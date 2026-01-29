Sedmadvacetiletá Sabalenková zaznamenala v Melbourne 26. vítězství z posledních 27 zápasů. Ani v jedenáctém utkání sezony nepřišla o set. Ve finále se pokusí navázat na triumfy z let 2023 a 2024, lloni rodačka z Minsku prohrála boj o titul s Američankou Madison Keysovou.
Běloruska se stala třetí hráčkou v tzv. open éře, která postoupila do finále Australian Open počtvrté za sebou, předtím se to povedlo jen Švýcarce Martině Hingisové a domácí Evonne Goolagongové. Posedmé za sebou si zahraje grandslamové finále na tvrdých kurtech.
„Nemohu tomu uvěřit. Je to neuvěřitelný úspěch, ale práce ještě není u konce. Jsem za vítězství moc ráda. Elina je těžká soupeřka a celý týden hrála neuvěřitelný tenis,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková.
Nad Svitolinovou vyhrála pošesté ze sedmi vzájemných utkání, porazila ji popáté za sebou. Čtvrteční duel ovládla za hodinu a čtvrt, v poměru vítězných míčů přehrála o čtyři roky starší soupeřku 29:12.
Svitolinová, která se příští týden vrátí v žebříčku WTA do první desítky, nenavázala na úspěchy z minulých kol, kdy porazila například Rusky Dianu Šnajderovou, Mirru Andrejevovou či Američanku Coco Gauffovou. Postupem do semifinále si přesto vylepšila na Australian Open maximum.
Sabalenková měla většinu utkání pod kontrolou. V úvodním gamu odvrátila dva brejkboly a díky brejku ve čtvrté hře utekla do vedení až 4:1. První set zakončila po 42 minutách hry na příjmu, využila třetí setbol.
Ukrajinka mohla duel ještě zdramatizovat, na začátku druhé sady vzala soupeřce servis a vedla 2:0. Poté ale ztratila pět her za sebou a Běloruska už jí další šanci na zvrat nedala. Semifinále ukončila na podání při prvním mečbolu.
Siniaková už nebude deblovou jedničkou
Kateřina Siniaková přijde po skončení Australian Open o post deblové světové jedničky. V čele žebříčku ji příští týden vystřídá Belgičanka Elise Mertensová, která postoupila na prvním grandslamovém turnaji sezony s Číňankou Čang Šuaj do finále. Siniaková v Melbourne dohrála s Američankou Taylor Townsendovou ve čtvrtfinále.
Devětadvacetiletá Siniaková ukončila vloni sezonu v čele deblového žebříčku popáté v kariéře a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. Osamostatnila se také od Cary Blackové ze Zimbabwe a Američanky Liezel Huberové.
Rodačka z Hradce Králové zahájila sezonu triumfem v Adelaide po boku Čang Šuaj. Při obhajobě titulu na Australian Open se jí však s Townsendovou nedařilo. Česko-americký pár nestačil ve čtvrtfinále na srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová. Siniaková ve čtyřhře v Melbourne zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2019.
Mertensová si naopak jistotu posunu do čela žebříčku zajistila po dnešním postupu do finále. S Čang Šuaj porazily japonsko-ruskou dvojici Ena Šibaharaová, Vera Zvonarevová 6:3. 6:2. Třicetiletá Belgičanka se vrátí do čela pořadí poprvé od roku 2024.
