Obhájkyně titulu Keysová na Australian Open končí, padla s Pegulaovou

  7:32aktualizováno  8:02
Americká tenistka Madison Keysová titul na grandslamovém Australian Open neobhájí. V osmifinále prohrála 3:6 a 4:6 s krajankou Jessicou Pegulaovou, která je turnajovou šestkou. Ta se ve čtvrtfinále utká se čtvrtou nasazenou Amandou Anisimovou, která porazila 7:6 a 6:4 Číňanku Wang Sin-jü.
Jessica Pegulaová a Madison Keysová po osmifinále Australian Open.

Jessica Pegulaová a Madison Keysová po osmifinále Australian Open. | foto: Asanka Brendon RatnayakeAP

Jessica Pegulaová se raduje v osmifinále Australian Open.
Amanda Anisimovová mává fanoušků po výhře v osmifinále Australian Open.
Jelena Rybakina se podepisuje fanouškům.
Amanda Anisimovová hraje bekhend v osmifinále Australian Open.
Jednatřicetiletá Pegulaová měla zápas pod kontrolou. Rychle odskočila na 4:1 a úvodní set vyhrála za 32 minut. Podobný průběh měla i druhá sada, v jejímž úvodu nasazená devítka Keysová dvakrát ztratila servis. Pegulaová sice jednou přišla o podání, ale další komplikace nepřipustila.

Keysová uznala, že její soupeřka diktovala tempo. Litovala nevyužitích nadějných momentů ve druhé sadě. „Byly tam nějaké šance na brejk, s nimiž jsem nebyla úplně spokojená, dělala jsem rychlé chyby a nehrála jsem ty nejlepší míče v důležitých chvílích,“ uvedla.

Mezi nejlepší osmičkou ženské dvouhry ji čeká další americký souboj tentokrát s výše postavenou Anisimovovou. Ta pro sebe první set v souboji s přemožitelkou Lindy Noskové rozhodla v tiebreaku, který vyhrála 7:4. Ve druhé sadě odskočila na 4:2 a utkání hladce dopodávala do konce.

Amanda Anisimovová mává fanoušků po výhře v osmifinále Australian Open.

Bez problémů zvládla osmifinále wimbledonská šampionka z roku 2022 Jelena Rybakinová. Světová pětka vyhrála duel s Belgičankou Elise Mertensovou 6:1 a 6:3. Při vlastním podání povolila soupeřce jediný brejkbol, který odvrátila, a sama získala servis Mertensové čtyřikrát. Její další soupeřkou bude nasazená dvojka Iga Šwiateková, nebo australská kvalifikantka Maddison Inglisová. Toto osmifinále se bude hrát ještě dnes.

Do čtvrtfinále mužské dvouhry postoupil pátý nasazený Lorenzo Musetti. Třiadvacetiletý Ital, který ve 3. kole v pětisetové bitvě udolal Tomáše Macháče, přehrál hladce 6:2, 7:5 a 6:4 Američana Taylora Fritze. Vysloužil si tím duel se čtyřiadvacetinásobným grandslamovým šampionem Novakem Djokovičem, kterého kvůli zranění pustil bez boje mezi posledních osm český tenista Jakub Menšík.

V mužském pavouku bude dnes o čtvrtfinále bojovat mimo jiné vítěz Australian Open z posledních dvou let Jannik Sinner.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů:

Muži:
Čtyřhra - 3. kolo:
Nouza, Rikl (ČR) - Helövaara, Patten (2-Fin./Brit.) 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:
Siniaková, Verbeek (ČR/Niz.) - Čang Šuaj, Pütz (Č-ína/Něm.) 4:6, 6:2, 10:8

Juniorky:
Dvouhra - 2. kolo:
A. Kovačková (1-ČR) - Russellová (Austr.) 6:3, 6:0
Zolotarjovová (Rus.) - J. Kovačková (2-ČR) 7:5, 6:4

Čtyřhra - 1. kolo:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Kümrüová, Lin Jü-ťün (Tur./Čína) 6:2, 6:2
Heřmanová, Žoldáková (ČR) - Šao Jü-šan, Sun Sin-žan (4-Čína) 3:6, 7:6 (8:6), 10:5
Hettlerová, Stojanovová (ČR/Niz.) - Mildrenová, Nishikawaová (Austr.) 6:3, 6:2

