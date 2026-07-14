Duplantis skočil v Budapešti 607 cm, o světový rekord usiloval marně

Hvězdný švédský tyčkař Armand Duplantis opanoval atletický mítink kategorie Continental Tour-Gold v Budapešti. V maďarské metropoli skočil 607 cm, překonat vlastní světový rekord 631 cm se pak pokoušel marně. Jediná česká účastnice mítinku Apolena Švábíková zdolala v soutěži tyčkařek pouze základní výšku 426 cm a podělila se o sedmé místo.
Před měsícem na Diamantové lize ve Stockholmu skočil světový rekordman Duplantis jen 580 cm a jeho vítězná série tak po třech letech skončila.
Se svým tehdejším přemožitelem Kurtisem Marschallem z Austrálie znovu změřil síly na červencovém Memoriálu Istvána Gyulaie v hlavním městě Maďarska.
Oba zdolali šest metrů na druhý pokus, o sedm centimetrů výš už uspěl jen Duplantis. Následně se šestadvacetiletý Švéd pokusil vylepšit světový rekord na 632 cm, což se mu při druhém skoku téměř povedlo.
Za svým červnovým světovým rekordem na 110 metrů překážek zaostal jen o desetinu sekundy dvacetiletý Američan Ja’Kobe Tharp. Jeho vítězný čas 12,85 se navíc v mírném protivětru a s vypuštěným závěrem zařadil v historických tabulkách na páté místo.
Kanaďan Ethan Katzberg posunul v kladivářském kruhu vlastní nejlepší světový výkon roku na 83,64 metru. Za osmdesátimetrovou hranici se dostali i čtyři soupeři olympijského vítěze a dvojnásobného mistra světa.
V září se elitní atleti do Budapešti vrátí na premiérový ročník ultimátního světového šampionátu.
Mítink atletické Diamantové ligy v Budapešti
Muži:
100 m (vítr -0,3 m/s): 1. Eseme (Kam.) 9,99
200 m (+0,4 m/s): 1. Hsíní (Mar.) 19,92
400 m: 1. Samukonga (Zamb.) 44,02
800 m: 1. Sedžatí (Alž.) 1:43,19
1500 m: 1. Koech (Keňa) 3:31,09
3000 m: 1. Kipsang (Keňa) 7:31,90
110 m př. (-0,4 m/s): 1. Tharp (USA) 12,85
400 m př.: 1. Agyekum (Něm.) 47,58
Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 607, 2. Marschall (Austr.) 600
Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 831
Koule: 1. Fabbri (It.) 22,04
Kladivo: 1. Katzberg (Kan.) 83,64
Ženy:
100 m (-0,3 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 10,87
200 m (0,0 m/s): 1. Thomasová (USA) 21,83
1500 m: 1. Caldwellová (Austr.) 4:01,79
100 m př. (-0,4 m/s): 1. Russellová (USA) 12,33
400 m př.: 1. J. Jonesová (USA) 52,91
Výška: 1. Pattersonová (Austr.) 200
Tyč: 1. Kennedyová (Austr.) 480, ...7. Apolena Švábíková (ČR) 426
Dálka: 1. Nicholsová (USA) 688