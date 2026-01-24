V sobotu v Melbourne panují úmorná vedra, teploty přesahují 35 stupňů Celsia. Počasí komplikuje program na kurtech bez střechy. Do osmifinále už v pátek postoupila Karolína Muchová.
Devatenáctiletá Bartůňková nenavázala na senzační triumf nad světovou desítkou Belindou Bencicovou, s 21. tenistkou žebříčku Elise Mertensovou prohrála jednoznačně 0:6 a 4:6.
Bartůňková vs. Mertensová
Reportáž ze zápasu
Kanára dostala i v prvních dvou kolech, kdy se po něm vzchopila, ale proti o jedenáct let starší Belgičance už se jí to nepodařilo.
Na mladé Češce se projevilo, že v součtu s kvalifikací šlo o její už šestý zápas v Melbourne. První sadu ztratila za 22 minut, uhrála v ní pouze devět fiftýnů. Ve druhém dějství sice poprvé soupeřku brejkla a srovnala na 3:3, ale koncovka patřila mnohem zkušenější Mertensové.
Bartůňková sice odvážně odvrátila dva mečboly, ale při třetím její těžký bekhend zastavila páska. Se soupeřkou prohrála na vítězné údery drtivě 7:26, nevynucených chyb měla více (19:11). Nicméně postup do třetího kola je jejím největším úspěchem v dosavadní kariéře.
Plíšková nestačila na obhájkyni
Po dvou výhrách skončilo tažení Plíškové na nasazené devítce Madison Keysové, zkušená Češka podlehla obhájkyni titulu dvakrát 3:6. Na vítězné údery s ní prohrála 8:25.
Plíšková vs. Keysová
Reportáž ze zápasu
„Hrála neskutečně rychle. Moc šancí jsem neměla, i když nějaké malinké byly. Ona ale na všechny zahrála úplný nesmysl, takže si nemůžu moc co vyčítat. Tři utkání v Melbourne jsou super, ale na lepší holky to zatím nestačí,“ zhodnotila.
V Areně Roda Lavera nezachytila začátek a s americkou ranařkou, která bodovala hlavně forhendem, rychle prohrávala 0:4.
Jenže pak jako by se plně aklimatizovala a rozjela velkou stíhací jízdu. Dařilo se jí na podání, poprvé prolomila i servis protivnice a čistou hrou snížila na 3:4. V následujícím gamu navíc znovu vedla 30:0, ale v tu chvíli se Keysová vzpamatovala a set si vzít nenechala.
Třiatřicetiletá Plíšková bojovala i ve druhém dějství. Ve výměnách nad čtyři údery však dominovala Američanka, která po třetím mečbolu za hodinu a čtvrt přece jen splnila roli favoritky. I tak může být Plíšková spokojená, šlo o její první turnaj na elitním okruhu po skoro roce a půl.
Macháč padl v pětisetové bitvě
Těžkou šichtu se smutným koncem odmakal ve žhnoucím Melbourne Macháč. S pátým nasazeným Italem Lorenzem Musettim prohrál po skoro čtyřech a půl hodinách 7:5, 4:6, 2:6, 7:5 a 2:6. Nepřidal tak osmé vítězství v řadě, před Australian Open slavil titul v Adelaide.
Macháč vs. Musetti
Reportáž ze zápasu
Zápas začal v John Cain Areně souběžně s duelem Plíškové, ale ve chvíli, kdy Češka prohrála, tady teprve končil maratónský první set.
Macháč s Musettim v něm předváděli divákům atraktivní hru plnou dlouhých výměn od základní čáry. Tvrdý boj o každý míček vrcholil v koncovce. Český tenista první setboly za stavu 5:4 ještě nevyužil, ale když vzápětí při celkově čtvrté šanci Italův úder zpomalila síť, přesným bekhendem získal sadu po dlouhých 80 minutách.
A skvěle rozehraný měl Macháč i set druhý, v němž vedl 3:1 a 4:2. Ani jednou však náskok nepotvrdil a zlostná gesta a průpovídky se rázem přestěhovaly z italské na českou stranu dvorce.
Po dvou hodinách bylo vyrovnáno, a když Musetti hladce získal třetí set, zdálo se, že 24. hráči světa už nezbývají síly.
Přesto se ale český bojovník ještě vzchopil. Vyrovnanou čtvrtou sadu získal díky brejku v posledním gamu, jenže hned na úvod páté sady ztratil servis. A už pod zataženou střechou přes veškerou snahu obrat nezvládl. Doplatil na 82 nevynucených chyb, Ital jich měl 53.
Nosková proti Číňance favoritkou
Světová třináctka Nosková by měla mít navrch, střetává se s Číňankou Wang Sin-jü, která je v žebříčku na 46. místě. Loni ji ve dvou setech porazila v semifinále turnaje v Praze, nyní se potkávají v Kia Areně.
Zatím stihly odehrát jen čtyři gamy, za stavu 2:2 bylo utkání kvůli zmíněnému vedru na několik hodin přerušeno. Kurt nemá zatahovací střechu, a tak se na něm nemůže hrát.
ONLINE: Linda Nosková vs. Wang Sin-jü
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Česká jednička postoupila do třetího kola po vydřené výhře nad domácí Taylah Prestonovou, Wang Sin-jü zdolala Jelenu Ostapenkovou. Vítězka si v osmifinále zahraje se světovou čtyřkou Amandou Anisimovovou.
Menšík hraje o zápas s Djokovičem
Turnajová šestnáctka Menšík má ve třetím kole proti Američanu Ethanu Quinnovi speciální motivaci. Pokud v Kia Areně 80. hráče žebříčku porazí, může si v osmifinále zahrát se svým idolem Novakem Djokovičem. Samozřejmě pokud Srb zvládne své utkání.
ONLINE: Jakub Menšík vs. Ethan Quinn
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Šestnáctý nasazený Čech před Australian Open získal titul v Aucklandu, v Melbourne na úvod potřeboval k postupu pět setů, druhé kolo už zvládl hladce. O rok staršího Quinna loni dvakrát zdolal 2:0, nicméně Američan naposledy zaskočil nepříjemného Huberta Hurkacze.
Valentová chce odvetu proti světové pětce
Páteční program v John Cain Areně uzavře duel Valentové s pátou tenistkou žebříčku Jelenou Rybakinovou. Půjde o reprízu druhého kola loňského US Open, v němž mladá Češka prohrála 3:6 a 6:7.
ONLINE: Tereza Valentová vs. Jelena Rybakinová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Ve čtvrtek zvládla derby s krajankou Lindou Fruhvirtovou a nyní usiluje o vylepšení grandslamového maxima. Nicméně Rybakinová patří mezi hlavní favoritky na zisk titulu.
Co dalšího nabízí 7. den Australian Open?
- Italský obhájce titulu Jannik Sinner postoupil do osmifinále po velkém boji se soupeřem i křečemi. Američana Eliota Spizzirriho zdolal 4:6, 6:3, 6:4, 6:4, přestože ve třetím i čtvrtém setu prohrával 1:3. Za tohoto stavu ve třetí sadě mu pomohla desetiminutová přestávka kvůli zatažení střechy.
- O osmifinále budou usilovat také nasazená dvojka Iga Šwiateková či dvojnásobná vítězka turnaje Naomi Ósakaová.
Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Muži
Ženy
Kompletní výsledky 7. dne naleznete ZDE.