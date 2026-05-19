ONLINE: Arsenal slaví titul, rozhodla remíza City. Tottenham bojuje o záchranu

Roky nekonečného doufání a strádání jsou pryč. Fotbalisté a fanoušci Arsenalu se po 22 letech dočkali titulu v anglické Premier League. V předposledním kole o tom rozhodla remíza Manchesteru City 1:1 na hřišti Bournemouthu. Tottenham s Antonínem Kinským v brance potřebuje k záchraně alespoň bod ze hřiště Chelsea.
Titul se blíží. Fanoušci Arsenalu sledují zápas Manchesteru CIty. | foto: ČTK

Evanilson z Bournemouthu zahazuje šanci proti Manchesteru City.
Antoine Semenyo z Manchesteru City a Adrien Truffert (vlevo) z Bournemouthu.
Arsenal má před závěrečným kolem Premier League na prvním místě tabulky nedostižný náskok čtyř bodů před Manchesterem City na druhé příčce. Celkově si londýnský celek připsal 14. titul.

ONLINE: 37. kolo Premier League

Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským zase stačí remíza na Chelsea (start 21:15), aby zůstal před posledním kolem jistě zachráněný díky lepšímu skóre. Do druhé ligy by tak spadl West Ham se záložníkem Tomášem Součkem.

Premier League
37. kolo 19. 5. 2026 20:30
Bournemouth Bournemouth : Manchester City Manchester City 1:1 (1:0)
Góly:
39. Kroupi
Góly:
90+5. Haaland
Sestavy:
Petrović – Smith (C) (90. Cook), Hill, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Rayan (84. Brooks), Kroupi (76. Kluivert), Tavernier – Evanilson (90. Ünal).
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Chusanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri – Semenyo (56. Savinho), Kovačić (56. Foden), B. Silva (C) (56. Cherki), Doku (76. Marmúš) – Haaland.
Náhradníci:
Mandas – Adlí, Gannon-Doak, Diakité, Tóth.
Náhradníci:
Trafford – Dias, Reijnders, Gvardiol, Stones.
Žluté karty:
37. Adams, 59. Hill, 90+6. Truffert
Žluté karty:
90+3. Rodri

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Premier League
37. kolo 19. 5. 2026 21:15
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Tottenham Tottenham 2:1 (1:0)
Góly:
18. Fernández
67. Santos
Góly:
74. Richarlison
Sestavy:
Sánchez – Fofana, Acheampong (75. Chalobah), Hato, Cucurella – Santos, Caicedo – Palmer, Fernández (C), P. Neto – Delap.
Sestavy:
Kinský – Porro, Danso, van de Ven (C), Udogie (69. Spence) – Palhinha (69. P. Sarr), Bentancur – Kolo Muani (69. Maddison), Gallagher, Tel – Richarlison.
Náhradníci:
Jörgensen – Derry, Essugo, Garnacho, R. James, Kavuma–McQueen, Mheuka, M. Sarr.
Náhradníci:
Vicario – Bergvall, Bissouma, Drăgușin, A. Gray, Souza.
Žluté karty:
Žluté karty:
28. Porro, 43. van de Ven, 63. Udogie

Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Nick Greenhalgh

