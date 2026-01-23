Australian Open ONLINE: Projde Muchová do osmifinále? Hraje s Polkou Linetteovou

Hlavní otázka z českého pohledu pro páteční program Australian Open zní jasně: Postoupí Karolína Muchová do osmifinále? Ve třetím kole soupeří s polskou soupeřkou Magdou Linetteovou, s níž má pozitivní bilanci 3:1, zápas sledujeme v podrobné reportáži. Zbylých šest tuzemských nadějí odehraje třetí kolo v sobotu.

Karolína Muchová se napřahuje k forhendu ve druhém kole Australian Open. | foto: AP

Nasazená devatenáctka Muchová je proti světové padesátce Linetteové velkou favoritkou. I díky vzájemnému skóre – Polku třikrát za sebou porazila beze ztráty setu, naposledy v červnu 2024.

Rodačka z Olomouce v prvním kole vyřadila Jaqueline Cristianovou z Rumunska, poté musela otáčet bitvu proti Američance Alycii Parksové.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Magda Linetteová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Zkušená 33letá Polka na úvod zaskočila turnajovou patnáctku Emmu Navarrovou, poradila si i s jinou Američankou Ann Liovou. Obě protivnice figurovaly v pořadí výše.

Pokud Muchová zvítězí, do osmifinále Australian Open se vrátí po pěti letech. Linetteová hrála v Melbourne v roce 2023 semifinále. Vítězka utkání o další postup zabojuje buď proti světové trojce Coco Gauffové, nebo jiné Američance Hailey Baptisteové.

Co dalšího nabízí 6. den Australian Open?

  • V osmifinále jsou obě světové jedničky. Španěl Carlos Alcaraz zdolal Corentina Mouteta 6:2, 6:4, 6:1 a Běloruska Aryna Sabalenková přemohla Anastasii Potapovovou ve dvou tiebreacích.
  • Do osmifinále čtyřhry prošly obhájkyně titulu a nasazené jedničky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, vypadly naopak Jesika Malečková s Miriam Škoch. Marie Bouzková s Andrejou Klepačovou zvládly teprve první kolo.
  • V mužském deblu slaví postup mezi 16 nejlepších párů Petr Nouza a Patrik Rikl a také Adam Pavlásek s Johnem Smithem. Siniaková vstoupí do mixu, v němž spojí síly se Semem Verbeekem.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Čtyřhra - 2. kolo
Nouza/Rikl (ČR)- González/Molteni (13-Arg.) 6:2, 6:3
Pavlásek, Smith (ČR/Austr.) - Miedler, Cabral (9-Rak./Portug.) 6:4, 6:4

Ženy
Dvouhra - 3. kolo:

Čtyřhra - 1. kolo:
Bouzková, Klepačová (ČR/Slovin.) - Lamensová, Lysová (Niz./Něm.) 5:0 skreč

Čtyřhra - 2. kolo:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Sü I-fan, Jang Čao-süan (Čína) 7:6 (9:7), 6:1
Katová, Stollárová (15-Jap./Maď) - Malečková, Škoch (ČR) 2:6, 7:5, 7:6 (10:8)

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Kompletní výsledky 6. dne naleznete ZDE.

