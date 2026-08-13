Manuel díky postavení v evropském žebříčku – ve startovním poli má druhý nejlepší letošní výkon – nemusela do rozběhů. Halová mistryně světa z březnového šampionátu v Toruni tak útok na další cennou medaili začíná až v semifinále.
Do akce půjde ve druhém běhu od 13:53 SELČ, z každého ze tří běhů postoupí do sobotního finále dvě nejrychlejší a doplní je další dvě na základě času.
ONLINE: Dopolední program 4. dne ME v atletice
Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.
Vadlejch před dvěma lety v Římě dosáhl na první velké zlato, ale od té doby ho často trápí zdravotní potíže. Letos stihl jen čtyři starty a nejdelší hod se mu povedl hned při prvním – v květnu v Tokiu předvedl 85,24 metru. Pak se dostal maximálně lehce přes 80 metrů.
Přesto mezi účastníky šampionátu drží podle nejlepších sezonních výkonů druhou příčku. Do kvalifikace půjde ve druhé skupině od 16:10, spolu s ním budou o pokoření ostrého limitu 82 metrů usilovat Jan Výška a Martin Konečný. Finále pro dvanáct nejlepších mají oštěpaři také v sobotu večer.
Druhou polovinu soutěže absolvují desetibojaři. Dopoledne je čeká běh na 110 metrů překážek, hod diskem a skok o tyči, jediný zbylý český reprezentant Vilém Stráský byl po prvním dni na dělené osmé příčce.
V kvalifikaci skoku do výšky zkouší uspět Michaela Hrubá, limit pro postup do finále je stanovený na 191 centimetrů. V rozbězích dvoustovky se představí Ondřej Macík, účast ve večerním semifinále si zajistí nejlepších 13 sprinterů na základě času.
Závěr desetiboje, jak dopadne Stráský?
Ve večerním programu si desetibojaři odškrtnou poslední dvě disciplíny – hod oštěpem a závěrečný běh na 1500 metrů.
ONLINE: Večerní program 4. dne ME v atletice
Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.
O medaile budou bojovat trojskokanky, tyčkařky, běžkyně na 3000 metrů steeplechase, diskaři, půlkaři a sprinterky na 200 metrů.
Kompletní program 4. dne ME v atletice
začátky jsou uvedeny v českém čase
11:33 – desetiboj, 110 metrů překážek (Stráský)
19:35 a 20:35 desetiboj, hod oštěpem (Stráský)