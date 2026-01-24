Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna a do bojů o velké peníze, prestiž a slávu chce promluvit i početná česká výprava. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a výsledky českých tenistů i informace o tom, kde můžete zápasy sledovat živě.

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open. | foto: Reuters

Program a výsledky českých tenistů a tenistek

Na letošním Australian Open se ve dvouhře mužů a žen mělo představit 16 tuzemských hráčů, ale Markéta Vondroušová se na poslední chvíli odhlásila. Mezi deseti Češkami a pěti Čechy jsou i někteří, kteří už v Melbourne v minulosti slavili velké úspěchy.

Karolína Muchová si tam zahrála semifinále v roce 2021, Karolína Plíšková v roce 2019. Loni zaznamenal nejlepší český výsledek Jiří Lehečka, který postoupil do osmifinále. Povede se letos někomu lépe?

Hráčka/hráč1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
NoskováSemenistá (Lot.) 6:3, 6:0Prestonová (Aus.) 6:2, 4:6, 6:2Wang Sin-jü (Čína) 5:7, 4:6xxxx
MuchováCristianová (Rum.) 6:3, 7:6Parksová (USA) 4:6, 6:4, 6:4Linetteová (Pol.) 6::1, 6:1Gauffová (USA)
Vondroušovánenastoupilaxxxxxx
BouzkováZarazúaová (Mex.) 6:2, 7:5Šwiateková (Pol.) 2:6, 3:6xxxxx
SiniakováUdvardyová (Maď.) 6:1, 6:2Anisimovová (USA) 1:6, 4:6xxxxx
KrejčíkováŠnajderová (Rus.) 6:2, 3:6, 3:6xxxxxx
ValentováJointová (Aus.) 6:4, 6:4Fruhvirtová (ČR) 7:5, 2:6, 6:3Rybakinová (Kaz.) 2:6, 3:6xxxx
BejlekKruegerová (USA) 3:6, 3:6xxxxxx
PlíškováStephensová (USA) 7:6, 6:2Tjienová (Indon.) 6:4, 6:4Keysová (USA) 3:6, 3:6xxxx
Bartůňková Kasatkinová (Austrálie) 7:6, 0:6, 6:3Bencicová (Švýc.) 6:3, 0:6, 6:4Mertensová (Bel.) 0:6, 4:6xxxx
L. FruhvirtováSunová (Nový Zéland) 6:3, 7:5Valentová (ČR) 5:7, 6:2, 3:6xxxxx
MenšíkCarreño (Šp.) 7:5, 4:6, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3Jodar (Šp.) 6:2, 6:4, 6:4Quinn (USA) 6:2, 7:6, 7:6Djokovič (Srb.)
Lehečka Géa (Fr.) 5:7, 6:7, 5:7xxxxxx
MacháčDimitrov (Bul.) 6:4, 6:4, 6:3Tsitsipas (Řec.) 6:4, 3:6, 7:6, 7:6Musetti (It.) 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6xxxx
SvrčinaMunar (Šp.) 6:3, 2:6, 7:6, 5:7, 3:6 xxxxxx
KopřivaStruff (Něm.) 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1Fritz (USA) 1:6, 4:6, 6:7xxxxx

Čeští tenisté v kvalifikaci Australian Open 2026

V kvalifikaci (12. až 15. ledna) se o úspěch pokoušelo dalších osm českých tenistů. Postup do hlavní soutěže vybojovaly pouze Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová.

Hráčka/hráč1. kolo2. kolo3. kolo
BartůňkováJanicijevicová (Aus) 6:3, 6:3Smithová (Aus.) 1:6, 5:2 skrečOsuigweová (USA) 6:1, 6:0
L.FruhvirtováFriedsamová (Něm.) 2:6, 6:2, 6:3Ferrová (Fr.) 6:4, 3:6, 6:4Lee C.Y. (USA) 5:7, 6:2, 6:4
ViďmanovaXu (Brit.) 6:3, 2:6, 6:2Šalková 7:6, 6:0Paj Čuo-süan (Čína) 6:4, 4:6, 1:6
SamsonSönmezová (Tur.) 2:6, 2:6xx
PalicováStephensová (USA) 1:6, 5:7xx
ŠalkováKuo Chan-jü (Čína) 7:5, 6:1Viďmanova 6:7, 0:6x
KnutsonováCabreraová (Aus.) 5:7, 0:6xx
KolářGea (Fr.) 2:6, 3:6xx

Progam a výsledky českých tenistů ve čtyřhře

Ve čtyřhře se čeští fanoušci těší hlavně na Kateřinu Siniakovou, která může získat jedenáctý grandslam. Společně s Taylor Townsendovou budou obhajovat loňský triumf.

