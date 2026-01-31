České finále juniorské čtyřhry na Australian Open ovládly sestry Kovačkovy

Tenistky Alena a Jana Kovačkovy triumfovaly v juniorské čtyřhře na Australian Open. V českém finále v Melbourne porazily Terezu Heřmanovou a Denisu Žoldákovou 6:1, 6:3, nasazené jedničky ovládly duel o titul za 52 minut a turnajem prošly bez ztráty setu.
Sestry Jana (vlevo) a Alena Kovačkovy s trofejemi pro vítězky juniorské čtyřhry na US Open | foto: TK Sparta Praha / Vlastimil Vacek

Jana Kovačková získala cenu v kategorii talent roku.
Sestry Kovačkovy získaly druhý společný grandslamový titul v juniorské čtyřhře, loni zvítězily na US Open. Staly se prvním českým párem od roku 2015, který juniorský debl na Australian Open vyhrál, naposledy se to povedlo Markétě Vondroušové a Miriam Kolodziejové (nyní Škoch).

Sedmnáctiletá Alena uspěla na juniorských grandslamech potřetí, má také deblový titul z Wimbledonu 2023, který vyhrála po boku Laury Samson. Heřmanová s Žoldákovou se do finále juniorského grandslamu dostaly poprvé.

České finále v grandslamové čtyřhře juniorek se uskutečnilo poprvé. Na Australian Open bojovaly o titul tenistky z jedné země naposledy v roce 1988, kdy měl závěrečný zápas ryze domácí složení.

V mužské čtyřhře zvítězili Američan Christian Harrison a Brit Neal Skupski, ve finále zdolali australskou dvojici Jason Kubler, Marc Polmans 7:6, 6:4.

Christian Harrison a Neal Skupski po vítězném finále deblu na Australian Open.

Šestí nasazení Harrison a Skupski, kteří ve čtvrtfinále vyřadili Petra Nouzu a Patrika Rikla, uspěli po hodině a 49 minutách, pomohlo jim také jedenáct es. Jednatřicetiletý Harrison získal první grandslamový titul z mužské čtyřhry, o pět let starší Skupski slavil podruhé. Před třemi lety triumfoval po boku Nizozemce Wesleyho Koolhofa ve Wimbledonu. V All England Clubu vyhrál také dvakrát mix s Američankou Desirae Krawczykovou.

První společný grandslamový titul vybojovaly na letošním Australian Open také Elise Mertensová a Čang Šuaj. Belgicko-čínský tenisový pár porazil v sobotním finále rovněž 7:6, 6:4 srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová.

Elise Mertensová a Čang Šuaj s trofejí pro šampionky čtyřhry na Australian Open.

Třicetiletá Mertensová, která nahradí Kateřinu Siniakovou v čele deblového žebříčku, získala ve čtyřhře šestý titul z turnajů velké čtyřky a třetí z Australian Open. Vyhrála ho také s Běloruskou Arynou Sabalenkovou v roce 2021 a předloni se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Čang Šuaj má třetí grandslamovou trofej ze čtyřhry, v Melbourne uspěla podruhé. Před sedmi lety triumfovala s domácí Samanthou Stosurovou. Sedmatřicetiletá Číňanka získala druhý triumf v sezoně, před Australian Open zvítězila se Siniakovou v Adelaide.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Čtyřhra - finále:
Harrison, Skupski (6-USA/Brit.) - Kubler, Polmans (Austr.) 7:6 (7:4), 6:4

Ženy
Čtyřhra - finále:
Mertensová, Čang Šuaj (4-Belg./Čína) - Danilinová, Kruničová (7-Kaz./Srb.) 7:6 (7:4), 6:4

Juniorky
Čtyřhra - finále:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Heřmanová, Žoldáková (ČR) 6:1, 6:3

