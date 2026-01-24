Macháč, Plíšková i Bartůňková končí ve třetím kole, Nosková čeká kvůli vedru

Sobotní program tenisového Australian Open přinesl zatím tři české porážky. Tomáš Macháč, Karolína Plíšková ani Nikola Bartůňková ve třetím kole neuspěli proti favoritům, utkání Lindy Noskové bylo kvůli vedru přerušeno. Později nastoupí ještě Jakub Menšík a Tereza Valentová. Všechny zápasy s českou účastí sledujeme v podrobných reportážích.
Nikola Bartůňková hraje forhend ve třetím kole Australian Open.

Nikola Bartůňková hraje forhend ve třetím kole Australian Open. | foto: Reuters

Nikola Bartůňková se povzbuzuje ve třetím kole Australian Open.
Nikola Bartůňková hraje bekhend ve třetím kole Australian Open.
Nikola Bartůňková se hecuje ve třetím kole Australian Open.
Belgická tenistka Elise Mertensová se hecuje ve třetím kole Australian Open.
V sobotu v Melbourne panují úmorná vedra, teploty přesahují 35 stupňů Celsia. Počasí komplikuje program na kurtech bez střechy. Do osmifinále už v pátek postoupila Karolína Muchová.

Devatenáctiletá Bartůňková nenavázala na senzační triumf nad světovou desítkou Belindou Bencicovou, s 21. tenistkou žebříčku Elise Mertensovou prohrála jednoznačně 0:6 a 4:6.

Bartůňková vs. Mertensová

Reportáž ze zápasu

Kanára dostala i v prvních dvou kolech, kdy se po něm vzchopila, ale proti o jedenáct let starší Belgičance už se jí to nepodařilo.

Na mladé Češce se projevilo, že v součtu s kvalifikací šlo o její už šestý zápas v Melbourne. První sadu ztratila za 22 minut, uhrála v ní pouze devět fiftýnů. Ve druhém dějství sice poprvé soupeřku brejkla a srovnala na 3:3, ale koncovka patřila mnohem zkušenější Mertensové.

Nikola Bartůňková se povzbuzuje ve třetím kole Australian Open.
Belgická tenistka Elise Mertensová se hecuje ve třetím kole Australian Open.

Bartůňková sice odvážně odvrátila dva mečboly, ale při třetím její těžký bekhend zastavila páska. Se soupeřkou prohrála na vítězné údery drtivě 7:26, nevynucených chyb měla více (19:11). Nicméně postup do třetího kola je jejím největším úspěchem v dosavadní kariéře.

Plíšková nestačila na obhájkyni

Po dvou výhrách skončilo tažení Plíškové na nasazené devítce Madison Keysové, zkušená Češka podlehla obhájkyni titulu dvakrát 3:6. Na vítězné údery s ní prohrála 8:25.

Plíšková vs. Keysová

Reportáž ze zápasu

„Hrála neskutečně rychle. Moc šancí jsem neměla, i když nějaké malinké byly. Ona ale na všechny zahrála úplný nesmysl, takže si nemůžu moc co vyčítat. Tři utkání v Melbourne jsou super, ale na lepší holky to zatím nestačí,“ zhodnotila.

V Areně Roda Lavera nezachytila začátek a s americkou ranařkou, která bodovala hlavně forhendem, rychle prohrávala 0:4.

Karolína Plíšková (vpravo) gratuluje své přemožitelce Madison Keysové k postupu...

Jenže pak jako by se plně aklimatizovala a rozjela velkou stíhací jízdu. Dařilo se jí na podání, poprvé prolomila i servis protivnice a čistou hrou snížila na 3:4. V následujícím gamu navíc znovu vedla 30:0, ale v tu chvíli se Keysová vzpamatovala a set si vzít nenechala.

Třiatřicetiletá Plíšková bojovala i ve druhém dějství. Ve výměnách nad čtyři údery však dominovala Američanka, která po třetím mečbolu za hodinu a čtvrt přece jen splnila roli favoritky. I tak může být Plíšková spokojená, šlo o její první turnaj na elitním okruhu po skoro roce a půl.

Macháč padl v pětisetové bitvě

Těžkou šichtu se smutným koncem odmakal ve žhnoucím Melbourne Macháč. S pátým nasazeným Italem Lorenzem Musettim prohrál po skoro čtyřech a půl hodinách 7:5, 4:6, 2:6, 7:5 a 2:6. Nepřidal tak osmé vítězství v řadě, před Australian Open slavil titul v Adelaide.

