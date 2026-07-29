Argentina před disciplinárkou FIFA. Řeší se napadení po finále i politické nápisy

Po emotivním semifinálovém vítězství nad Anglií někteří argentinští fotbalisté pózovali s kusem látky s nápisem „Las Malvinas son argentinas“ (Falklandy jsou argentinské).
Připomínali tak válku o sporné ostrovní území, která v roce 1982 trvala zhruba 70 dnů a vyžádala si životy 648 Argentinců a 255 Britů, kteří své zámořské území uhájili.
V roce 2014 udělila FIFA Argentině pokutu 20.000 liber za transparent se stejným textem, který drželi hráči před přípravným utkáním proti Slovinsku.
Světová federace bude Argentinu vyšetřovat i kvůli dalším možným prohřeškům na MS, jako jsou diskriminační pokřiky a gesta, pozdní nástupy k utkáním, porušování bezpečnostního protokolu, nevhodné vzkazy týmu a diváků a házení předmětů fanoušky na hřiště.
Další disciplinární řízení se týká krátké potyčky po závěrečném hvizdu finále, v němž Španělsko porazilo Argentinu 1:0 po prodloužení. Odstartoval ji argentinský záložník Paredes, jenž shodil na zem Španěla Gaviho, když španělští náhradníci běželi na trávník slavit vítězství.
Paredes čelí obvinění ze tří bodů napadení, jeho spoluhráč Nahuel Molina je obviněn ze dvou bodů. Molina, další Argentinec Thiago Almada, asistent trenéra Roberto Ayala a Gavi jsou také obviněni z nesportovního chování.