Sabalenková je znovu v semifinále Australian Open, porazila Jovicovou

Sedmadvacetiletá Sabalenková vyhrála i desátý letošní zápas bez ztráty setu. Před úvodním grandslamem sezony triumfovala na turnaji v Brisbane. V Melbourne vyhrála 25. z posledních 26 zápasů. Šampionka z let 2023 a 2024 chce napravit loňský finálový nezdar, kdy prohrála s Američankou Madison Keysovou.
Sabalenková přehrála nasazenou devětadvacítku Jovicovou za hodinu a půl. V počtu vítězných míčů ji porazila 31:12. Odvrátila všech pět brejkbolů. V prvním setu dotáhla rodačka z Minsku brzké vedení 3:0. Ve druhé sadě povolila Jovicové pouze 11 fiftýnů a nadělila ji kanára.
„Tyhle teenagerky mě teď dobře testovaly,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková, která vyřadila v předchozích kole i devatenáctiletou Victorii Mbokovou z Kanady. „Nekoukejte na výsledek, nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Iva hrála neuvěřitelný tenis a donutila mě hrát o level výš,“ uvedla Sabalenková.
V boji o finále narazí příště na jinou Američanku Coco Gauffovou, nebo Elinu Svitolinovou z Ukrajiny.
Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Ženy: