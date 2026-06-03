„Žádné myšlenky, žádné emoce,“ líčila reportérům, co se v ní po šokující porážce ve čtvrtfinále antukového grandslamu odehrává. „Uvidím za pár dní, snad se dám psychicky zase do pořádku.“
Proti levoruké Rusce, které ve světovém žebříčku patří 23. místo, ve středu dlouho kráčela za přesvědčivým triumfem. Vedla 6:3 a 5:3, za stavu 5:4 podávala na vítězství. Ale pak už nezískala ani game. Šnajderová otočila koncovku druhé sady na 7:5 a ve třetí nadělila běloruské favoritce dokonce kanára.
„Nevím, kdy naposledy se mi stalo, že jsem prohrála deset gamů v řadě. Mentálně jsem se dostala do velmi hluboké temné jámy a nedokázala jsem se dostat zpátky. Až moc o všem přemýšlíte, pak děláte jednoduché chyby a pak promarníte příležitosti,“ popisovala Běloruska, jež doplatila na 57 nevynucených minel. Šnajderová jich měla o třicet méně.
S Roland Garros se tak podruhé za sebou končí trpkým zklamáním. Loni ve finále podlehla Coco Gauffové, i když také proti ní získala první set.
„Teď si prostě budu muset sednout a otevřeně popřemýšlet o tom, co se mi v takových těžkých chvílích děje v hlavě. Protože jsem už celkem zkušená hráčka. Tolika věcmi už jsem si prošla a tolik jich překonala.“
Nicméně podobný kolaps se jí stal už poněkolikáté. Na grandslamech v poslední době sbírá hlavně těžké porážky, většinou v pozdních fázích, byť US Open 2025 vyhrála. Titul z Paříže jí unikl i letos, jejím turnajovým maximem zůstane loňské finále.
A frustraci nyní plánuje ze sebe dostat.
„Znáte ty místnosti, kam můžete přijít a všechno tam rozmlátit? Nejspíš tam zítra strávím celý den ničením věcí. Možná mi to pomůže, možná ne.“