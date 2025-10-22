Kde sledovat zápas Atalanta – Slavia živě?
Zápas 3. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná ve středu 22.10. od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Atalanta – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
|
Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu
Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?
- Slavia v 1. kole remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána. Ve 2. kole pak na San Siru po bojácném výkonu podlehla Interu Milán 0:3.
- Atalanta vstoupila do soutěže debaklem 0:4 na hřišti úřadujících šampionů z PSG, ve 2. kole doma otočila utkání proti Bruggám a zvítězila 2:1.
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?
- Slavia v nedělním ligovém duelu remizovala se Zlínem 0:0.
- Bezbrankovou domácí remízu si připsali v nedělním utkání italské ligy i hráči Bergama proti Laziu.
Atalanta – Slavia:
Výkop: středa 22. října, 21:00.
Předpokládané sestavy:
Vizitka soupeře:
Atalanta Bergamo
Současné opory: Ademola Lookman (útočník), Charles De Ketelaere (útočník/záložník), Marten de Roon (záložník), Teun Koopmeiners (záložník), Odilon Kossounou (obránce), Marco Carnesecchi (brankář).
Úspěchy:
Historický úspěch v Evropě: vítěz Evropské ligy 2023/24 pod trenérem Gianem Piero Gasperinim, což byl první velký mezinárodní titul v historii klubu.
Zajímavosti před zápasem Atalanta – Slavia:
- soupeři se v soutěžích UEFA dosud neutkali
- české týmy v pohárech nad italskými soupeři 9x po sobě nevyhrály
- oba týmy se probojovaly přímo do hlavní fáze LM z ligové soutěže; Slavia je českým šampionem, Bergamo skončilo v minulé sezoně v Serii A třetí
- Slavia zvítězila v jediném z posledních 12 pohárových utkání s italskými soupeři, v minulém kole Ligy mistrů prohrála v Miláně s Interem 0:3
- Slavia v 10 zápasech na italské půdě v soutěžích UEFA nevyhrála (z toho 9 porážek)
- Slavia prohrála jediné z 15 soutěžních utkáních v sezoně, v posledních 3 duelech ale nezvítězila a jen jednou skórovala
- Slavia v pohárech v posledních 9 zápasech nezvítězila
- Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 13x po sobě nevyhrála
- Slavia venku v pohárech 4x po sobě prohrála, navíc bez vstřelené branky
- Bergamo se v pohárech utká s českým týmem poprvé
- Bergamo na úvod hlavní fáze Ligy mistrů utrpělo debakl 0:4 na stadionu Paris St. Germain, poté po obratu porazilo Bruggy 2:1
- Bergamo hraje hlavní fázi Ligy mistrů podruhé za sebou a celkově popáté
- Bergamo prohrálo jediný z 9 soutěžních zápasů v sezoně, ve 3 z posledních 4 duelů remizovalo
- Bergamo před vítězstvím nad Bruggami v pohárech 3x po sobě prohrálo
- Bergamo vyhrálo jen 2 z posledních 6 domácích zápasů v pohárech
- Vorlický vloni v únoru přestoupil do Slavie z Bergama, proti bývalému klubu si ale nezahraje, neboť není na soupisce pro Ligu mistrů
- Provod (Slavia) den po utkání oslaví 29. narozeniny