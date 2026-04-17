Muchová konečně vyzrála na Gauffovou! Zahraje si semifinále, další tři Češi končí

Muchová od prvního duelu v roce 2023 nedokázala na aktuální světovou trojku najít recept. V dosavadních šesti duelech vzala Gauffové jediný set a koncem března v semifinále v Miami s ní utrpěla debakl 1:6, 1:6.
První vzájemný duel na antuce ale české tenistce vyšel. V úvodním setu Muchová na kurtu dominovala a získala ho za půl hodiny. V druhé sadě olomoucká rodačka třikrát přišla o podání, dvakrát ho získala zpět, ale třetí brejk na 6:5 už Gauffová při svém servisu potvrdila a srovnala na 1:1.
Ve vyrovnané třetí sadě se podařil Muchové klíčový brejk na 4:2. V následujícím gamu odvrátila tři brejkboly úřadující šampionky Roland Garros a zápas už dopodávala. První vítězný duel s dvaadvacetiletou americkou tenistkou zakončila o sedm let starší Češka bodem ze servisu.
„Coco je jedna z nejlepších tenistek na světě. Už jsme spolu odehrály několik skvělých zápasů a jsem ráda, že jsem teď dosáhla na první výhru. Byla to skvělá bitva,“ uvedla Muchová v rozhovoru na kurtu.
Výrazně negativní bilance jí před utkáním s Gauffovou nestrašila. „Na antuce jsme to měly 0:0, takže jsem se snažila být pozitivní, využít povrchu a hrát svou hru. I z těch minulých zápasů jsme se snažili něco vzít, ale především šlo o to, abych ze sebe dokázala dostat to nejlepší já,“ řekla.
O osmé finále a letošní druhé po únorovém turnaji v Dauhá bude světová dvanáctka Muchová bojovat proti další hráčce, kterou ještě neporazila. S aktuální sedmičkou žebříčku Svitolinovou prohrála finalistka Roland Garros 2023 tři dosavadní duely.
„To jsem ani nevěděla, že s ním mám bilanci 0:3. Ale teprve jsem dohrála tenhle zápas a nepřemýšlela jsem nad tím, co mě čeká. Chci si to vychutnat a později se na to podívám,“ uvedla Muchová.
Jednadvacetiletá Nosková v utkání se Svitolinovou ztratila vyrovnaný první set v tie-breaku, který prohrála 2:7. Ve druhé sadě čtrnáctá hráčka žebříčku smazala ztrátu 1:4, pak ale za stavu 5:6 přišla o podání a jednatřicetileté Ukrajince poprvé v kariéře podlehla.
Turnaj žen ve Stuttgartu
antuka, dotace 1 049 083 eur
Rubljov přehrál Macháče v Barceloně
Macháč měl ve druhém kole nastoupit proti světové dvojce Carlosi Alcarazovi ze Španělska, dvojnásobný barcelonský šampion ale kvůli kvůli zranění pravého zápěstí před utkáním odstoupil.
Po neplánovaném dni volna Macháč vstoupil do čtvrtfinále dobře a ujal se vedení 2:0. Pak ale třikrát ztratil servis a Rubljov skóre otočil. Ve druhém setu nabral Macháč ztrátu 2:5 a nepomohly mu ani čtyři odvrácené mečboly.
Pětadvacetiletý Macháč nevyužil šanci na druhou semifinálovou účast v sezoně. Mezi nejlepší čtyřku postoupil v lednu v Adelaide, kde nakonec došel až k druhému titulu v kariéře.
Turnaj mužů v Barceloně
antuka, dotace 2 950 310 eur
Kopřiva nedosáhl na třetí semifinále v kariéře
Osmadvacetiletý Kopřiva sice na začátku smazal ztrátu 1:3, ale za stavu 3:4 přišel o podání a čtvrtý nasazený Ital výhodu proměnil v zisk první sady. Ve druhé Čech dvakrát ztratil servis a vyřazení nezabránil ani třemi odvrácenými mečboly.
Český tenista nevyužil šanci na třetí semifinále v kariéře. První si zahrál v roce 2021 hned při premiéře v hlavní soutěži na okruhu ATP v Gstaadu, druhé pak letos v Riu de Janeiro. Na finálovou účast Kopřiva stále čeká.
Turnaj mužů v Mnichově
antuka, dotace 2 561 110 eur
Druhé finále v řadě
Jesika Malečková a Miriam Škoch si znovu po týdnu zahrají o titul ve čtyřhře na WTA Tour. Poražené finalistky z Lince postoupily do rozhodujícího duelu na dalším antukovém turnaji v Rouenu.
Turnajové čtyřky porazily v pátečním semifinále druhý nasazený bělorusko-ruský pár Iryna Šymanovičová, Maria Kozyrevová 6:2, 2:6, 14:12. Své další soupeřky ještě Češky neznají, druhé semifinále čtyřhry se bude hrát až v sobotu.
Jednatřicetiletá Malečková a o tři roky mladší Škoch před týdnem v Linci absolvovaly první společné finále na WTA Tour, dosud sbíraly úspěchy v nižších kategoriích. Druhou šanci na titul budou mít v neděli.
Turnaj žen v Rouenu
antuka, dotace 246 388 eur
