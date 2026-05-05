ONLINE: Arsenal - Atlético 0:0, semifinálová odveta Ligy mistrů, dál půjde vítěz

  20:53
Fotbalová Liga mistrů pozná prvního finalistu. Arsenal, nebo Atlético Madrid? Semifinálovou odvetu můžete od 21.00 sledovat v online reportáži. První zápas před týdnem v Madridu skončil remízou 1:1, do finále tak postoupí vítěz odvety.

Viktor Gyökeres z Arsenalu padá ve vápně po souboji s Dávidem Hanckem z Atlétika Madrid. | foto: AP

V prvním vzájemném utkání padly oba góly z penalt.

Hosty poslal do vedení Viktor Gyökeres, za domácí vyrovnal Julian Álvarez.

O druhém finalistovi se rozhodne ve středu v Mnichově, kde obhájce trofeje Paris St. Germain bude proti Bayernu hájit výsledek 5:4.

Finále Ligy mistrů bude 30. května hostit Budapešť.

Liga mistrů
5. 5. 2026 21:00
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – White, Saliba, Magalhães, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres.
Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (C), Lookman – Griezmann, Álvarez.
Náhradníci:
Arrizabalaga, T. Setford – Dowman, G. Jesus, Havertz, Hincapié, Madueke, Martinelli, Mosquera, Nørgaard, Zubimendi, Ødegaard.
Náhradníci:
Musso – Almada, Baena, Boñar, Cardoso, J. Díaz, Giménez, Lenglet, Mendoza, Molina, Sørloth, Vargas.

Rozhodčí: D. Siebert (Německo)

