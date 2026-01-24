Program a výsledky českých tenistů a tenistek
Na letošním Australian Open se ve dvouhře mužů a žen mělo představit 16 tuzemských hráčů, ale Markéta Vondroušová se na poslední chvíli odhlásila. Mezi deseti Češkami a pěti Čechy jsou i někteří, kteří už v Melbourne v minulosti slavili velké úspěchy.
Karolína Muchová si tam zahrála semifinále v roce 2021, Karolína Plíšková v roce 2019. Loni zaznamenal nejlepší český výsledek Jiří Lehečka, který postoupil do osmifinále. Povede se letos někomu lépe?
Čeští tenisté v kvalifikaci Australian Open 2026
V kvalifikaci (12. až 15. ledna) se o úspěch pokoušelo dalších osm českých tenistů. Postup do hlavní soutěže vybojovaly pouze Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová.
|Hráčka/hráč
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|Bartůňková
|Janicijevicová (Aus) 6:3, 6:3
|Smithová (Aus.) 1:6, 5:2 skreč
|Osuigweová (USA) 6:1, 6:0
|L.Fruhvirtová
|Friedsamová (Něm.) 2:6, 6:2, 6:3
|Ferrová (Fr.) 6:4, 3:6, 6:4
|Lee C.Y. (USA) 5:7, 6:2, 6:4
|Viďmanova
|Xu (Brit.) 6:3, 2:6, 6:2
|Šalková 7:6, 6:0
|Paj Čuo-süan (Čína) 6:4, 4:6, 1:6
|Samson
|Sönmezová (Tur.) 2:6, 2:6
|x
|x
|Palicová
|Stephensová (USA) 1:6, 5:7
|x
|x
|Šalková
|Kuo Chan-jü (Čína) 7:5, 6:1
|Viďmanova 6:7, 0:6
|x
|Knutsonová
|Cabreraová (Aus.) 5:7, 0:6
|x
|x
|Kolář
|Gea (Fr.) 2:6, 3:6
|x
|x
Progam a výsledky českých tenistů ve čtyřhře
Ve čtyřhře se čeští fanoušci těší hlavně na Kateřinu Siniakovou, která může získat jedenáctý grandslam. Společně s Taylor Townsendovou budou obhajovat loňský triumf.
|Dvojice
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|OF
|ČF
|SF
|F
|Siniaková, Townsendová
|Sisková, Kempenová 6:3, 6:4
|Sü, Jang 7:6, 6:1
|Katová, Stollárová
|Vondroušová,Valentová
|nenastoupily
|x
|x
|x
|x
|x
|x
|Malečková, Škoch
|Bejlek, Pigossi 6:2, 6:1
|Katová, Stollárová 6:2, 5:7, 6:7
|x
|x
|x
|x
|x
|Bouzková, Klepačová
|Lamensová, Lysová 5:0 skreč
|Keninová, Siegemundová 4:6, 4:6
|x
|x
|x
|x
|x
|Nosková, Šramková
|Muhammadová, Routliffeová 4:6, 4:6
|x
|x
|x
|x
|x
|x
|Sisková, Kempenová
|Siniaková, Townsendová 3:6, 4:6
|x
|x
|x
|x
|x
|x
|Nouza, Rikl
|Atmane, Muller 6:7, 7:6, 6:2
|González, Molteni 6:2, 6:3
|Heliovaara, Patten
|Pavlásek, Smith
|Harper, Walton 7:6, 6:3
|Cabral, Miedler 6:4, 6:4
|Johnson, Zieliňski
|Macháč, Vocel
|González, Molteni 1:6, 4:6
|x
|x
|x
|x
|x
|x
Harmonogram turnaje ve dvouhrách
|Datum
|Den
|Kolo
|18. ledna
|Neděle
|1. kolo
|19. ledna
|Pondělí
|1. kolo
|20. ledna
|Úterý
|1. kolo
|21. ledna
|Středa
|2. kolo
|22. ledna
|Čtvrtek
|2. kolo
|23. ledna
|Pátek
|3. kolo
|24. ledna
|Sobota
|3. kolo
|25. ledna
|Neděle
|Osmifinále
|26. ledna
|Pondělí
|Osmifinále
|27. ledna
|Úterý
|Čtvrtfinále
|28. ledna
|Středa
|Čtvrtfinále
|29. ledna
|Čtvrtek
|Semifinále žen
|30. ledna
|Pátek
|Semifinále mužů
|31. ledna
|Sobota
|Finále žen
|1. února
|Neděle
|Finále mužů
Kde sledovat Australian Open 2026 živě?
