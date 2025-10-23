Kdy a kde sledovat zápas AS Řím – Plzeň živě?
Utkání 3. kola ligové fáze Evropské ligy AS Řím – Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 23. října od 21:00.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas AS Řím – Plzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- AS Řím v sobotním utkání italské ligy podlehl ve vyrovnaném souboji Interu Milán 0:1.
- Plzeň při premiéře kouče Martina Hyského zvítězila v sobotním ligovém duelu na hřišti Bohemians 1:0.
Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?
- Fotbalisté AS Řím zahájili Evropskou ligu výhrou 2:1 na hřišti Nice, ve 2. kole doma podlehli dalšímu francouzskému soupeři Lille 0:1.
- Plzeň na úvod soutěže remizovala na půdě Ferencvárose 1:1, ačkoliv hrála proti oslabenému soupeři a zápas kontrolovala. Inkasovala v závěru čtyřminutového nastavení z ojedinělého centru před bránu. V dalším kole pak potěšila fanoušky domácí výhrou 3:0 nad Malmö.
AS Řím – Plzeň
Výkop: čtvrtek 23. října, 21:00
Předpokládané sestavy:
VIZITKA SOUPEŘE
AS ŘÍM
Největší úspěchy:
Zajímavosti před zápasem AS Řím – Plzeň:
- Plzeň vyhrála jediný z dosavadních 4 vzájemných zápasů v pohárech, týmy se utkaly v sezoně 2016/17 v Evropské lize a v ročníku 2018/19 v Lize mistrů
- Plzeň oba dosavadní venkovní duely s AS Řím prohrála (1:4 a 0:5)
- Plzeň v pohárech italské týmy 6x po sobě neporazila, v minulé sezoně se v osmifinále Evropské ligy utkala s městským rivalem AS Laziem Řím a vypadla po výsledcích 1:2 doma a 1:1 venku
- Plzeň vyhrála jediný z dosavadních 7 venkovních pohárových zápasů s italskými soupeři (v roce 2013 v Neapoli 3:0)
- Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 5 zápasů, 3 duely po sobě drží neporazitelnost
- Plzeň v pohárech vyhrála jediný z posledních 6 venkovních duelů
- Plzeň v pohárech hraje hlavní fázi počtvrté za sebou, jejím maximem je loňské čtvrtfinále Konferenční ligy
- Trenér Plzně Hyský v roce 1996 postoupil se Slavií přes AS Řím coby hráč základní sestavy ve čtvrtfinále Poháru UEFA
- AS Řím se naposledy utkal v pohárech s českým soupeřem předloni, kdy v Evropské lize se Slavií doma zvítězil 2:0 a venku stejným poměrem prohrál
- AS Řím na evropské scéně vyhrál všechny 4 dosavadní domácí zápasy s českými soupeři, v roce 1996 ale navzdory vítězství 3:1 po prodloužení vypadl se Slavií ve čtvrtfinále Poháru UEFA
- AS Řím prohrál 2 z posledních 3 soutěžních zápasů (oba doma 0:1)
- AS Řím v pohárech prohrál jen minulý z posledních 7 domácích duelů
- AS Řím v roce 2022 vyhrál Konferenční ligu, v minulé sezoně stejně jako Plzeň vypadl v osmifinále Evropské ligy