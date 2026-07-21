Argentince doma po finálové porážce vítaly davy. Messi se ale neukázal

Autor: ,
  18:24aktualizováno  18:24
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Lionel Messi z Argentiny se stříbrnou medailí po finále MS.

Lionel Messi z Argentiny se stříbrnou medailí po finále MS. | foto: AP

Argentinský záložník Leandro Paredes po finále MS napadl společně s Almadou...
Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.
Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.
Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.
12 fotografií
Bez Lionela Messiho a řady dalších hvězd se v pondělí večer vrátili argentinští fotbalisté po prohraném finále mistrovství světa do vlasti. Navzdory porážce 0:1 v prodloužení se Španělskem na národní tým čekalo v deštivém počasí množství fanoušků, kteří obklopili zhruba čtyřkilometrovou trasu z letiště v Buenos Aires do sídla fotbalové federace (AFA).

Messi místo stejně jako Rodrigo De Paul, jeho spoluhráč z Interu Miami, zamířil z East Rutherfordu přímo na Floridu. V úterý ráno tamního času už ale argentinský kapitán dorazil soukromým tryskáčem do rodného Rosaria, kde by měl strávit několik dní odpočinku.

Podle agentury AP přicestoval Messi s manželkou a se třemi potomky, kteří jej doprovázeli i na vrcholném turnaji. Čekajícím fanouškům se ale hvězdný fotbalista neukázal a mohli jej zahlédnout jen v odjíždějícím SUV. V pokračující MLS vynechá podle médií dva nejbližší zápasy i Utkání hvězd.

Do svých klubů nebo za odpočinkem odcestovali z USA rovněž další opory jako Enzo Fernández, Lautaro Martínez či Julián Álvarez.

Pro národní tým byl u letadla připraven červený koberec s čestnou stráží, při výstupu hrála svěřencům trenéra Lionela Scaloniho vojenská kapela. Autobusem pak všichni odjeli do sídla AFA, kde je vítal dav fanoušků. Žádné oficiální oslavy ale v plánu nejsou.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.