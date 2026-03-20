První zlato v Toruni získala výškařka Jaroslava Mahučichová. Světová rekordmanka se vrátila na trůn výkonem 201 centimetrů. Čtyřiadvacetiletá Ukrajinka vybojovala na globálním šampionátu pod střechou druhý titul po triumfu v Bělehradě 2022. Za ní se celkem tři její soupeřky podělily o stříbro.
Obhájkyně titulu Australanka Nicola Olyslagersová, Ukrajinka Julija Levčenková a Srbka Angelina Topičová měly shodně čistý zápis s nejvyšší zdolanou výškou 199 centimetrů.
Mahučichová stejně jako všechny favoritky postupovala soutěží bez oprav. Když se vedoucí čtveřice posunula na 201 centimetrů, jako jediná laťku znovu napoprvé překonala. Pak si ještě nechala zvýšit na rekord šampionátu 206 centimetrů, ale třikrát neuspěla. Už to nemohlo nic změnit na tom, že Mahučichová poprvé od olympijského zlata v Paříži 2024 vyhrála globální akci. Loni sice triumfovala na halovém ME v Apeldoornu, ale pak byla na halovém i venkovním světovém šampionátu bronzová.
Ve vrhu koulí se z prvního halového titulu radovala Chase Jacksonová, mistryně světa pod širým nebem z let 2022 a 2023. Jedenatřicetiletá Američanka v Toruni jako jediná překonala dvacetimetrovou hranici a výkonem 20,14 získala po stříbru a dvou bronzech na HMS premiérové zlato. Porazila o 36 centimetrů Kanaďanku Sarah Mittonovou, která kralovala na posledních dvou halových světových šampionátech. Bronzem překvapila Švédka Axelina Johanssonová, jež si životní úspěch zajistila pokusem dlouhým 19,75.
Povedené dopoledne pro Manuel i Horáka
Dvacetiletá Manuel dopoledne v šestém rozběhu potvrdila pozici jedné z největších nadějí české výpravy v Toruni. V čase 51:08 vyhrála nejen svůj běh, ale byla dokonce úplně nejrychlejší ze všech čtvrtkařek v rozbězích. Na pět setin se přiblížila svému halovému osobnímu rekordu z této sezony.
Čtvrtá žena loňského halového ME v Apeldoornu měla už po první dvoustovce výrazný náskok před soupeřkami, sbíhala neohroženě jako první a uvolněným během v cílové rovince předstihla o téměř půl sekundy Keňanku Mercy Adongo Oketchovou.
Celkové pořadí rozběhů vyhrála o 34 setin sekundy před Finkou Mette Baasovou, favoritky Lieke Klaverová, Natalia Bukowiecká a Henriette Jägerová byly výrazně pomalejší. „Jsem nadšená. Běželo se mi fakt dobře,“ pochvalovala si Manuel v rozhovoru pro Českou televizi.
Čerstvě osmnáctiletý talent Horák si v čase 45:89 podmanil čtvrtý rozběh čtvrtkařů. Juniorský evropský rekordman si při premiéře na vrcholné seniorské akci počínal zkušeně, seběhl za favorizovaným Maďarem Attilou Molnárem a v cílové rovince se před držitele evropského halového rekordu natlačil.
V celkovém pořadí rozběhů se zařadil na druhé místo za Kanaďana Christophera Moralese Williamse.
Vondrová ve třetím rozběhu dlouho figurovala v popředí, k mantinelu seběhla jako první a vedoucí pozici hájila ještě v cílové rovince. Ale nakonec doběhla na třetím, prvním nepostupovém místě.
Španělka Blanca Hervasová ji výkonem 52,15 sekundy porazila o setinu, Kanaďanka Zoe Sherarová vpadla do cíle o dvě tisíciny sekundy před českou halovou šampionkou.
„Tu Španělku jsem ve finiši vůbec neviděla,“ řekla Vondrová. Chvíli mohla doufat v postup časem, ale o naději hned po dalším běhu přišla. Nenaváže tak na semifinálové účasti z HMS v letech 2018 a 2024.
Ficenec skončila ve třetím rozběhu půlkařek na posledním, šestém, místě, zapsala čas 2:05.40. Zaostala o bezmála tři a půl sekundy za osobním maximem z této sezony, k postupu jí chybělo téměř pět sekund.
V sedmiboji si z českých reprezentantů po prvním dnu vede lépe Vilém Stráský, ale má daleko k obhajobě loňské páté pozice. Zatím nasbíral 3285 bodů a je průběžně devátý. Po šedesátce za 6,94 sekundy a dálce za 735 centimetrů figuroval na třetí pozici, ale výkony 14,24 metru ve vrhu koulí a 193 cm ve výšce ho srazily dolů.
„Čekal jsem to mnohem, mnohem lepší, spokojený nejsem. Asi nejvíc mě mrzí ta výška, tam jsem cítil, že je potenciál. Je to celosezonní trápení na té výšce,“ řekl České televizi.
Druhý český vícebojař Ondřej Kopecký ve čtyřech disciplínách nasbíral 3248 bodů a je desátý. „Úplně spokojený nejsem, ale zítra je další den. Cítím se ve formě, ale potřeboval bych, aby tam trošku byla ta jiskra. Musím to najít zítra,“ řekl.
Vícebojařská soutěž výškařů ještě pokračuje. Jako lídr soutěže do ní vstupoval halový mistr světa z roku 2024 Simon Ehammer ze Švýcarska.