Dvojice1. kolo2. kolo3. koloOFČFSFF
Siniaková, TownsendováSisková, Kempenová 6:3, 6:4Sü, Jang 7:6, 6:1Katová, Stollárová
Vondroušová,Valentovánenastoupilyxxxxxx
Malečková, ŠkochBejlek, Pigossi 6:2, 6:1Katová, Stollárová 6:2, 5:7, 6:7xxxxx
Bouzková, KlepačováLamensová, Lysová 5:0 skrečKeninová, Siegemundová 4:6, 4:6xxxxx
Nosková, ŠramkováMuhammadová, Routliffeová 4:6, 4:6xxxxxx
Sisková, KempenováSiniaková, Townsendová 3:6, 4:6xxxxxx
Nouza, RiklAtmane, Muller 6:7, 7:6, 6:2González, Molteni 6:2, 6:3Heliovaara, Patten
Pavlásek, SmithHarper, Walton 7:6, 6:3Cabral, Miedler 6:4, 6:4Johnson, Zieliňski
Macháč, VocelGonzález, Molteni 1:6, 4:6xxxxxx

Harmonogram turnaje ve dvouhrách

DatumDenKolo
18. lednaNeděle1. kolo
19. lednaPondělí1. kolo
20. lednaÚterý1. kolo
21. lednaStředa2. kolo
22. lednaČtvrtek2. kolo
23. lednaPátek3. kolo
24. lednaSobota3. kolo
25. lednaNeděleOsmifinále
26. lednaPondělíOsmifinále
27. lednaÚterýČtvrtfinále
28. lednaStředaČtvrtfinále
29. lednaČtvrtekSemifinále žen
30. lednaPátekSemifinále mužů
31. lednaSobotaFinále žen
1. únoraNeděleFinále mužů

Kde sledovat Australian Open 2026 živě?

Vysílací práva na Australian Open vlastní Eurosport. Přenosy poběží i na webových stránkách platformy Max.

Eurosport poskytují například:

  • Oneplay
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Telly

Odměny na Australian Open 2026:

Australian Open 2026 nabídne rekordní prize money ve výši 111,5 milionu australských dolarů, v přepočtu zhruba 1,55 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst přibližně o 16 %. Odměny budou stejně vysoké pro mužský i ženský turnaj.

Australian Open 2026 – Prize Money

Dvouhry:

Fáze turnajeOdměna (v AUD)
Vítěz / Winner4 150 000
Finalista / Runner‑up2 150 000 
Semifinalista1 250 000 
Čtvrtfinalista750 000 
4. kolo (R16)480 000 
3. kolo (R32)327 750 
2. kolo (R64)225 000 
1. kolo (R128)150 000 

Kvalifikace:

Kolo kvalifikaceOdměna (v AUD)
Q383 500 
Q257 000 
Q140 500 

Čtyřhry:

Fáze turnajeČtyřhra (odměna pro tým)
Vítěz810 000 AUD
Finalista440 000 AUD
Semifinalista250 000 AUD
Čtvrtfinalista142 000 AUD
Osmifinalista (R16)82 000 AUD
2. kolo (R32)58 000 AUD
1. kolo (R64)40 000 AUD

Jak dopadlo Australian Open loni?

Loni se na úvodním grandslamu sezony představili tři čeští tenisté a šest tenistek, chyběly Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, které se zotavovaly ze zranění. Nejlepší český výsledek vybojoval Jiří Lehečka, který postoupil do osmifinále. Kateřina Siniaková ovládla čtyřhru, ve dvouhrách se z titulů radovali Jannik Sinner a Madison Keysová.

České úspěchy na Australian Open

Petr Kordatitul1998
Jiří Nováksemifinále2002
Petra Kvitovásemifinále2012
Tomáš Berdychsemifinále2014
Tomáš Berdychsemifinále2015
Petra Kvitováfinále2019
Karolína Plíškovásemifinále2019
Karolína Muchovásemifinále2021

Vítězové Australian Open od roku 2004

RokMužiŽeny
2004FedererHeninová
2005SafinS. Williamsová
2006FedererMauresmová
2007FedererS. Williamsová
2008DjokovičŠarapovová
2009NadalS. Williamsová
2010FedererS. Williamsová
2011DjokovičClijstersová
2012DjokovičAzarenková
2013DjokovičAzarenková
2014WawrinkaLi Na
2015DjokovičS. Williamsová
2016DjokovičKerberová
2017FedererS. Williamsová
2018FedererWozniacká
2019DjokovičÓsakaová
2020DjokovičKeninová
2021DjokovičÓsakaová
2022NadalBartyová
2023DjokovičSabalenková
2024SinnerSabalenková
2025SinnerKeysová
