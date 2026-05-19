ONLINE: Arsenal slaví titul, rozhodla remíza City. Tottenham bojuje o záchranu

Arsenal má před závěrečným kolem Premier League na prvním místě tabulky nedostižný náskok čtyř bodů před Manchesterem City na druhé příčce. Celkově si londýnský celek připsal 14. titul.
Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským zase stačí remíza na Chelsea (start 21:15), aby zůstal před posledním kolem jistě zachráněný díky lepšímu skóre. Do druhé ligy by tak spadl West Ham se záložníkem Tomášem Součkem.
Bournemouth : Manchester City 1:1 (1:0)
Góly:
39. Kroupi
90+5. Haaland
Sestavy:
Petrović – Smith (C) (90. Cook), Hill, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Rayan (84. Brooks), Kroupi (76. Kluivert), Tavernier – Evanilson (90. Ünal).
Donnarumma – M. Nunes, Chusanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri – Semenyo (56. Savinho), Kovačić (56. Foden), B. Silva (C) (56. Cherki), Doku (76. Marmúš) – Haaland.
Náhradníci:
Mandas – Adlí, Gannon-Doak, Diakité, Tóth.
Trafford – Dias, Reijnders, Gvardiol, Stones.
Žluté karty:
37. Adams, 59. Hill, 90+6. Truffert
90+3. Rodri
Rozhodčí: Taylor – Beswick, NunnPřejít na online reportáž
Chelsea : Tottenham 2:1 (1:0)
Góly:
18. Fernández
67. Santos
74. Richarlison
Sestavy:
Sánchez – Fofana, Acheampong (75. Chalobah), Hato, Cucurella – Santos, Caicedo – Palmer, Fernández (C), P. Neto – Delap.
Kinský – Porro, Danso, van de Ven (C), Udogie (69. Spence) – Palhinha (69. P. Sarr), Bentancur – Kolo Muani (69. Maddison), Gallagher, Tel – Richarlison.
Náhradníci:
Jörgensen – Derry, Essugo, Garnacho, R. James, Kavuma–McQueen, Mheuka, M. Sarr.
Vicario – Bergvall, Bissouma, Drăgușin, A. Gray, Souza.
Žluté karty:
28. Porro, 43. van de Ven, 63. Udogie
Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Nick GreenhalghPřejít na online reportáž