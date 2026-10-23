Artis a Bohemians znají náhradní termín. V Brně se utkají začátkem listopadu

Kádr ligového nováčka postihla střevní viróza, proto Artis požádal o odklad zápasu. V sobotu v Teplicích už nastoupí.
Trenér Roman Nádvorník před týdnem na klubovém webu popsal, jak se viróza na fotbalistech i členech realizačního týmu podepsala.
„Osmnáct hráčů doslova probdělo noc, včetně mě,“ řekl. Někteří během jediného dne zhubli až tři kila. „A úplně je opustila síla,“ dodal. Po víkendu už se tým opět sešel a pomalu se vrátil k tréninku.
V pátek byl odložen sobotní duel 12. kola mezi Libercem a Ostravou kvůli hromadnému onemocnění hráčů a členů realizačního týmu Baníku. Ze zdravotních důvodů se v původním termínu nehrál ani srpnový zápas Bohemians 1905 s Mladou Boleslaví.