Světová třináctka Nosková hraje s Lotyškou Darjou Semenistou a proti 98. tenistce světa je velkou favoritkou. Potkávají se potřetí a oba předchozí duely na menších turnajích zvládla Češka bez ztráty setu.
ONLINE: Linda Nosková vs. Darja Semenistá
Nosková jde do utkání s dosavadní sezonní bilancí 1:1. Na vítězku čeká ve druhém kole vítězka zápasu mezi Číňankou Čang Šuaj a Australankou Taylah Prestonovou.
Výhra Muchové nad oblíbenou soupeřkou
Muchová se na letošním Australian Open dostala do hry jako první z Čechů. A slavila postup do druhého kola, v dusném odpoledni porazila Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:3 a 7:6.
Muchová vs. Cristianová
Turnajová devatenáctka na menším bočním kurtu číslo 14 potvrdila, že se jí proti této soupeřce daří, vzájemnou bilanci zvýšila už na 4:0.
V úvodním setu sice jako první přišla o servis, ale poté předvedla obrat z 1:2 na 5:2. A o chvíli později set uzavřela esem.
Ve druhé sadě měla se 35. tenistkou světa větší problémy. Za stavu 5:4 zápas nedopodávala a radovala se až po dramatickém tiebreaku, který vydřela 8:6. Příště si zahraje proti Američance Alycii Parksové.
Krejčíková proti rozjeté Rusce
Těžkou soupeřku má v prvním kole Krejčíková, zkusí zaskočit 23. nasazenou Dianu Šnajderovou. Proti semifinalistce generálky z Adelaide navíc nepůjde v ideálním rozpoložení, před necelým týdnem ji v Hobartu opět trápilo levé koleno.
ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Diana Šnajderová
V premiérovém střetnutí s levorukou Ruskou tak může jen překvapit. V případném druhém kole by měla snazší los – domácí divokou kartu Talii Gibsonovou.
Lehečka se vrací po zranění
Na rozdíl od předloňské i loňské sezony nezískal Lehečka před Australian Open titul, hned ve druhém zápase roku ho zastavilo zranění kotníku. Na zotavení měl dvanáct dní a nyní půjde proti kvalifikantovi Arthuru Geovi.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Arthur Gea
Z pozice 17. nasazeného by si měl s číslem 197 poradit, ale Francouz zvládl tříkolovou kvalifikaci bez ztráty setu. Ve druhém kole se může utkat s veteránem Stanem Wawrinkou.
Překvapí Svrčina nebezpečného Španěla?
Poprvé v kariéře se Svrčina dostal rovnou do grandslamové hlavní soutěže, momentálně mu v pořadí patří 95. příčka. V prvním kole se bude muset proti Jaumemu Munarovi vytáhnout, aby postoupil dál.
ONLINE: Dalibor Svrčina vs. Jaume Munar
Před třemi lety ho na Australian Open dokázal porazit, ale nyní je Španěl 39. na světě a na generálce v Adelaide prohrál ve čtvrtfinále. Třiadvacetiletý Čech při dosud jediném letošním startu ve dvouhře vypadl hned v prvním kole kvalifikace.
Bouzková si může zahrát se Šwiatekovou
Poslední česká zástupkyně pondělního programu Bouzková změří síly se světovou osmdesátkou Renatou Zarazúaovou. Mexičanku loni udolala v Madridu a také nyní bude coby 44. hráčka žebříčku favoritkou.
ONLINE: Marie Bouzková vs. Renata Zarazúaová
Letos má zatím bilanci 3:3, a pokud nyní přidá čtvrté vítězství, nejspíš si vyslouží konfrontaci s druhou nasazenou Igou Šwiatekovou z Polska.
Co dalšího nabízí 2. den Australian Open?
- Světová trojka Coco Gauffová porazila Kamillu Rachimovovou z Uzbekistánu 6:2, 6:3 a postoupila do druhého kola. Její americká krajanka Amanda Anisimovová, jež plní roli čtvrté nasazené, vyřadila Švýcarku Simonu Waltertovou 6:3 a 6:2.
- Z velkých hvězd začnou pouť turnajem ještě například grandslamový rekordman Novak Djokovič, Ruska Mirra Andrejevová či Polka Iga Šwiateková.
Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Muži
Ženy
Kompletní výsledky 2. dne naleznete ZDE.