ONLINE: Argentina - Rakousko, překoná hvězdný Messi rekord šampionátu?

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  18:12aktualizováno  18:12
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Argentinští fanoušci před utkáním s Rakouskem na mistrovství světa.

Argentinští fanoušci před utkáním s Rakouskem na mistrovství světa. | foto: David Čermák, MAFRA

Argentinští fanoušci před utkáním s Rakouskem na mistrovství světa.
Argentinští fanoušci se přesouvají ke stadionu v Dallasu, kde jejich země hraje...
Argentinští fanoušci se přesouvají ke stadionu v Dallasu, kde jejich země hraje...
Argentinští fanoušci se přesouvají ke stadionu v Dallasu, kde jejich země hraje...
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Zbývá mu jediná trefa, aby se osamostatnil v čele nejlepších střelců mistrovství světa. Lionel Messi vede ve druhém skupinovém utkání argentinské fotbalisty proti Rakousku. Utkání z amerického Dallasu o první místo ve skupině J sledujte v podrobné online reportáži od 19 hodin.

Rakousko na úvod zdolalo 3:1 Jordánsko a Argentina zahájila obhajobu titulu přesvědčivou výhrou 3:0 nad Alžírskem.

Všechny góly vstřelil hvězdný útočník Lionel Messi. Kapitán týmu 16. brankou vyrovnal rekord světových šampionátů Miroslava Kloseho, jeho další zásah se tak zapíše do historie.

Týmy se střetly pouze před 36 lety, přípravné utkání skončilo 1:1.

Rakousko v úvodním skupinovém utkání dlouho zápas nemohlo zlomit, tři body si vystřelilo až v závěrečné čtvrthodině. Alžírsko naopak s Argentinou prohrálo po čtyřech duelech, v nichž neinkasovalo.

Jak dopadne souboj dvou vítězných týmů o první místo ve skupině?

MS ve fotbale 2026
22. 6. 2026 19:00
Argentina : Rakousko
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Sestavy:
E. Martínez - N. Molina, C. Romero, L. Martínez, F. Medina - R. De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández - L. Messi, L. Martínez, T. Almada
Sestavy:
A. Schlager - K. Laimer, K. Danso, D. Alaba, S. Posch - X. Schlager, N. Seiwald, R. Schmid, M. Sabitzer, P. Wanner - M. Gregoritsch
Náhradníci:
M. Senesi, J. Álvarez, G. Rulli, G. Montiel, E. Palacios, L. Paredes, N. Otamendi, N. Tagliafico, G. Lo Celso, N. González, J. Musso, G. Simeone, N. Paz, V. Barco, J. López
Náhradníci:
C. Chukwuemeka, P. Mwene, S. Kalajdžić, D. Ljubicic, A. Schöpf, M. Friedl, P. Lienhart, M. Arnautovic, P. Pentz, F. Grillitsch, A. Prass, F. Wiegele, M. Svoboda, D. Affengruber, P. Wimmer
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