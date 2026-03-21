Sobotní program v Toruni odstartovali sedmibojaři. První rozběh vyhrál Vilém Stránský, který si časem 7,88 sekundy zaběhl sezonní maximum a s minimálním náskokem se 4297 body drží průběžné šesté místo. Druhý český atlet Ondřej Kopecký je aktuálně jedenáctý.
V rozběhu na 60 metrů překážek postoupil do semifinále český reprezentant Jonáš Kolomazník, časem 7,72 sekundy obsadil třetí místo.
„Jsem v semifinále mistrovství světa, takže to nemohlo být lepší. Samozřejmě jsem chtěl běžet rychleji a lépe, ale moc to tady nepruží, musím se s tím trošku srovnat. A teď začíná teprve ta bitva, ve finále budu muset běžet pod 7,60,“ řekl Kolomazník v rozhovoru pro ČT Sport.
Mezi sprinterkami na 60 metrů bude chtít uspět Karolína Maňasová. Je nalosována do třetího rozběhu (v 11:19), do semifinále postoupí z každého ze sedmi běhů tři nejrychlejší a poté také tři závodnice díky času.
Finále výškařů i se Štefelou přijde na řadu ve 12:15. Český reprezentant má díky výkonu 232 centimetrů nejlepší letošní výkon ze všech dvanácti účastníků a bude chtít navázat minimálně na bronzovou medaili z loňského venkovního MS v Tokiu.
Bez české účasti proběhnou v dopoledním programu finále smíšených štafet na 4x400 metrů a semifinále půlkařů a půlkařek.
Manuel a Horák ve finále
Z českého pohledu budou největším tahákem sobotního večerního programu finále závodů na 400 metrů.
Teprve osmnáctiletý Horák poběží o medaile hned při své premiéře na seniorské vrcholné akci. Figuruje ve druhém finálovém běhu (v 18:42), v obou bězích se představí čtyři závodníci. Rozdělení medailových bojů na dva běhy je letošní novinkou.
Mezi ženami bude chtít uspět dvacetiletá Manuel, jež v pátečním semifinále ovládla svůj běh v novém osobním rekordu 50,96 sekundy a celkově předvedla druhý nejlepší výkon. Také ona poběží ve druhém finálovém běhu (ve 20:48).
Sedmibojaře čeká závěrečný běh na 1000 metrů (v 18:52), medaile si rozdělí také tyčkaři, mezi nimiž je jasným favoritem Armand Duplantis (od 18:25).
Finále se uskuteční také v bězích na 3000 metrů, ženském trojskoku a mužská šedesátka s překážkami i ženská hladká šedesátka mají na programu semifinále i finále.
Sobotní program halového MS v atletice
10:05 sedmiboj muži - 60 m přek.
18:25 tyč muži - finále