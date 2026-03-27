Mírným favoritem je 21letý Francouz, který se teprve v únoru vrátil na turnaje po půlroční pauze zaviněné zraněním. A ukazuje skvělou formu, bilanci má 13:4.
Jednu výhru zaznamenal i proti Lehečkovi – porazil ho v polovině února při cestě do finále podniku v Dauhá.
Semifinále turnaje v Miami sledujeme v podrobné reportáži.
O tři roky starší Čech proto touží po odplatě. V Miami se blýskl osmifinálovou výhrou nad světovou sedmičkou Taylorem Fritzem a zažívá zatím nejpovedenější turnaj v jinak dosud nevýrazné sezoně.
Celkovou vzájemnou bilanci vede Fils 2:1, ve čtvrtfinále proti domácímu Tommymu Paulovi odvrátil čtyři mečboly. Ve světovém žebříčku se nachází na 31. pozici, Lehečka je 22.
Kdo z nich si zahraje v nedělním finále?
Druhou semifinálovou dvojici tvoří favorizovaný Jannik Sinner a Alexander Zverev, kteří se na kurtu na Hard Rock Stadium utkají hned po česko-francouzském souboji.
Siniaková krok od Sunshine Double
Siniaková s Townsendovou porazily v pátečním semifinále kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová 4:6, 6:4, 10:3 a stejně jako na předchozí akci kategorie WTA 1000 v Indian Wells se dostaly do finále. Pokud získají titul i v Miami, zkompletují takzvaný Sunshine Double.
V nedělním finále se utkají s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, nebo belgicko-čínskou dvojicí Elise Mertensová, Čang Šuaj.
Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou vyhrály deváté utkání po sobě, i když musely poprvé v Miami otáčet nepříznivý vývoj. Proti turnajovým trojkám Dabrowské a Stefaniové přišly o první set kvůli ztracenému servisu v sedmé hře.
Ve druhé sadě přišly Siniaková s Townsendovou o vedení 2:0 a za stavu 2:3 doháněly manko brejku. Podařilo se jim ale vyrovnat a za stavu 5:4 proměnily brejkbol, který byl zároveň i setbolem.
V rozhodujícím super tiebreaku rozhodla česko-americká dvojice díky šesti vyhraným míčkům v řadě, díky nimž otočila vývoj ze stavu 1:2 na 7:2. Brzy nato při servisu Siniakové využily favoritky hned první mečbol.
Tenisový turnaj v Miami (tvrdý povrch)
Ženy (dotace 9,415.725 dolarů)
Čtyřhra - semifinále: