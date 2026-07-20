Oslava mistrovství světa i přes porážku. Prezident Argentiny vyhlásí státní svátek

Prezident na sociální síti uvedl, že příslušný den vybere po poradě s hráči a realizačním týmem. Část fotbalistů se podle médií v pondělí do Argentiny nevrátí.
Státní svátek je v Argentině plánován na počest hráčů vracejících se ze světového šampionátu. „Oslava mistrovství světa,“ napsal Milei na začátku své zprávy na síti X.
„Vzhledem k nejasnostem kolem oslav úspěchu argentinského národního týmu informuji obyvatelstvo, že bude vyhlášen státní svátek. Den, kdy budou oslavy, vybereme v závislosti na rozhodnutí hráčů a trenérského štábu,“ uvedl prezident.
Po triumfu na mistrovství světa v Kataru v roce 2022 se Argentině nepodařilo titul obhájit. Ve finále podlehla 0:1 po prodloužení mistrům Evropy Španělům.
Podle Argentinské fotbalové asociace (AFA) do Buenos Aires nepoletí celý tým.
„Po finále někteří hráči odcestují přímo ze Spojených států do různých destinací, aby se vrátili do svých klubů nebo zahájili rekonvalescenci,“ uvedla federace. Zbývající část výpravy je doma očekávána v podvečer místního času.
Speciál argentinských aerolinií by měl přicestovat do Buenos Aires kolem pondělních 22:00 SELČ, uvedla AFA. Není však zcela jasné, kdo bude na jeho palubě. Podle zdrojů argentinských médií a agentury EFE nepřiletí Messi.
Některá média tvrdí, že se do Argentiny zatím nevrátí ani trenér Lionel Scaloni. Znám není ani program fotbalistů, kteří do Argentiny přiletí.
Svému týmu v ulicích v neděli fandily desítky tisíc Argentinců. V souvislosti s tím úřady informují o nejméně dvou úmrtích a dvou desítkách zraněných. V centru Buenos Aires po prohraném zápase zasahovala proti fanouškům policie.