ONLINE: Artis Brno - Sparta 0:1, hosté mají převahu, po akci Kuola se trefuje Mercado

Sparta v neděli selhala proti Pardubicím, doma na Letné prohrála 2:4 a v prvoligové tabulce nabrala pětibodové manko na vedoucí Slavii.
Sparťanský trenér Brian Priske udělal deset změn v sestavě, své místo si udržel jen Vydra, ale ze středu pole se přesunul na stopera.
Podruhé v sezoně dostává šanci brankář Surovčík, po delší době se představí stoper Martinec, od pohárového duelu v Rijece jsou v sestavě krajní hráč Suchomel a středopolař Mannsverk.
S týmem nejsou Birmančevič a Kairinen, ostatní hráči obvykle nastupující v základní sestavě jsou mezi náhradníky.
Sestava Sparty
Surovčík – Martinec, Vydra, Zelený – Suchomel, Mannsverk, Eneme, Ryneš – Kuol, Milla, Mercado.
Vzhledem ke špatné formě z posledních týdnů, kdy vyhrála jen dva z šesti ligových zápasů, má Artis celkem slušné šance na postup.
V tabulce druhé ligy je po podzimu třetí, v kádru má spoustu hráčů, kteří nastupovali v nejvyšší soutěže. Jeho nevýhodou je, že poslední soutěžní utkání odehrál před víc než měsícem.
Oba týmy na sebe narazily v poháru za posledních pět let dvakrát, pokaždé vyhrála Sparta: na podzim 2021 jasně 3:0 a o rok později se natrápila na výhru 1:0. Artis v té době hrál ještě pod názvem Líšeň.
Letošní duel se původně měl hrát v říjnu, ale kvůli virovému onemocnění v týmu Artisu byl odložen.
Už dřív do čtvrtfinále, které se hraje až na jaře, postoupily Slavia, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Baník Ostrava, Plzeň, Jablonec a Karviná.
Holý – Otrísal, Jeřábek (C), Čoudek, Štěrba, Kante – Samek, Pospíšil, Fomba – Adediran, Beauguel.
Surovčík – Zelený (C), Martinec, Vydra – Ryneš, Mannsverk, Eneme, Suchomel – Mercado, Milla, Kuol.
Vajner – Harazim, Aldin, Mach, Fadrný, Besedin, Hapal, Sedlák, Lutonský, Kašík, Kosek
Vindahl, Kerl – Kadeřábek, Rrhamani, Kuchta, Preciado, Sadílek, Haraslín, Sorensen, Panák, Penxa
Rozhodčí: Nehasil – Pečenka, BenešPřejít na online reportáž