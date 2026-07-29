Argentina před disciplinárkou FIFA. Řeší se napadení po finále i politické nápisy

Autor: ,
  21:19aktualizováno  21:19
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Malvíny jsou argentinské. Provokativní transparent rozvinuli argentinští...

Malvíny jsou argentinské. Provokativní transparent rozvinuli argentinští fotbalisté Giovani Lo Celso a Nicolas Otamendi po výhře nad Anglií v semifinále MS. Odkazuje na Falklandské ostrovy, o které v roce 1982 Argentina svedla válku s Anglií, která je dobyla. | foto: AP

Argentina na nohou, otočila semifinále MS s Anglií.
Radost Argentinců po otočce v semifinále MS s Anglií.
Lautaro Martínez gólem otočil zápas s Anglií.
Lautaro Martínez oslavuje gól proti Anglii.
34 fotografií
Světová federace FIFA zahájila disciplinární řízení s Argentinskou fotbalovou asociací (AFA) a několika jejími hráči za prohřešky během mistrovství světa. Tresty hrozí AFA za transparent s politickým sloganem týkajícím se sporu o Falklandské ostrovy a fotbalistům v čele s Leandrem Paredesem za potyčku po prohraném finále se Španělskem.

Po emotivním semifinálovém vítězství nad Anglií někteří argentinští fotbalisté pózovali s kusem látky s nápisem „Las Malvinas son argentinas“ (Falklandy jsou argentinské).

Připomínali tak válku o sporné ostrovní území, která v roce 1982 trvala zhruba 70 dnů a vyžádala si životy 648 Argentinců a 255 Britů, kteří své zámořské území uhájili.

Jeden z argentinských fotbalistů po postupu do finále mistrovství světa rozprostírá na trávníku provokativní transparent. Las Malvinas son Argentinas, tedy Malíviny jsou argentinské.

V roce 2014 udělila FIFA Argentině pokutu 20.000 liber za transparent se stejným textem, který drželi hráči před přípravným utkáním proti Slovinsku.

Světová federace bude Argentinu vyšetřovat i kvůli dalším možným prohřeškům na MS, jako jsou diskriminační pokřiky a gesta, pozdní nástupy k utkáním, porušování bezpečnostního protokolu, nevhodné vzkazy týmu a diváků a házení předmětů fanoušky na hřiště.

Další disciplinární řízení se týká krátké potyčky po závěrečném hvizdu finále, v němž Španělsko porazilo Argentinu 1:0 po prodloužení. Odstartoval ji argentinský záložník Paredes, jenž shodil na zem Španěla Gaviho, když španělští náhradníci běželi na trávník slavit vítězství.

Paredes čelí obvinění ze tří bodů napadení, jeho spoluhráč Nahuel Molina je obviněn ze dvou bodů. Molina, další Argentinec Thiago Almada, asistent trenéra Roberto Ayala a Gavi jsou také obviněni z nesportovního chování.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.