Juniorský mistr světa z roku 2024 Järvinen odstoupil kvůli svalovému zranění. Dvacetiletý český atlet absolvoval v dálkářském sektoru jen jeden plnohodnotný pokus, pak pokulhával. A do vrhu koulí už nenastoupil. Stráský si po dvou disciplínách polepšil na páté místo, v dálce skočil osobní rekord 754 cm. Kopecký se dělí o 17. pozici
Järvinen v dálce na úvod skočil 718 centimetrů, za které získal 857 bodů. Při druhém pokusu ho píchlo v zadním stehenním svalu, s nímž měl už před ME problémy a který dnes cítil od stovky. Proto se rozhodl ze soutěže odstoupit.
ONLINE: Dopolední program 3. dne ME v atletice
Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.
Z průběžného pátého místa do koule vstoupil Stráský, jenž si v dálce zlepšil osobní rekord o sedm centimetrů a posunul se o dvě pozice vzhůru. Zatím nasbíral 1833 bodů a ztrácí 49 bodů na průběžně třetího Sandera Skotheima z Norska. Do čela soutěže se nejlepším dálkařským pokusem dlouhým 782 centimetrů posunul Němec Leo Neugebauer.
Kopecký měl v dálce platný jen druhý pokus, který měřil 710 centimetrů. To je o 46 centimetrů méně, než je jeho letošní maximum. Po dvou disciplínách má 1652 bodů, stejně jako Nizozemec Jip de Greef.
Úvodní sprint zvládl z Čechů nejlépe Järvinen, jenž zaběhl čas 10,82. Stráský ve více než dvoumetrovém protivětru vyhrál druhý běh, výkonem 10,88 zaostal o setinu za svým letošním maximem. Kopecký si zlepšil sezonní maximum na 11,21.
Malíková obsadila v prvním rozběhu čtyřstovky páté místo a s časem 52,43 se nevešla mezi třináctku postupujících. Z patnácté pozice jí k tomu chybělo 15 setin. Někdejší dorostenecká mistryně světa zaostala o 84 setin za svým nejlepším letošním výkonem.
Doplatila na to, že v závěru svého běhu nepředstihla dvě soupeřky, které v cílové rovince doháněla. „Kdybych začala dotahovat trochu dřív – nevím, proč jsem to neudělala –, tak bych je měla. Prostě byly lepší. A mně to od začátku neběželo, nohy mi nějak nejely.“
Hlavní česká hvězda Lurdes Gloria Manuel byla mezi nasazenými rovnou do čtvrtečního semifinále.
Postoupí překážkáři do finále?
Ve večerním programu budou desetibojaři pokračovat skokem do výšky a během na 400 metrů. Zbylých pět disciplín je čeká ve čtvrtek.
ONLINE: Večerní program 3. dne ME v atletice
Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.
Ve 20:55 SELČ začnou semifinálové klání na 110 metrů překážek i s Kolomazníkem a Štefkem, 9. a 10. mužem úterních rozběhů. Z každého ze tří běhů postoupí do finále (od 22:47) první dva, doplní je další dva na základě času.
O medaile budou bojovat také kladivářky, čtvrtkaři a ženy na 400 metrů překážek.
Kompletní program 3. dne mistrovství Evropy
začátky jsou uvedeny v českých časech
11:35 – desetiboj, 100 metrů (Järvinen, Kopecký, Stráský)
20:05 – desetiboj, skok do výšky (Järvinen, Kopecký, Stráský)