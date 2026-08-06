Vítězství nad Anglií inspirovalo Argentinu k založení speciálního slavnostního dne

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  16:43aktualizováno  16:43
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Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.

Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem. | foto: Reuters

Argentinský trenér Lionel Scaloni a kapitán Lionel Messi před finále MS 2026.
Argentinský trenér Lionel Scaloni a kapitán Lionel Messi během finále MS 2026.
Argentinský trenér Lionel Scaloni v obležení fanoušků po návratu do rodného...
Argentinský trenér Lionel Scaloni po prohraném finále MS 2026.
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Argentinská fotbalová asociace (AFA) oznámila, že 15. červenec bude "Dnem národních fotbalových týmů" na památku vítězství reprezentace nad Anglií v semifinále letošního mistrovství světa. Angličané v Atlantě vedli díky gólu Anthonyho Gordona a měli na dosah první finále MS od jediného titulu v roce 1966.

Argentině ale patřil závěr a po trefách z 85. a 92. minuty zvítězila 2:1.

Vítězství přišlo 40 let po předchozí velké výhře Argentiny nad Anglií na mistrovství světa v roce 1986, kdy dosáhla kontroverzního postupu do čtvrtfinále i díky „boží ruce“ Diega Maradony.

Po letošním duelu se politické napětí mezi soupeři znovu vyostřilo, když někteří z hráčů Argentiny oslavovali postup s transparentem s nápisem „Las Malvinas son argentinas“ (Falklandy jsou argentinské). Světová federace FIFA už kvůli tomu zahájila disciplinární řízení s AFA.

Rozjaření hráči připomínali válku o sporné ostrovní území, která v roce 1982 trvala zhruba 70 dnů a vyžádala si životy 648 Argentinců a 255 Britů, kteří zámořské území uhájili.

Falklandy v jihozápadním Atlantském oceánu zůstávají předmětem sporu o svrchovanost mezi Spojeným královstvím a Argentinou.

Argentina v červencovém finále prohrála se Španělskem 0:1, Anglie porazila Francii 6:4 a obsadila třetí místo.

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