Evropská liga v televizi: Kde sledovat AS Řím - Plzeň živě?

  8:10
Plzeňští fotbalisté mají před sebou třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí proti italskému AS Řím. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

Plzeňští fotbalisté slaví gól stopera Sampsona Dweha. | foto: Petr EretMAFRA

Kdy a kde sledovat zápas AS Řím – Plzeň živě?

Utkání 3. kola ligové fáze Evropské ligy AS Řím – Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 23. října od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas AS Řím – Plzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • AS Řím v sobotním utkání italské ligy podlehl ve vyrovnaném souboji Interu Milán 0:1.
  • Plzeň při premiéře kouče Martina Hyského zvítězila v sobotním ligovém duelu na hřišti Bohemians 1:0.

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

  • Fotbalisté AS Řím zahájili Evropskou ligu výhrou 2:1 na hřišti Nice, ve 2. kole doma podlehli dalšímu francouzskému soupeři Lille 0:1.
  • Plzeň na úvod soutěže remizovala na půdě Ferencvárose 1:1, ačkoliv hrála proti oslabenému soupeři a zápas kontrolovala. Inkasovala v závěru čtyřminutového nastavení z ojedinělého centru před bránu. V dalším kole pak potěšila fanoušky domácí výhrou 3:0 nad Malmö.

AS Řím – Plzeň

Výkop: čtvrtek 23. října, 21:00
Rozhodčí: Meler - Özkara, Duran (všichni Tur.) - San (video, Švýc.)

Předpokládané sestavy:
AS Řím: Svilar - Celik, Hermoso, Ndicka - Rensch, El Aynaoui, Koné, Tsimikas - Soulé, Pellegrini - Dovbyk
Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré - Červ, Spáčil - Memič, Ladra, Adu - Durosinmi
Absence: Angeliňo (nemoc), Bove (nemoc + není na soupisce), Baldanzi, Vásquez, Zelezny (všichni nejsou na soupisce) - Doski (trest za ČK), Valenta, Vydra (oba zranění), Panoš (nemoc), Kopic (zranění + není na soupisce), Hejda (není na soupisce), Durosinmi, Višinský, Wiegele (všichni nejistý start)
Disciplinární ohrožení: nikdo - Jemelka (2 ŽK)

VIZITKA SOUPEŘE

AS ŘÍM

  • Rok založení: 1927
  • Klubové barvy: červená a žlutá (“i giallorossi“)
  • Web: asroma.com (oficiální stránka)
  • Stadion: Stadio Olimpico, kapacita cca 70 634 diváků, otevřen 1953
  • Trenér: Gian Piero Gasperini
  • Současné opory: Paulo Dybala (útočník), Lorenzo Pellegrini (záložník), Evan Ndicka (obránce), Mile Svilar (brankář)

Hráči AS Řím slaví gól v zápase Evropské ligy proti Nice.

Největší úspěchy:
Ligové tituly: 3× Serie A, 1× Serie B
Další domácí trofeje: 9× Italský pohár, 2× Italský superpohár
Mezinárodní trofeje: 1× Veletržní pohár
1× Konferenční liga UEFA

Zajímavosti před zápasem AS Řím – Plzeň:

  • Plzeň vyhrála jediný z dosavadních 4 vzájemných zápasů v pohárech, týmy se utkaly v sezoně 2016/17 v Evropské lize a v ročníku 2018/19 v Lize mistrů
  • Plzeň oba dosavadní venkovní duely s AS Řím prohrála (1:4 a 0:5)
  • Plzeň v pohárech italské týmy 6x po sobě neporazila, v minulé sezoně se v osmifinále Evropské ligy utkala s městským rivalem AS Laziem Řím a vypadla po výsledcích 1:2 doma a 1:1 venku
  • Plzeň vyhrála jediný z dosavadních 7 venkovních pohárových zápasů s italskými soupeři (v roce 2013 v Neapoli 3:0)
  • Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 5 zápasů, 3 duely po sobě drží neporazitelnost
  • Plzeň v pohárech vyhrála jediný z posledních 6 venkovních duelů
  • Plzeň v pohárech hraje hlavní fázi počtvrté za sebou, jejím maximem je loňské čtvrtfinále Konferenční ligy
  • Trenér Plzně Hyský v roce 1996 postoupil se Slavií přes AS Řím coby hráč základní sestavy ve čtvrtfinále Poháru UEFA
  • AS Řím se naposledy utkal v pohárech s českým soupeřem předloni, kdy v Evropské lize se Slavií doma zvítězil 2:0 a venku stejným poměrem prohrál
  • AS Řím na evropské scéně vyhrál všechny 4 dosavadní domácí zápasy s českými soupeři, v roce 1996 ale navzdory vítězství 3:1 po prodloužení vypadl se Slavií ve čtvrtfinále Poháru UEFA
  • AS Řím prohrál 2 z posledních 3 soutěžních zápasů (oba doma 0:1)
  • AS Řím v pohárech prohrál jen minulý z posledních 7 domácích duelů
  • AS Řím v roce 2022 vyhrál Konferenční ligu, v minulé sezoně stejně jako Plzeň vypadl v osmifinále Evropské ligy
