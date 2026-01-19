Australian Open ONLINE: Hraje Nosková, Muchová uspěla. Nastoupí i Krejčíková

Hned šest českých tenistů vyrazí na kurty během pondělního programu Australian Open. Úvodní kolo zvládla Karolína Muchová, postupně půjdou do akce ještě Linda Nosková, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina. Všechny zápasy s českou účastí sledujeme v podrobných online reportážích.
Světová třináctka Nosková hraje s Lotyškou Darjou Semenistou a proti 98. tenistce světa je velkou favoritkou. Potkávají se potřetí a oba předchozí duely na menších turnajích zvládla Češka bez ztráty setu.

Nosková jde do utkání s dosavadní sezonní bilancí 1:1. Na vítězku čeká ve druhém kole vítězka zápasu mezi Číňankou Čang Šuaj a Australankou Taylah Prestonovou.

Výhra Muchové nad oblíbenou soupeřkou

Muchová se na letošním Australian Open dostala do hry jako první z Čechů. A slavila postup do druhého kola, v dusném odpoledni porazila Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:3 a 7:6.

Turnajová devatenáctka na menším bočním kurtu číslo 14 potvrdila, že se jí proti této soupeřce daří, vzájemnou bilanci zvýšila už na 4:0.

V úvodním setu sice jako první přišla o servis, ale poté předvedla obrat z 1:2 na 5:2. A o chvíli později set uzavřela esem.

Ve druhé sadě měla se 35. tenistkou světa větší problémy. Za stavu 5:4 zápas nedopodávala a radovala se až po dramatickém tiebreaku, který vydřela 8:6. Příště si zahraje proti Američance Alycii Parksové.

Krejčíková proti rozjeté Rusce

Těžkou soupeřku má v prvním kole Krejčíková, zkusí zaskočit 23. nasazenou Dianu Šnajderovou. Proti semifinalistce generálky z Adelaide navíc nepůjde v ideálním rozpoložení, před necelým týdnem ji v Hobartu opět trápilo levé koleno.

V premiérovém střetnutí s levorukou Ruskou tak může jen překvapit. V případném druhém kole by měla snazší los – domácí divokou kartu Talii Gibsonovou.

Lehečka se vrací po zranění

Na rozdíl od předloňské i loňské sezony nezískal Lehečka před Australian Open titul, hned ve druhém zápase roku ho zastavilo zranění kotníku. Na zotavení měl dvanáct dní a nyní půjde proti kvalifikantovi Arthuru Geovi.

Z pozice 17. nasazeného by si měl s číslem 197 poradit, ale Francouz zvládl tříkolovou kvalifikaci bez ztráty setu. Ve druhém kole se může utkat s veteránem Stanem Wawrinkou.

Překvapí Svrčina nebezpečného Španěla?

Poprvé v kariéře se Svrčina dostal rovnou do grandslamové hlavní soutěže, momentálně mu v pořadí patří 95. příčka. V prvním kole se bude muset proti Jaumemu Munarovi vytáhnout, aby postoupil dál.

Před třemi lety ho na Australian Open dokázal porazit, ale nyní je Španěl 39. na světě a na generálce v Adelaide prohrál ve čtvrtfinále. Třiadvacetiletý Čech při dosud jediném letošním startu ve dvouhře vypadl hned v prvním kole kvalifikace.

Bouzková si může zahrát se Šwiatekovou

Poslední česká zástupkyně pondělního programu Bouzková změří síly se světovou osmdesátkou Renatou Zarazúaovou. Mexičanku loni udolala v Madridu a také nyní bude coby 44. hráčka žebříčku favoritkou.

Letos má zatím bilanci 3:3, a pokud nyní přidá čtvrté vítězství, nejspíš si vyslouží konfrontaci s druhou nasazenou Igou Šwiatekovou z Polska.

Co dalšího nabízí 2. den Australian Open?

  • Světová trojka Coco Gauffová porazila Kamillu Rachimovovou z Uzbekistánu 6:2, 6:3 a postoupila do druhého kola. Její americká krajanka Amanda Anisimovová, jež plní roli čtvrté nasazené, vyřadila Švýcarku Simonu Waltertovou 6:3 a 6:2.
  • Z velkých hvězd začnou pouť turnajem ještě například grandslamový rekordman Novak Djokovič, Ruska Mirra Andrejevová či Polka Iga Šwiateková.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Muži
Dvouhra - 1. kolo:

Ženy
Dvouhra - 1. kolo:
Muchová (19-ČR) - Cristianová (Rum.) 6:3, 7:6 (8:6)

