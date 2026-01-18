Šestadvacetiletá Vondroušová, jež měla plnit roli 32. nasazené, řešila zdravotní komplikace už v týdnu. Ve středu kvůli bolesti ramene nenastoupila ke druhému kolu turnaje v Adelaide a stejné obtíže ji nakonec nepustily na kurt ani v Melbourne.
„Opravdu mě mrzí, že se kvůli přetrvávajícím potížím s ramenem musím z Australian Open odhlásit,“ napsala na Instagram zhruba hodinu před začátkem svého zápasu s Baptisteovou. „Po všem, čím jsem si v minulosti prošla, musím upřednostnit své zdraví, i když tohle rozhodnutí nebylo snadné.“
Australská zdravotní smůla se jí drží už třetí rok v řadě – v roce 2024 vypadla v Melbourne zdravotně zlomená hned v prvním kole, loni se kvůli zranění stehna odhlásila rovněž na poslední chvíli.
V pavouku její místo zaujala Taylor Townsendová, americká deblová spoluhráčka Kateřiny Siniakové se dočkala jako šťastná poražená z kvalifikace. Šanci ale nevyužila, se 66. hráčkou světa Baptisteovou prohrála 3:6, 7:6 a 3:6.
Dalších šest Čechů vstoupí do grandslamu v Melbourne v pondělí, zbylých devět včetně čerstvých šampionů z okruhu ATP Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče půjde do akce v úterý.
Co dalšího nabízí 1. den Australian Open?
- Vládce mužského žebříčku Carlos Alcaraz bude hrát s domácím outsiderem Adamem Waltonem. Pokud dvaadvacetiletý Španěl turnaj opanuje, stane se nejmladším tenistou, který kdy zkompletoval kariérní Grand Slam.
- Ženská světová jednička Aryna Sabalenková si úvod poradila s Francouzkou Tiantsoe Rakotomangaovou Rajaonahovou 6:4 a 6:1. Potvrdila tak, že se jí na Australian Open daří, předloni tam slavila titul a loni prohrála ve finále.
- Přestože v rozhodujícím setu vedla už 4:0, nakonec Venus Williamsová v turnaji končí. Pětačtyřicetiletá legenda prohrála se Srbkou Olgou Danilovičovou, 69. tenistce světa podlehla 7:6, 3:6 a 4:6.
- První velké překvapení se zrodilo na úkor světové jedenáctky Jekatěriny Alexandrovové. Ruska prohrála 5:7, 6:4 a 4:6 se 112. hráčkou žebříčku Zeynep Sönmezovou. Loňský finalista Alexander Zverev v prvním kole porazil Gabriela Dialla 6:7, 6:1, 6:4 a 6:2.
Tenisový grandslam Australian Open v Melbourne
tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů
Výsledky 1. dne naleznete ZDE.
Pondělní program Australian Open
Aréna Roda Lavera: 1:00 Gauffová (3-USA) - Rachimovová (Uzb.), McDonald (USA) - De Minaur (6-Austr.), 9:00 Jüan Jüe (Čína) - Šwiateková (2-Pol.), Martínez (Šp.) - Djokovič (4-Srb.)
Aréna Margaret Courtové: 1:00 Medveděv (11-Rus.) - De Jong (Niz.), Waltertová (Švýc.) - Anisimovová (4-USA), 9:00 Vekičová (Chorv.) - M. Andrejevová (8-Rus.), Bellucci (It.) - Ruud (12-Nor.)
Aréna Johna Caina: 1:00 Borges (Portug.) - Auger-Aliassime (7-Kan.), Pegulaová (6-USA) - Zacharovová (Rus.), Starodubcevová (Ukr.) - Tomljanovicová (Austr.), Popyrin (Austr.) - Müller (Fr.)
Kia Arena: čtvrtý zápas Krejčíková (ČR) - Šnajderová (23-Rus.)
1573 Arena: čtvrtý zápas Lehečka (17-ČR) - Gea (Fr.)
Kurt č. 6: třetí zápas Nosková (13-ČR) - Semenistá (Lot.)
Kurt č. 8: čtvrtý zápas Bouzková (ČR) - Zarazúaová (Mex.)
Kurt č. 14: třetí zápas Muchová (19-ČR) - Cristianová (Rum.)
Kurt č. 15: čtvrtý zápas Svrčina (ČR) - Munar (Šp.)