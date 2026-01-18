Vondroušová nenastoupila, 45letá Venus W. na Australian Open málem vyhrála

,
  11:37
V Melbourne odstartovalo Australian Open, první grandslam tenisové sezony. Z tuzemských zástupců se během úvodního dne měla představit pouze Markéta Vondroušová, proti americké soupeřce Hailey Baptisteové však nakonec nenastoupila. Kvůli přetrvávajícímu zranění ramene se na poslední chvíli odhlásila. Do turnaje zdárně vstoupila Aryna Sabalenková, hrát bude i Carlos Alcaraz.
Americká tenistka Venus Williamsová se natahuje po míči v prvním kole...

Americká tenistka Venus Williamsová se natahuje po míči v prvním kole Australian Open. | foto: AP

Americká tenistka Venus Williamsová hraje forhend v prvním kole Australian Open.
Běloruská tenistka Aryna Sabalenková slaví vítězství v prvním kole Australian...
Běloruská tenistka Aryna Sabalenková se natahuje po míči v prvním kole...
Běloruská tenistka Aryna Sabalenková se hecuje v prvním kole Australian Open.
7 fotografií

Šestadvacetiletá Vondroušová, jež měla plnit roli 32. nasazené, řešila zdravotní komplikace už v týdnu. Ve středu kvůli bolesti ramene nenastoupila ke druhému kolu turnaje v Adelaide a stejné obtíže ji nakonec nepustily na kurt ani v Melbourne.

„Opravdu mě mrzí, že se kvůli přetrvávajícím potížím s ramenem musím z Australian Open odhlásit,“ napsala na Instagram zhruba hodinu před začátkem svého zápasu s Baptisteovou. „Po všem, čím jsem si v minulosti prošla, musím upřednostnit své zdraví, i když tohle rozhodnutí nebylo snadné.“

Australská zdravotní smůla se jí drží už třetí rok v řadě – v roce 2024 vypadla v Melbourne zdravotně zlomená hned v prvním kole, loni se kvůli zranění stehna odhlásila rovněž na poslední chvíli.

V pavouku její místo zaujala Taylor Townsendová, americká deblová spoluhráčka Kateřiny Siniakové se dočkala jako šťastná poražená z kvalifikace. Šanci ale nevyužila, se 66. hráčkou světa Baptisteovou prohrála 3:6, 7:6 a 3:6.

Dalších šest Čechů vstoupí do grandslamu v Melbourne v pondělí, zbylých devět včetně čerstvých šampionů z okruhu ATP Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče půjde do akce v úterý.

Co dalšího nabízí 1. den Australian Open?

  • Vládce mužského žebříčku Carlos Alcaraz bude hrát s domácím outsiderem Adamem Waltonem. Pokud dvaadvacetiletý Španěl turnaj opanuje, stane se nejmladším tenistou, který kdy zkompletoval kariérní Grand Slam.
  • Ženská světová jednička Aryna Sabalenková si úvod poradila s Francouzkou Tiantsoe Rakotomangaovou Rajaonahovou 6:4 a 6:1. Potvrdila tak, že se jí na Australian Open daří, předloni tam slavila titul a loni prohrála ve finále.
  • Přestože v rozhodujícím setu vedla už 4:0, nakonec Venus Williamsová v turnaji končí. Pětačtyřicetiletá legenda prohrála se Srbkou Olgou Danilovičovou, 69. tenistce světa podlehla 7:6, 3:6 a 4:6.
  • První velké překvapení se zrodilo na úkor světové jedenáctky Jekatěriny Alexandrovové. Ruska prohrála 5:7, 6:4 a 4:6 se 112. hráčkou žebříčku Zeynep Sönmezovou. Loňský finalista Alexander Zverev v prvním kole porazil Gabriela Dialla 6:7, 6:1, 6:4 a 6:2.

Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne

tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů

Výsledky 1. dne naleznete ZDE.

Pondělní program Australian Open

Aréna Roda Lavera: 1:00 Gauffová (3-USA) - Rachimovová (Uzb.), McDonald (USA) - De Minaur (6-Austr.), 9:00 Jüan Jüe (Čína) - Šwiateková (2-Pol.), Martínez (Šp.) - Djokovič (4-Srb.)

Aréna Margaret Courtové: 1:00 Medveděv (11-Rus.) - De Jong (Niz.), Waltertová (Švýc.) - Anisimovová (4-USA), 9:00 Vekičová (Chorv.) - M. Andrejevová (8-Rus.), Bellucci (It.) - Ruud (12-Nor.)

Aréna Johna Caina: 1:00 Borges (Portug.) - Auger-Aliassime (7-Kan.), Pegulaová (6-USA) - Zacharovová (Rus.), Starodubcevová (Ukr.) - Tomljanovicová (Austr.), Popyrin (Austr.) - Müller (Fr.)

Kia Arena: čtvrtý zápas Krejčíková (ČR) - Šnajderová (23-Rus.)

1573 Arena: čtvrtý zápas Lehečka (17-ČR) - Gea (Fr.)

Kurt č. 6: třetí zápas Nosková (13-ČR) - Semenistá (Lot.)

Kurt č. 8: čtvrtý zápas Bouzková (ČR) - Zarazúaová (Mex.)

Kurt č. 14: třetí zápas Muchová (19-ČR) - Cristianová (Rum.)

Kurt č. 15: čtvrtý zápas Svrčina (ČR) - Munar (Šp.)

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.