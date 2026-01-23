Nasazená devatenáctka Muchová je proti světové padesátce Linetteové velkou favoritkou. I díky vzájemnému skóre – Polku třikrát za sebou porazila beze ztráty setu, naposledy v červnu 2024.
Rodačka z Olomouce v prvním kole vyřadila Jaqueline Cristianovou z Rumunska, poté musela otáčet bitvu proti Američance Alycii Parksové.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Magda Linetteová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Zkušená 33letá Polka na úvod zaskočila turnajovou patnáctku Emmu Navarrovou, poradila si i s jinou Američankou Ann Liovou. Obě protivnice figurovaly v pořadí výše.
Pokud Muchová zvítězí, do osmifinále Australian Open se vrátí po pěti letech. Linetteová hrála v Melbourne v roce 2023 semifinále. Vítězka utkání o další postup zabojuje buď proti světové trojce Coco Gauffové, nebo jiné Američance Hailey Baptisteové.
Co dalšího nabízí 6. den Australian Open?
- V osmifinále jsou obě světové jedničky. Španěl Carlos Alcaraz zdolal Corentina Mouteta 6:2, 6:4, 6:1 a Běloruska Aryna Sabalenková přemohla Anastasii Potapovovou ve dvou tiebreacích.
- Do osmifinále čtyřhry prošly obhájkyně titulu a nasazené jedničky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, vypadly naopak Jesika Malečková s Miriam Škoch. Marie Bouzková s Andrejou Klepačovou zvládly teprve první kolo.
- V mužském deblu slaví postup mezi 16 nejlepších párů Petr Nouza a Patrik Rikl a také Adam Pavlásek s Johnem Smithem. Siniaková vstoupí do mixu, v němž spojí síly se Semem Verbeekem.
Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Muži
Ženy
Čtyřhra - 1. kolo:
Čtyřhra - 2. kolo:
Smíšená čtyřhra - 1. kolo:
Kompletní výsledky 6. dne naleznete ZDE.