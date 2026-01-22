Australian Open ONLINE: Druhé kolo odehraje deset Čechů, začíná Menšík

  1:32aktualizováno  1:32
Ze 32 zápasů druhého kola, které jsou naplánované na čtvrteční program Australian Open, má hned devět české zastoupení. Nabitý den začíná Jakub Menšík, do akce půjdou i Karolína Plíšková, Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Nikola Bartůňková a Marie Bouzková, Lindu Fruhvirtovou a Terezu Valentovou čeká vzájemný souboj. Všechny duely s českou účastí sledujeme v podrobných reportážích.

Jakub Menšík hraje bekhend v prvním kole Australian Open. | foto: AP

Menšík se v úterním prvním kole pořádně zapotil, Pabla Carreňu vyřadil až po pěti setech. Nyní čelí dalšímu Španělovi, o rok mladšímu Rafaelu Jordanovi, jenž postoupil z kvalifikace.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Rafael Jordan

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Dvacetiletý reprezentant, který plní roli 17. nasazeného a minulý týden získal titul v Aucklandu, je favoritem. Nicméně se musí mít na pozoru, protože 150. tenista světa Jordan letos vyhrál už deset zápasů.

Naváže Plíšková na cennou výhru?

Plíšková si na úvod poradila s někdejší grandslamovou šampionkou Sloane Stephensovou, šlo o její první výhru na okruhu WTA po skoro roce a půl. Proti Janice Tjenové z Indonésie ji nejspíš čeká ještě složitější úkol.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Janice Tjenová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Soupeřka okupuje 59. pozici žebříčku a v prvním kole vyřadila 22. nasazenou Leylu Fernandezovou. Třiatřicetiletá bývalá světová jednička se s o deset let mladší Tjenovou potkává poprvé.

Nosková proti domácí outsiderce

Stejně jako v prvním kole má Nosková velmi přijatelnou soupeřku. Po Darje Semenisté čelí Australance Tayle Prestonové, až 161. hráčce světa. Pokud nasazená třináctka uspěje, může si zahrát s Jelenou Ostapenkovou.

ONLINE: Linda Nosková vs. Taylah Prestonová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Zaskočí Siniaková světovou čtyřku?

Proti jedné z nejlepších tenistek současnosti půjde Siniaková. Vyzve světovou čtyřku Amandu Anisimovovou, finalistku loňského Wimbledonu i US Open. Jde o jejich premiérové vzájemné utkání, Češka v prvním kole ztratila pouhé tři gamy, moc potíží neměla ani Američanka.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Amanda Anisimovová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Macháč opět proti jednoručnému bekhendu

V prvním kole přešel přes Grigora Dimitrova, nyní se Macháč utká s jiným tenistou s jednoručným bekhendem – Stefanosem Tsitsipasem. I když Řek plní roli 31. nasazeného, momentálně už je v žebříčku výše český tenista, kterému pomohl titul z Adelaide z minulého týdne.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Stefanos Tsitsipas

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Díky tomu by měl mít navrch, i když jediný dosavadní vzájemný zápas vyhrál v říjnu 2023 Tsitsipas. Vítěz může ve třetím kole vyzvat světovou pětku Lorenza Musettiho.

Valentová proti Fruhvirtové

Derby mladých českých nadějí obstarají osmnáctiletá Valentová a o dva roky starší Fruhvirtová. Favoritkou je mladší z nich, momentálně 54. hráčka žebříčku. Obě zvládly první kolo ve dvou setech.

ONLINE: Tereza Valentová vs. Linda Fruhvirtová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Letos neporažená výzva pro Bartůňkovou

Při debutu v grandslamové hlavní soutěži Bartůňková vyřadila Darju Kasatkinovou a za odměnu dostává konfrontaci se světovou desítkou Belindou Bencicovou. Devatenáctiletá Češka může proti hvězdné Švýcarce, která letos vyhrála všech šest zápasů, jen překvapit.

ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Belinda Bencicová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Bouzková proti jedné z favoritek na titul

Podobně je na tom Bouzková, jež zkusí zastavit světovou dvojku Igu Šwiatekovou. Loni i předloni jí hladce podlehla, jak si povede nyní? Do druhého kola Australian Open se probojovala teprve podruhé v kariéře.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Iga Šwiateková

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Potrápí Kopřiva Fritze?

Těžkého soupeře má ve druhém kole také Kopřiva. Po zdárném boji s Janem-Lennardem Struffem čelí v John Cain Areně světové devítce Tayloru Fritzovi.

ONLINE: Vít Kopřiva vs. Taylor Fritz

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Co dalšího nabízí 5. den Australian Open?

  • Do třetího kola zasáhnou také vítěz posledních dvou ročníků Jannik Sinner, grandslamový rekordman Novak Djokovič či Naomi Ósakaová, která před prvním zápasem zaujala extravagantním nástupem na kurt.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

