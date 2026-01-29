Sabalenková porazila Svitolinovou a je počtvrté v řadě ve finále Australian Open

Autor: ,
  12:27
Běloruská tenistka Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do finále Australian Open, v němž zabojuje o třetí titul z Melbourne. Nasazenou dvanáctku Ukrajinku Elinu Svitolinovou světová jednička porazila 6:2 a 6:3. V sobotu se utká o pátou grandslamovou trofej buď s Američankou Jessicou Pegulaovou, nebo Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
Fotogalerie3

Aryna Sabalenková se raduje z postupu do finále Australian Open. | foto: Hollie AdamsReuters

Sedmadvacetiletá Sabalenková zaznamenala v Melbourne 26. vítězství z posledních 27 zápasů. Ani v jedenáctém utkání sezony nepřišla o set. Ve finále se pokusí navázat na triumfy z let 2023 a 2024, lloni rodačka z Minsku prohrála boj o titul s Američankou Madison Keysovou.

Běloruska se stala třetí hráčkou v tzv. open éře, která postoupila do finále Australian Open počtvrté za sebou, předtím se to povedlo jen Švýcarce Martině Hingisové a domácí Evonne Goolagongové. Posedmé za sebou si zahraje grandslamové finále na tvrdých kurtech.

„Nemohu tomu uvěřit. Je to neuvěřitelný úspěch, ale práce ještě není u konce. Jsem za vítězství moc ráda. Elina je těžká soupeřka a celý týden hrála neuvěřitelný tenis,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková.

Nad Svitolinovou vyhrála pošesté ze sedmi vzájemných utkání, porazila ji popáté za sebou. Čtvrteční duel ovládla za hodinu a čtvrt, v poměru vítězných míčů přehrála o čtyři roky starší soupeřku 29:12.

Aryna Sabalenková v semifinále Australian Open

Svitolinová, která se příští týden vrátí v žebříčku WTA do první desítky, nenavázala na úspěchy z minulých kol, kdy porazila například Rusky Dianu Šnajderovou, Mirru Andrejevovou či Američanku Coco Gauffovou. Postupem do semifinále si přesto vylepšila na Australian Open maximum.

Sabalenková měla většinu utkání pod kontrolou. V úvodním gamu odvrátila dva brejkboly a díky brejku ve čtvrté hře utekla do vedení až 4:1. První set zakončila po 42 minutách hry na příjmu, využila třetí setbol.

Ukrajinka mohla duel ještě zdramatizovat, na začátku druhé sady vzala soupeřce servis a vedla 2:0. Poté ale ztratila pět her za sebou a Běloruska už jí další šanci na zvrat nedala. Semifinále ukončila na podání při prvním mečbolu.

Siniaková už nebude deblovou jedničkou

Kateřina Siniaková přijde po skončení Australian Open o post deblové světové jedničky. V čele žebříčku ji příští týden vystřídá Belgičanka Elise Mertensová, která postoupila na prvním grandslamovém turnaji sezony s Číňankou Čang Šuaj do finále. Siniaková v Melbourne dohrála s Američankou Taylor Townsendovou ve čtvrtfinále.

Devětadvacetiletá Siniaková ukončila vloni sezonu v čele deblového žebříčku popáté v kariéře a vyrovnala tím rekord Martiny Navrátilové. Osamostatnila se také od Cary Blackové ze Zimbabwe a Američanky Liezel Huberové.

Belgická tenistka Elise Mertensová se hecuje ve třetím kole Australian Open.

Rodačka z Hradce Králové zahájila sezonu triumfem v Adelaide po boku Čang Šuaj. Při obhajobě titulu na Australian Open se jí však s Townsendovou nedařilo. Česko-americký pár nestačil ve čtvrtfinále na srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová. Siniaková ve čtyřhře v Melbourne zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2019.

Mertensová si naopak jistotu posunu do čela žebříčku zajistila po dnešním postupu do finále. S Čang Šuaj porazily japonsko-ruskou dvojici Ena Šibaharaová, Vera Zvonarevová 6:3. 6:2. Třicetiletá Belgičanka se vrátí do čela pořadí poprvé od roku 2024.

Australian Open v Melbourne

Grandslamový turnaj (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů)

Muži:
Čtyřhra - semifinále:
Harrison, Skupski (6-USA/Brit.) - Granollers, Zeballos (3-Šp./Arg.) 6:3, 7:6 (9:7)
Kubler, Polmans (Austr.) - L. Johnson, Zieliňski (Brit./Pol.) 6:2, 3:6, 6:3

Ženy:
Dvouhra - semifinále:
Sabalenková (1-Běl.) - Svitolinová (12-Ukr.) 6:2, 6:3

Čtyřhra - semifinále:
Čang Šuaj, Mertensová (4-Čína/Belg.) - Zvonarevová, Šibaharaová (Rus./Jap.) 6:3, 6:2
Danilinová, Kruničová (7-Kaz./Srb.) - Dabrowská, Stefaniová (5-Kan./Braz.) 7:6 (7:2), 3:6, 6:4

Juniorky:
Dvouhra - 3. kolo:
Sun Sin-žan (6-Čína) - Žoldáková (ČR) 7:6 (8:6), 6:3

Čtyřhra - čtvrtfinále:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Jauffretová, Kokkinisová (USA/Austr.) 6:2, 6:2
Heřmanová, Žoldáková (ČR) - Clarkeová, Leeová (USA) 6:4, 6:3

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.