Macháč vs. Musetti

Reportáž ze zápasu

Zápas začal v John Cain Areně souběžně s duelem Plíškové, ale ve chvíli, kdy Češka prohrála, tady teprve končil maratónský první set.

Macháč s Musettim v něm předváděli divákům atraktivní hru plnou dlouhých výměn od základní čáry. Tvrdý boj o každý míček vrcholil v koncovce. Český tenista první setboly za stavu 5:4 ještě nevyužil, ale když vzápětí při celkově čtvrté šanci Italův úder zpomalila síť, přesným bekhendem získal sadu po dlouhých 80 minutách.

Tomáš Macháč ve třetím kole Australian Open
Tomáš Macháč se ochlazuje ve třetím kole Australian Open.

A skvěle rozehraný měl Macháč i set druhý, v němž vedl 3:1 a 4:2. Ani jednou však náskok nepotvrdil a zlostná gesta a průpovídky se rázem přestěhovaly z italské na českou stranu dvorce.

Po dvou hodinách bylo vyrovnáno, a když Musetti hladce získal třetí set, zdálo se, že 24. hráči světa už nezbývají síly.

Přesto se ale český bojovník ještě vzchopil. Vyrovnanou čtvrtou sadu získal díky brejku v posledním gamu, jenže hned na úvod páté sady ztratil servis. A už pod zataženou střechou přes veškerou snahu obrat nezvládl. Doplatil na 82 nevynucených chyb, Ital jich měl 53.

Nosková proti Číňance favoritkou

Světová třináctka Nosková by měla mít navrch, střetává se s Číňankou Wang Sin-jü, která je v žebříčku na 46. místě. Loni ji ve dvou setech porazila v semifinále turnaje v Praze, nyní se potkávají v Kia Areně.

Zatím stihly odehrát jen čtyři gamy, za stavu 2:2 bylo utkání kvůli zmíněnému vedru na několik hodin přerušeno. Kurt nemá zatahovací střechu, a tak se na něm nemůže hrát.

ONLINE: Linda Nosková vs. Wang Sin-jü

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Česká jednička postoupila do třetího kola po vydřené výhře nad domácí Taylah Prestonovou, Wang Sin-jü zdolala Jelenu Ostapenkovou. Vítězka si v osmifinále zahraje se světovou čtyřkou Amandou Anisimovovou.

Menšík hraje o zápas s Djokovičem

Turnajová šestnáctka Menšík má ve třetím kole proti Američanu Ethanu Quinnovi speciální motivaci. Pokud v Kia Areně 80. hráče žebříčku porazí, může si v osmifinále zahrát se svým idolem Novakem Djokovičem. Samozřejmě pokud Srb zvládne své utkání.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Ethan Quinn

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Šestnáctý nasazený Čech před Australian Open získal titul v Aucklandu, v Melbourne na úvod potřeboval k postupu pět setů, druhé kolo už zvládl hladce. O rok staršího Quinna loni dvakrát zdolal 2:0, nicméně Američan naposledy zaskočil nepříjemného Huberta Hurkacze.

Valentová chce odvetu proti světové pětce

Páteční program v John Cain Areně uzavře duel Valentové s pátou tenistkou žebříčku Jelenou Rybakinovou. Půjde o reprízu druhého kola loňského US Open, v němž mladá Češka prohrála 3:6 a 6:7.

ONLINE: Tereza Valentová vs. Jelena Rybakinová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Ve čtvrtek zvládla derby s krajankou Lindou Fruhvirtovou a nyní usiluje o vylepšení grandslamového maxima. Nicméně Rybakinová patří mezi hlavní favoritky na zisk titulu.

Co dalšího nabízí 7. den Australian Open?

  • Italský obhájce titulu Jannik Sinner postoupil do osmifinále po velkém boji se soupeřem i křečemi. Američana Eliota Spizzirriho zdolal 4:6, 6:3, 6:4, 6:4, přestože ve třetím i čtvrtém setu prohrával 1:3. Za tohoto stavu ve třetí sadě mu pomohla desetiminutová přestávka kvůli zatažení střechy.
  • O osmifinále budou usilovat také nasazená dvojka Iga Šwiateková či dvojnásobná vítězka turnaje Naomi Ósakaová.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Dvouhra - 3. kolo
Musetti (5-It.) - Macháč (ČR) 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2

Ženy
Dvouhra - 3. kolo:
Keysová (9-USA) - Plíšková (ČR) 6:3, 6:3
Mertensová (21-Bel.) - Bartůňková (ČR) 6:0, 6:4

