Australian Open 2026: Harmonogram turnaje, čeští tenisté

  10:21
Startuje první grandslam tenisové sezony. Australian Open začíná kvalifikací 12. ledna, hlavní soutěž se v areálu Melbourne Park rozhýbe 18. ledna. Do bojů zasáhne i početná česká výprava. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje i informace o tom, kde můžete zápasy sledovat živě.

Příprava na servis v podání Karolíny Plíškové. | foto: ČTK/AP

Čeští tenisté v kvalifikaci Australian Open 2026

V kvalifikaci se do hlavní soutěže pokouší probojovat osm českých tenistů: Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Darja Viďmanová, Laura Samsonová, Barbora Palicová, Dominika Šalková, Gabriela Knutson a Zdeněk Kolář

Hraje se 12. do 15. ledna.

Program a výsledky českých tenistů a tenistek

Karolína Muchová si v Austrálii zahrála semifinále v roce 2021, Karolína Plíšková v roce 2019. Loni zaznamenal nejlepší český výsledek Jiří Lehečka, který postoupil do osmifinále.

Program a výsledky českých tenistů ve čtyřhře

Ve čtyřhře se čeští fanoušci těší hlavně na Kateřinu Siniakovou, která může získat jedenáctý grandslam. Společně s Taylor Townsendovou budou obhajovat loňský triumf.

Harmonogram turnaje ve dvouhrách

DatumDenKolo
18. lednaNeděle1. kolo
19. lednaPondělí1. kolo
20. lednaÚterý2. kolo
21. lednaStředa2. kolo
22. lednaČtvrtek3. kolo
23. lednaPátek3. kolo
24. lednaSobota4. kolo
25. lednaNeděleOsmifinále
26. lednaPondělíOsmifinále
27. lednaÚterýČtvrtfinále
28. lednaStředaČtvrtfinále
29. lednaČtvrtekSemifinále žen
30. lednaPátekSemifinále mužů
31. lednaSobotaFinále žen
1. únoraNeděleFinále mužů

Kde sledovat Australian Open 2026 živě?

Vysílací práva na Australian Open vlastní Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.

Eurosport naladíte například na:

  • Oneplay
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Telly

Odměny na Australian Open 2026:

Australian Open 2026 nabídne rekordní prize money ve výši 111,5 milionu australských dolarů, což znamená meziroční nárůst přibližně o 16 %. Odměny budou stejně vysoké pro mužský i ženský turnaj.

Australian Open 2026 – Prize Money

Dvouhry:

Fáze turnajeOdměna (v AUD)
Vítěz / Winner4 150 000 AUD
Finalista / Runner‑up2 150 000 AUD
Semifinalista1 250 000 AUD
Čtvrtfinalista750 000 AUD
4. kolo (R16)480 000 AUD
3. kolo (R32)327 750 AUD
2. kolo (R64)225 000 AUD
1. kolo (R128)150 000 AUD

Kvalifikace:

Kolo kvalifikaceOdměna (v AUD)
Q383 500 AUD
Q257 000 AUD
Q140 500 AUD

Čtyřhry:

Fáze turnajeČtyřhra (odměna pro tým)
Vítěz810 000 AUD
Finalista440 000 AUD
Semifinalista250 000 AUD
Čtvrtfinalista142 000 AUD
Osmifinalista (R16)82 000 AUD
2. kolo (R32)58 000 AUD
1. kolo (R64)40 000 AUD

Jak dopadlo Australian Open loni?

Loni se na úvodním grandslamu sezony představili tři čeští tenisté a šest tenistek, chyběly Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, které se zotavovaly ze zranění. Nejlepší český výsledek vybojoval Jiří Lehečka, který postoupil do osmifinále. Kateřina Siniaková ovládla čtyřhru, ve dvouhře se radovali Jannik Sinner a Madison Keysová.

Výsledky Australian Open 2025: Deblu vládne Siniaková, singl obhájil Sinner

České úspěchy na Australian Open

Petr Kordatitul1998
Jiří Nováksemifinále2002
Petra Kvitovásemifinále2012
Tomáš Berdychsemifinále2014
Tomáš Berdychsemifinále2015
Petra Kvitováfinále2019
Karolína Plíškovásemifinále2019
Karolína Muchovásemifinále2021

Vítězové Australian Open od roku 2004

RokMužiŽeny
2004FedererHeninová
2005SafinS. Williamsová
2006FedererMauresmová
2007FedererS. Williamsová
2008DjokovičŠarapovová
2009NadalS. Williamsová
2010FedererS. Williamsová
2011DjokovičClijstersová
2012DjokovičAzarenková
2013DjokovičAzarenková
2014WawrinkaLi Na
2015DjokovičS. Williamsová
2016DjokovičKerberová
2017FedererS. Williamsová
2018FedererWozniacká
2019DjokovičÓsakaová
2020DjokovičKeninová
2021DjokovičÓsakaová
2022NadalBartyová
2023DjokovičSabalenková
2024SinnerSabalenková
2025SinnerKeysová
