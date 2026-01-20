Australian Open ONLINE: Z devítky Čechů začínají Bejlek, Siniaková a Valentová

,
  1:15aktualizováno  1:15
Velmi nabité úterý mají čeští tenisté na Australian Open. Na kurtech se jich objeví hned devět: jako první jdou do akce Tereza Valentová, Sára Bejlek a Kateřina Siniaková, později nastoupí Jakub Menšík, Karolína Plíšková, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Linda Fruhvirtová a Nikola Bartůňková. Všechny zápasy s českou účastí sledujeme v podrobných reportážích.

Tereza Valentová dobíhá k míči ve druhém kole US Open. | foto: AP

Osmnáctiletá Valentová se do grandslamové soutěže dostala poprvé přímo, ve světovém žebříčku jí patří 54. místo. V prvním kole čelí domácí nasazené třicítce Maie Jointové, kterou žene bouřlivé publikum.

ONLINE: Tereza Valentová vs. Maia Jointová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

S o rok starší soupeřkou hraje poprvé, na přípravných turnajích před grandslamem nasbírala Valentová skóre 3:2.

V případě výhry čeká Siniakovou světová čtyřka

Siniaková soupeří s Maďarkou Pannou Udvardyovou, proti níž je velkou favoritkou. Jde o souboj 45. tenistky žebříčku proti devadesáté. Ani tyto dvě hráčky se spolu ještě neutkaly, vítězku ve druhém kole čeká světová čtyřka Amanda Anisimovová.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Panna Udvardyová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Bejlek může vyzvat obhájkyni

Soupeřkou Bejlek je Američanka Ashlyn Kruegerová, s níž má vzájemnou bilanci 1:1. Šance jsou tedy vyrovnané, i když devatenáctiletá Češka v pořadí figuruje o skoro třicet míst níže. Úspěšnější z tenistek může v dalším zápase narazit na obhájkyni titulu Madison Keysovou.

ONLINE: Sára Bejlek vs. Ashlyn Kruegerová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Plíšková proti šampionce US Open 2017

Po skoro rok a půl dlouhé pauze zaviněné zraněním kotníku se mezi elitu vrací Karolína Plíšková. Od předloňského US Open odehrála jen tři zápasy na menších turnajích a v Melbourne se utkává se Sloane Stephensovou.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Sloane Stephensová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Ani americká vítězka US Open 2017 nezažívá ideální období, v žebříčku je až na 1102. místě a v Melbourne prošla kvalifikací. Třiatřicetiletá Češka měla v Austrálii hrát v Brisbane i Adelaide, ale na kurt ji nepustily potíže s lýtkem.

Menšík v akci tři dny po zisku titulu

Coby šampion generálky v Aucklandu vstupuje do Australian Open Menšík. Turnajová sedmnáctka tři dny po vítězném finále na Novém Zélandu hraje se Španělem Pablem Carreňem, s nímž má pozitivní bilanci 2:0. Vítěz v dalším kole změří síly s jedním z mladých kvalifikantů – s Reiem Sakamotem, nebo Španělem Rafaelem Jodarem.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Pablo Carreňo

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Naváže Fruhvirtová na kvalifikaci?

Fruhvirtová se do hlavní soutěže probila z kvalifikace, v níž všechny tři duely vybojovala ve třech setech. V prvním kole hlavní soutěže čelí 86. hráčce žebříčku Lulu Sunové z Nového Zélandu, sama je na 132. pozici.

ONLINE: Linda Fruhvirtová vs. Lulu Sunová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Bartůňková proti bývalé Rusce

Devatenáctiletá Bartůňková také prošla kvalifikací a v hlavní soutěži grandslamu startuje vůbec poprvé. Proti Darje Kasatkinové, 43. tenistce světa, favoritkou není, ale může překvapit. Její soupeřka loni obdržela australské občanství, v posledních měsících se jí moc nedaří.

ONLINE: Nikola Bartůňková vs. Darja Kasatkinová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Macháčovi stojí v cestě zkušený Bulhar

I Macháč se na grandslam naladil trofejí, podmanil si podnik v Adelaide. Formu bude chtít potvrdit proti Grigoru Dimitrovovi, bývalou světovou trojku v jediném dosavadním zápase předčil. Mírným favoritem je český tenista, v případě výhry si může zahrát se Stefanosem Tsitsipasem.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Grigor Dimitrov

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Kopřiva usiluje o druhou grandslamovou výhru

Znovu po dvou měsích si Kopřiva zahraje s Němcem Janem-Lennardem Struffem. V listopadu momentálně 86. hráči světa jasně podlehl, teď doufá v lepší výsledek. V žebříčku je těsně za první stovkou, ale do hlavní soutěže se dostal přímo. V Melbourne ji okusí podruhé.

ONLINE: Vít Kopřiva vs Jan-Lennard Struff

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Co dalšího nabízí 3. den Australian Open?

  • Turnaj zahájí šampion posledních dvou ročníků Jannik Sinner, světové pětky Lorenzo Musetti a Jelena Rybakinová či někdejší šampionka Naomi Ósakaová.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Dvouhra - 1. kolo:

Ženy
Dvouhra - 1. kolo:

Kompletní výsledky 3. dne naleznete ZDE.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.