Čeští tenisté v kvalifikaci Australian Open 2026
V kvalifikaci se do hlavní soutěže pokouší probojovat osm českých tenistů: Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Darja Viďmanová, Laura Samsonová, Barbora Palicová, Dominika Šalková, Gabriela Knutson a Zdeněk Kolář
Hraje se 12. do 15. ledna.
Program a výsledky českých tenistů a tenistek
Karolína Muchová si v Austrálii zahrála semifinále v roce 2021, Karolína Plíšková v roce 2019. Loni zaznamenal nejlepší český výsledek Jiří Lehečka, který postoupil do osmifinále.
Program a výsledky českých tenistů ve čtyřhře
Ve čtyřhře se čeští fanoušci těší hlavně na Kateřinu Siniakovou, která může získat jedenáctý grandslam. Společně s Taylor Townsendovou budou obhajovat loňský triumf.
Harmonogram turnaje ve dvouhrách
|Datum
|Den
|Kolo
|18. ledna
|Neděle
|1. kolo
|19. ledna
|Pondělí
|1. kolo
|20. ledna
|Úterý
|2. kolo
|21. ledna
|Středa
|2. kolo
|22. ledna
|Čtvrtek
|3. kolo
|23. ledna
|Pátek
|3. kolo
|24. ledna
|Sobota
|4. kolo
|25. ledna
|Neděle
|Osmifinále
|26. ledna
|Pondělí
|Osmifinále
|27. ledna
|Úterý
|Čtvrtfinále
|28. ledna
|Středa
|Čtvrtfinále
|29. ledna
|Čtvrtek
|Semifinále žen
|30. ledna
|Pátek
|Semifinále mužů
|31. ledna
|Sobota
|Finále žen
|1. února
|Neděle
|Finále mužů
Kde sledovat Australian Open 2026 živě?
Vysílací práva na Australian Open vlastní Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.
Eurosport naladíte například na:
- Oneplay
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Telly
Odměny na Australian Open 2026:
Australian Open 2026 nabídne rekordní prize money ve výši 111,5 milionu australských dolarů, což znamená meziroční nárůst přibližně o 16 %. Odměny budou stejně vysoké pro mužský i ženský turnaj.
Australian Open 2026 – Prize Money
Dvouhry:
|Fáze turnaje
|Odměna (v AUD)
|Vítěz / Winner
|4 150 000 AUD
|Finalista / Runner‑up
|2 150 000 AUD
|Semifinalista
|1 250 000 AUD
|Čtvrtfinalista
|750 000 AUD
|4. kolo (R16)
|480 000 AUD
|3. kolo (R32)
|327 750 AUD
|2. kolo (R64)
|225 000 AUD
|1. kolo (R128)
|150 000 AUD
Kvalifikace:
|Kolo kvalifikace
|Odměna (v AUD)
|Q3
|83 500 AUD
|Q2
|57 000 AUD
|Q1
|40 500 AUD
Čtyřhry:
|Fáze turnaje
|Čtyřhra (odměna pro tým)
|Vítěz
|810 000 AUD
|Finalista
|440 000 AUD
|Semifinalista
|250 000 AUD
|Čtvrtfinalista
|142 000 AUD
|Osmifinalista (R16)
|82 000 AUD
|2. kolo (R32)
|58 000 AUD
|1. kolo (R64)
|40 000 AUD
Jak dopadlo Australian Open loni?
Loni se na úvodním grandslamu sezony představili tři čeští tenisté a šest tenistek, chyběly Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, které se zotavovaly ze zranění. Nejlepší český výsledek vybojoval Jiří Lehečka, který postoupil do osmifinále. Kateřina Siniaková ovládla čtyřhru, ve dvouhře se radovali Jannik Sinner a Madison Keysová.
|
Výsledky Australian Open 2025: Deblu vládne Siniaková, singl obhájil Sinner
České úspěchy na Australian Open
|Petr Korda
|titul
|1998
|Jiří Novák
|semifinále
|2002
|Petra Kvitová
|semifinále
|2012
|Tomáš Berdych
|semifinále
|2014
|Tomáš Berdych
|semifinále
|2015
|Petra Kvitová
|finále
|2019
|Karolína Plíšková
|semifinále
|2019
|Karolína Muchová
|semifinále
|2021
Vítězové Australian Open od roku 2004
|Rok
|Muži
|Ženy
|2004
|Federer
|Heninová
|2005
|Safin
|S. Williamsová
|2006
|Federer
|Mauresmová
|2007
|Federer
|S. Williamsová
|2008
|Djokovič
|Šarapovová
|2009
|Nadal
|S. Williamsová
|2010
|Federer
|S. Williamsová
|2011
|Djokovič
|Clijstersová
|2012
|Djokovič
|Azarenková
|2013
|Djokovič
|Azarenková
|2014
|Wawrinka
|Li Na
|2015
|Djokovič
|S. Williamsová
|2016
|Djokovič
|Kerberová
|2017
|Federer
|S. Williamsová
|2018
|Federer
|Wozniacká
|2019
|Djokovič
|Ósakaová
|2020
|Djokovič
|Keninová
|2021
|Djokovič
|Ósakaová
|2022
|Nadal
|Bartyová
|2023
|Djokovič
|Sabalenková
|2024
|Sinner
|Sabalenková
|2025
|Sinner
|Keysová