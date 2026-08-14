V kvalifikaci oštěpařek se nedařilo Nikole Ogrodníkové ani Nikol Tabačkové. První jmenovaná, jež startuje na velké akci poprvé od bronzu z olympijských her v Paříži a porodu syna, se dostala na 55,87 metru a v první skupině obsadila deváté místo. Její reprezentační kolegyně předvedla dokonce jen 52,41 a skončila 13.
Ve druhé skupině od 13:00 SELČ půjde do akce ještě Petra Sičaková. Ostrý limit je 61 metrů, do bojů o medaile se dostane dvanáct nejlepších. A je velmi pravděpodobné, že Ogrodníková se mezi ně nevejde.
ONLINE: Dopolední program 5. dne ME v atletice
Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.
Z kvalifikace tyčkařů už vypadli oba čeští zástupci David Holý a Dan Bárta. Oba skočili jen základní výšku 525 centimetrů, přitom limit je až na 580. Postup do finále by měl být formalitou pro hvězdného Švéda Armanda Duplantise.
Česká mužská štafeta na 4x400 metrů ve složení Ondřej Loupal, Ondřej Horáček, Matěj Krsek a Milan Ščibráni byla v rozbězích patnáctá v čase 3:03,72 a nepostoupila.
Jejich kolegyně na stejné trati nasadily sestavu Tereza Petržilková, Lada Vondrová, Nikola Bisová a Barbora Malíková. Ani ony však v konkurenci neuspěly. Finišovaly v čase 3:29,47, což jim stačilo jen na jedenáctou pozici. Největší česká hvězda Lurdes Gloria Manuel šetřila síly na sobotní finále individuálního závodu.
Sedmibojařky odstartovaly dvoudenní soutěž během na sto metrů s překážkami. Adéla Tkáčová v něm obsadila 18. místo s časem 13,67 a má 1026 bodů. Dopoledne je na programu ještě skok do výšky.
Padne rekord Kratochvílové na osmistovce?
Ve večerním programu budou sedmibojařky pokračovat vrhem koulí a sprintem na 200 metrů.
ONLINE: Večerní program 5. dne ME v atletice
Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.
Atraktivní podívanou a možná i útok na letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové slibuje finále ženského běhu na 800 metrů s hvězdnou trojicí Audrey Werrová, Keely Hodgkinsonová a Femke Broedersová-Bolová.
Medaile se budou rozdělovat také v mužské čtyřstovce s překážkami, ženském disku, mužské dvoustovce, ženském běhu na 10 kilometrů a mužském skoku do výšky.
Kompletní program 5. dne ME v atletice
začátky jsou uvedeny v českém čase
11:35 – sedmiboj, 100 metrů s překážkami (Tkáčová – 18. místo)
20:35 – sedmiboj, vrh koulí (Tkáčová)