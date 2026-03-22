Manuel může jít v Toruni opět na ovál pouhých patnáct hodin poté, co v sobotu večer senzačně ovládla individuální čtyřstovku. Ve štafetě by měla běžet společně s Ladou Vondrovou, Nikolou Bisovou a Kateřinou Emily Šmilauerovou.
Po náročné porci tří čtvrtek během dvou dní, a navíc obřího rozruchu po zlatém závodě, byla v sobotu večer pochopitelně unavená. Ale pokud by do štafety nezasáhla, Češky by vůbec neodstartovaly.
V Toruni totiž nemají žádnou náhradnici, původně nominované Johanka Šafářová a Terezie Táborská na poslední chvíli kvůli zdravotním problémům z výpravy vypadly.
Češky figurují v prvním rozběhu (ve 12:05), z obou běhů postoupí do večerního finále dvě nejlepší štafety a další dvě je doplní na základě času.
Stejný postupový klíč měla také štafeta čtvrtkařů. Česká sestava se musela obejít bez pátého muže individuálního závodu Tomáše Horáka, Martin Koreček, Milan Ščibráni, David Bix a Šimon Ceplý do finále nepostoupili. Mezi silnou konkurencí skončili až na posledním devátém místě.
V dopoledním programu dále začíná soutěž pětibojařek, o medaile zabojují dálkařky a koulaři a rozběhy čekají závodnice na 60 metrů překážek.
Získá Švábíková první světovou medaili?
Z českého pohledu bude vrcholem večerního programu soutěž tyčkařek (od 17:45), v níž bude chtít Švábíková potvrdil roli jedné ze spolufavoritek. V letošní sezoně skočila 476 centimetrů, což ji mezi účastnicemi řadí na dělené třetí místo.
Někdejší juniorská mistryně světa má zatím ve sbírce bronz z halového ME, nyní zaútočí na první medaili v globální konkurenci.
Finále čeká také běžce a běžkyně na 1500 metrů, dálkaře a cenné kovy se budou rozdávat na osmistovkách a v pětiboji. Semifinále a finále absolvují překážkářky a celý šampionát zakončí finále štafet na 4x400 metrů.
Nedělní program halového MS v Toruni
10:05 pětiboj ženy - 60 m přek.
17:40 pětiboj ženy - dálka