Vysílací práva na Australian Open vlastní Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.
Eurosport poskytují například:
- Oneplay
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Telly
Odměny na Australian Open 2026:
Australian Open 2026 nabídne rekordní prize money ve výši 111,5 milionu australských dolarů, v přepočtu zhruba 1,55 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst přibližně o 16 %. Odměny budou stejně vysoké pro mužský i ženský turnaj.
Australian Open 2026 – Prize Money
Dvouhry:
|Fáze turnaje
|Odměna (v AUD)
|Vítěz / Winner
|4 150 000
|Finalista / Runner‑up
|2 150 000
|Semifinalista
|1 250 000
|Čtvrtfinalista
|750 000
|4. kolo (R16)
|480 000
|3. kolo (R32)
|327 750
|2. kolo (R64)
|225 000
|1. kolo (R128)
|150 000
Kvalifikace:
|Kolo kvalifikace
|Odměna (v AUD)
|Q3
|83 500
|Q2
|57 000
|Q1
|40 500
Čtyřhry:
|Fáze turnaje
|Čtyřhra (odměna pro tým)
|Vítěz
|810 000 AUD
|Finalista
|440 000 AUD
|Semifinalista
|250 000 AUD
|Čtvrtfinalista
|142 000 AUD
|Osmifinalista (R16)
|82 000 AUD
|2. kolo (R32)
|58 000 AUD
|1. kolo (R64)
|40 000 AUD
Jak dopadlo Australian Open loni?
Loni se na úvodním grandslamu sezony představili tři čeští tenisté a šest tenistek, chyběly Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, které se zotavovaly ze zranění. Nejlepší český výsledek vybojoval Jiří Lehečka, který postoupil do osmifinále. Kateřina Siniaková ovládla čtyřhru, ve dvouhrách se z titulů radovali Jannik Sinner a Madison Keysová.
České úspěchy na Australian Open
|Petr Korda
|titul
|1998
|Jiří Novák
|semifinále
|2002
|Petra Kvitová
|semifinále
|2012
|Tomáš Berdych
|semifinále
|2014
|Tomáš Berdych
|semifinále
|2015
|Petra Kvitová
|finále
|2019
|Karolína Plíšková
|semifinále
|2019
|Karolína Muchová
|semifinále
|2021
Vítězové Australian Open od roku 2004
|Rok
|Muži
|Ženy
|2004
|Federer
|Heninová
|2005
|Safin
|S. Williamsová
|2006
|Federer
|Mauresmová
|2007
|Federer
|S. Williamsová
|2008
|Djokovič
|Šarapovová
|2009
|Nadal
|S. Williamsová
|2010
|Federer
|S. Williamsová
|2011
|Djokovič
|Clijstersová
|2012
|Djokovič
|Azarenková
|2013
|Djokovič
|Azarenková
|2014
|Wawrinka
|Li Na
|2015
|Djokovič
|S. Williamsová
|2016
|Djokovič
|Kerberová
|2017
|Federer
|S. Williamsová
|2018
|Federer
|Wozniacká
|2019
|Djokovič
|Ósakaová
|2020
|Djokovič
|Keninová
|2021
|Djokovič
|Ósakaová
|2022
|Nadal
|Bartyová
|2023
|Djokovič
|Sabalenková
|2024
|Sinner
|Sabalenková
|2025
|Sinner
|Keysová