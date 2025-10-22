Liga mistrů v televizi: Kde sledovat zápas Atalanta Bergamo - Slavia živě?

  8:43
Fotbalisté Slavie budou opět bojovat v Lize mistrů. Po domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) a jednoznačné porážce s Interem Milán (0:3) nastoupí v Bergamu proti Atalantě. Kde můžete zápas 3. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

Kde sledovat zápas Atalanta – Slavia živě?

Zápas 3. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná ve středu 22.10. od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Atalanta – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu

Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?

  • Slavia v 1. kole remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána. Ve 2. kole pak na San Siru po bojácném výkonu podlehla Interu Milán 0:3.
  • Atalanta vstoupila do soutěže debaklem 0:4 na hřišti úřadujících šampionů z PSG, ve 2. kole doma otočila utkání proti Bruggám a zvítězila 2:1.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?

  • Slavia v nedělním ligovém duelu remizovala se Zlínem 0:0.
  • Bezbrankovou domácí remízu si připsali v nedělním utkání italské ligy i hráči Bergama proti Laziu.

Atalanta – Slavia:

Výkop: středa 22. října, 21:00.
Rozhodčí: De Burgos - De Francisco, Moreno - Grado (video, všichni Šp.).

Předpokládané sestavy:
Bergamo: Carnesecchi - Ahanor, Hien, Djimsiti - Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi - De Ketelaere, Pašalič - Lookman.
Slavia: Staněk - Vlček, Chaloupek, Zima - Hašioka, Oscar, Zafeiris, Bořil - Kušej, Provod - Chorý.
Absence: Bellanova, Kolašinac, Kossounou, Scalvini (všichni zranění), Bakker (zranění + není na soupisce), Scamacca (nejistý start) - Douděra, Ogbu, Schranz (všichni zranění), Javorček (zranění + není na soupisce), Fully, Kolář, Vorlický, Zmrzlý (všichni nejsou na soupisce), Holeš, Staněk (oba nejistý start).
Disciplinární ohrožení: Musah (2 ŽK) - nikdo.

Vizitka soupeře:

Atalanta Bergamo

  • Rok založení: 1907
  • Klubové barvy: modrá a černá
  • Web: atalanta.it (oficiální stránka)
  • Stadion: New Balance Arena (dříve Gewiss Stadium), kapacita cca 24 950 diváků, otevřen 1928
  • Trenér: Ivan Jurić

Současné opory: Ademola Lookman (útočník), Charles De Ketelaere (útočník/záložník), Marten de Roon (záložník), Teun Koopmeiners (záložník), Odilon Kossounou (obránce), Marco Carnesecchi (brankář).

Stadion Atalanty.

Úspěchy:
Italský pohár (Coppa Italia): 1× vítěz (1962/63)
Evropská liga UEFA (Europa League): 1× vítěz (2023/24)
Serie B: 5× vítěz (1939/40, 1958/59, 1983/84, 2005/06, 2010/11)

Historický úspěch v Evropě: vítěz Evropské ligy 2023/24 pod trenérem Gianem Piero Gasperinim, což byl první velký mezinárodní titul v historii klubu.

Zajímavosti před zápasem Atalanta – Slavia:

  • soupeři se v soutěžích UEFA dosud neutkali
  • české týmy v pohárech nad italskými soupeři 9x po sobě nevyhrály
  • oba týmy se probojovaly přímo do hlavní fáze LM z ligové soutěže; Slavia je českým šampionem, Bergamo skončilo v minulé sezoně v Serii A třetí
  • Slavia zvítězila v jediném z posledních 12 pohárových utkání s italskými soupeři, v minulém kole Ligy mistrů prohrála v Miláně s Interem 0:3
  • Slavia v 10 zápasech na italské půdě v soutěžích UEFA nevyhrála (z toho 9 porážek)
  • Slavia prohrála jediné z 15 soutěžních utkáních v sezoně, v posledních 3 duelech ale nezvítězila a jen jednou skórovala
  • Slavia v pohárech v posledních 9 zápasech nezvítězila
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 13x po sobě nevyhrála
  • Slavia venku v pohárech 4x po sobě prohrála, navíc bez vstřelené branky
  • Bergamo se v pohárech utká s českým týmem poprvé
  • Bergamo na úvod hlavní fáze Ligy mistrů utrpělo debakl 0:4 na stadionu Paris St. Germain, poté po obratu porazilo Bruggy 2:1
  • Bergamo hraje hlavní fázi Ligy mistrů podruhé za sebou a celkově popáté
  • Bergamo prohrálo jediný z 9 soutěžních zápasů v sezoně, ve 3 z posledních 4 duelů remizovalo
  • Bergamo před vítězstvím nad Bruggami v pohárech 3x po sobě prohrálo
  • Bergamo vyhrálo jen 2 z posledních 6 domácích zápasů v pohárech
  • Vorlický vloni v únoru přestoupil do Slavie z Bergama, proti bývalému klubu si ale nezahraje, neboť není na soupisce pro Ligu mistrů
  • Provod (Slavia) den po utkání oslaví 29. narozeniny

