komplikovali sami, ale značnou měrou k dramatu přispěl i skvělý výkon Kapverďanů.
„Musím vyzdvihnout našeho protivníka. Říká se, že není snadného soupeře a Kapverdy to dokázaly. Jedná se o skvělý tým,“ chválil Afričany kouč Scaloni.
A nebyl jediný. Superlativy Kapverďanům zkrátka patří. Nejen za poslední utkání, ale celý šampionát.
„Soupeř odehrál vynikající zápas a zaslouží si uznání,“ říkal třeba střelec jednoho z gólů Lisandro Martínez.
Ten se prosadil na začátku prodloužení, kdy se zdálo, že si Argentinci zbytek duelu pohlídají. Jenže se tak nestalo, Sidny Lopes Cabral ve 103. minutě parádní ranou srovnal a favorit zase znervózněl.
Nakonec mu postup vystřelil šťastnou hlavičkou z rohu Cristian Romero, jemuž tečí výrazně pomohl obránce Diney Borges.
„Věděli jsme, že to bude velmi náročný zápas. Těžkou část jsme zvládli tím, že jsme vstřelili úvodní gól, ale tohle je vyřazovací fáze a nikdo vám nic nedá zadarmo,“ prohlásil Lionel Messi.
Právě on se postaral o první branku v zápase, když ve 29. minutě prostřelil brankáře Vozinhu. Na šampionátu se prosadil už posedmé, opět posunul rekordní počet gólů na mistrovství světa na kulatých dvacet.
Kapverdy ovšem nic nezabalily a Argentincům nakonec zápas mocně zkomplikovaly.
„Ale tento argentinský tým bojuje a bude bojovat až do samého konce,“ velel Messi.
„Jsme připraveni na všechno. Někdy zkrátka musíte trpět a podstoupit těžkou zkoušku. Ale nesmíme usnout na vavřínech,“ pronesl stoper Martínez.
Argentinu čeká v osmifinále Egypt, s nímž se střetne v úterý od 18:00 SELČ v Atlantě.