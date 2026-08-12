Atletika ONLINE: Järvinen se zranil, Stráský skočil osobák a posunul se na páté místo

,
  12:31aktualizováno  14:02
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie4

Vilém Stráský skáče do dálky na ME v Birminghamu. | foto: Reuters

V rámci středečního programu atletického mistrovství Evropy v Birminghamu absolvují první polovinu svého klání desetibojaři. Už bez Tomase Järvinena, který během skoku do dálky kvůli zranění odstoupil. Pokračují Ondřej Kopecký a Vilém Stráský. V rozběhu čtyřstovky končí Barbora Malíková, večer čeká semifinále 110 metrů s překážkami Jonáše Kolomazníka a Štěpána Štefka. Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.

Juniorský mistr světa z roku 2024 Järvinen odstoupil kvůli svalovému zranění. Dvacetiletý český atlet absolvoval v dálkářském sektoru jen jeden plnohodnotný pokus, pak pokulhával. A do vrhu koulí už nenastoupil. Stráský si po dvou disciplínách polepšil na páté místo, v dálce skočil osobní rekord 754 cm. Kopecký se dělí o 17. pozici

Järvinen v dálce na úvod skočil 718 centimetrů, za které získal 857 bodů. Při druhém pokusu ho píchlo v zadním stehenním svalu, s nímž měl už před ME problémy a který dnes cítil od stovky. Proto se rozhodl ze soutěže odstoupit.

ONLINE: Dopolední program 3. dne ME v atletice

Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.

Z průběžného pátého místa do koule vstoupil Stráský, jenž si v dálce zlepšil osobní rekord o sedm centimetrů a posunul se o dvě pozice vzhůru. Zatím nasbíral 1833 bodů a ztrácí 49 bodů na průběžně třetího Sandera Skotheima z Norska. Do čela soutěže se nejlepším dálkařským pokusem dlouhým 782 centimetrů posunul Němec Leo Neugebauer.

Kopecký měl v dálce platný jen druhý pokus, který měřil 710 centimetrů. To je o 46 centimetrů méně, než je jeho letošní maximum. Po dvou disciplínách má 1652 bodů, stejně jako Nizozemec Jip de Greef.

Úvodní sprint zvládl z Čechů nejlépe Järvinen, jenž zaběhl čas 10,82. Stráský ve více než dvoumetrovém protivětru vyhrál druhý běh, výkonem 10,88 zaostal o setinu za svým letošním maximem. Kopecký si zlepšil sezonní maximum na 11,21.

Malíková obsadila v prvním rozběhu čtyřstovky páté místo a s časem 52,43 se nevešla mezi třináctku postupujících. Z patnácté pozice jí k tomu chybělo 15 setin. Někdejší dorostenecká mistryně světa zaostala o 84 setin za svým nejlepším letošním výkonem.

Doplatila na to, že v závěru svého běhu nepředstihla dvě soupeřky, které v cílové rovince doháněla. „Kdybych začala dotahovat trochu dřív – nevím, proč jsem to neudělala –, tak bych je měla. Prostě byly lepší. A mně to od začátku neběželo, nohy mi nějak nejely.“

Hlavní česká hvězda Lurdes Gloria Manuel byla mezi nasazenými rovnou do čtvrtečního semifinále.

Postoupí překážkáři do finále?

Ve večerním programu budou desetibojaři pokračovat skokem do výšky a během na 400 metrů. Zbylých pět disciplín je čeká ve čtvrtek.

ONLINE: Večerní program 3. dne ME v atletice

Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.

Ve 20:55 SELČ začnou semifinálové klání na 110 metrů překážek i s Kolomazníkem a Štefkem, 9. a 10. mužem úterních rozběhů. Z každého ze tří běhů postoupí do finále (od 22:47) první dva, doplní je další dva na základě času.

O medaile budou bojovat také kladivářky, čtvrtkaři a ženy na 400 metrů překážek.

Kompletní program 3. dne mistrovství Evropy

začátky jsou uvedeny v českých časech

11:35 – desetiboj, 100 metrů (Järvinen, Kopecký, Stráský)
11:40 a 13:00 – disk ženy, kvalifikace
12:05 – 400 metrů ženy, rozběhy (Malíková – nepostoupila)
12:20 – desetiboj, skok do dálky (Järvinen, Kopecký, Stráský)
12:40 – 200 metrů ženy, rozběhy
13:20 – 800 metrů muži, semifinále
13:40 – desetiboj, vrh koulí (Järvinen, Kopecký, Stráský)
13:55 – 400 metrů překážek muži, semifinále

20:05 – desetiboj, skok do výšky (Järvinen, Kopecký, Stráský)
20:45 – kladivo ženy, finále
20:55 – 110 metrů překážek muži, semifinále (Kolomazník, Štefko)
21:20 – 200 metrů ženy, semifinále
21:40 – trojskok muži, kvalifikace
21:50 – 400 metrů muži, finále
22:08 – 400 metrů překážek ženy, finále
22:22 – desetiboj, 400 metrů (Järvinen, Kopecký, Stráský)
22:47 – 110 metů překážek muži, finále

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Atletika ONLINE: Järvinen se zranil, Stráský skočil osobák a posunul se na páté místo

Vilém Stráský skáče do dálky na ME v Birminghamu.

Lákali na kryptoměny, peníze pak využili pro svou potřebu. Hrozí jim až deset let

ilustrační snímek

Sudímu nedovolili pískat na MS, teď odřídí Superpohár. Nepřestávejte snít, vzkazuje

Somálský fotbalový rozhodčí Omar Artan.

Glosa

Budeme přepisovat učebnice? Naši předkové možná vůbec nepocházeli z afrických savan

Ilustrační snímek.

Senátoři potěšili Schillerovou, protože nezamítli EET. Je to velký posun, říká

Jednání Poslanecké sněmovny. Elektronická evidence tržeb. Na snímku Alena...

Zpěvák Rod Stewart zrušil část turné v USA. Podrobil se operaci srdce

Koncert Roda Stewarta v O2 areně (3. července 2024, Praha)

Mexický kartel chtěl z Česka granátomety a samopaly. Dva muži už jsou v USA

Smrt šéfa Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia „El Mencha“ Cervantese...

Doporučujeme

Před 30 lety zazněl poslední výstřel v Butyrce. Rusové přemýšlí nad obnovou trestu smrti

Premium
Věznice Butyrka.

Justice podle ÚS porušila Jiřikovského práva, na svobodu se ale zatím nedostane

Tomáš Jiřikovský (2018)

Vondráček hájil omezení pravomocí prezidenta, senátorům návrh koalice vadí

Schůze Sněmovny, 3. července 2026, Praha. Radek Vondráček (ANO).

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

„Nabídl Íráncům k zabití stovku lidí.“ Trump čelí za trik s letadlem ostré kritice

Na letištní ploše je vidět zásobovací vůz zaparkovaný naproti letadlu Air Force...

Dva dny po zemětřesení v Kolumbii vyprostili ženu. Naděje na další přeživší klesá

Trosky zřícených domů po silném zemětřesení v Kolumbii. (11. srpna 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.