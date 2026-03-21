Atletika ONLINE: Kolomazník postoupil do semifinále. V akci sedmibojaři

  10:17aktualizováno  10:47
V dopoledním programu druhého dne halového mistrovství světa v Toruni se představí největší naděje české atletické výpravy, výškař Jan Štefela. V akci jsou také vícebojaři Vilém Stráský a Ondřej Kopecký, večer čeká finále čtvrtkaře Lurdes Glorii Manuel a Tomáše Horáka. Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.

Jan Štefela zdolává laťku ve finále mistrovství světa v Tokiu. | foto: AP

Sobotní program v Toruni odstartovali sedmibojaři. První rozběh vyhrál Vilém Stránský, který si časem 7,88 sekundy zaběhl sezonní maximum a s minimálním náskokem se 4297 body drží průběžné šesté místo. Druhý český atlet Ondřej Kopecký je aktuálně jedenáctý.

V rozběhu na 60 metrů překážek postoupil do semifinále český reprezentant Jonáš Kolomazník, časem 7,72 sekundy obsadil třetí místo.

„Jsem v semifinále mistrovství světa, takže to nemohlo být lepší. Samozřejmě jsem chtěl běžet rychleji a lépe, ale moc to tady nepruží, musím se s tím trošku srovnat. A teď začíná teprve ta bitva, ve finále budu muset běžet pod 7,60,“ řekl Kolomazník v rozhovoru pro ČT Sport.

ONLINE: Dopolední program 2. dne halového MS

Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.

Mezi sprinterkami na 60 metrů bude chtít uspět Karolína Maňasová. Je nalosována do třetího rozběhu (v 11:19), do semifinále postoupí z každého ze sedmi běhů tři nejrychlejší a poté také tři závodnice díky času.

Finále výškařů i se Štefelou přijde na řadu ve 12:15. Český reprezentant má díky výkonu 232 centimetrů nejlepší letošní výkon ze všech dvanácti účastníků a bude chtít navázat minimálně na bronzovou medaili z loňského venkovního MS v Tokiu.

Bez české účasti proběhnou v dopoledním programu finále smíšených štafet na 4x400 metrů a semifinále půlkařů a půlkařek.

Manuel a Horák ve finále

Z českého pohledu budou největším tahákem sobotního večerního programu finále závodů na 400 metrů.

Teprve osmnáctiletý Horák poběží o medaile hned při své premiéře na seniorské vrcholné akci. Figuruje ve druhém finálovém běhu (v 18:42), v obou bězích se představí čtyři závodníci. Rozdělení medailových bojů na dva běhy je letošní novinkou.

ONLINE: Večerní program 2. dne halového MS

Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.

Mezi ženami bude chtít uspět dvacetiletá Manuel, jež v pátečním semifinále ovládla svůj běh v novém osobním rekordu 50,96 sekundy a celkově předvedla druhý nejlepší výkon. Také ona poběží ve druhém finálovém běhu (ve 20:48).

Sedmibojaře čeká závěrečný běh na 1000 metrů (v 18:52), medaile si rozdělí také tyčkaři, mezi nimiž je jasným favoritem Armand Duplantis (od 18:25).

Finále se uskuteční také v bězích na 3000 metrů, ženském trojskoku a mužská šedesátka s překážkami i ženská hladká šedesátka mají na programu semifinále i finále.

Sobotní program halového MS v atletice

10:05 sedmiboj muži - 60 m přek.
10:20 60 m přek. muži - rozběhy
11:05 60 m ženy - rozběhy
11:10 sedmiboj muži - tyč
12:00 smíšená štafeta 4x400 m - finále
12:15 výška muži - finále
12:22 800 m ženy - semifinále
13:08 800 m muži - semifinále

18:25 tyč muži - finále
18:34 400 m muži - finále
18:52 sedmiboj muži - 1000 m
19:04 3000 m ženy - finále
19:22 3000 m muži - finále
19:38 trojskok ženy - finále
19:48 60 m přek. muži - semifinále
20:14 60 m ženy - semifinále
20:40 400 m muži - finále
21:02 60 m přek. muži - finále
21:20 60 m ženy - finále

