ONLINE: Austrálie - Egypt 0:0, oba týmy usilují o první výhru v play off MS

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  19:50
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Pohled na stadion v Dallasu před utkáním mezi Austrálií a Egyptem. | foto: Reuters

Fotbalisté Egypta a Austrálie se pokusí ve vzájemném utkání poprvé vyhrát zápas vyřazovací fáze mistrovství světa. Zatímco Austrálii už se to v minulosti dvakrát nepodařilo, africký celek čeká premiéra v play off. Utkání v americkém Dallasu sledujte v podrobné online reportáži od 20 hodin.

Egypt na turnaji prošel skupinou bez porážky. Ve všech jeho utkáních skórovala obě mužstva, kromě remíz 1:1 s Belgií a Íránem porazil Egypt 3:1 Nový Zéland. Trenér Husam Hasan by měl mít k dispozici i hvězdného útočníka Mohameda Salaha, jehož trápily v posledním duelu s Íránem zdravotní problémy.

„Sám si řekl o střídání. Nebojím se absencí, mám plnou důvěru ve všechny hráče v týmu. Mám mužstvo plné bojovníků, kteří udělají všechno pro to, abychom zvládli i další zápas,“ uvedl egyptský kouč.

Austrálie také obsadila ve skupině druhé místo. Na úvod si poradila 2:0 s Tureckem, následně stejným výsledkem podlehla USA a na závěr remizovala bez branek s Paraguayí.

„Postup ze skupiny je pro nás velký úspěch. Máme velice mladý tým, který bude na příštích šampionátech ještě lepší. Ale proč bychom museli čekat další čtyři roky, proč bychom nemohli přepsat historii už na tomhle turnaji?“ řekl australský trenér Tony Popovic.

Vítěz zápasu může v osmifinále narazit na Argentinu, pokud úřadující světoví šampioni podle předpokladů vyřadí outsidera z Kapverd.

MS ve fotbale 2026
3. 7. 2026 20:00
Zápas probíhá
Austrálie : Egypt 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
P. Beach - A. Circati, H. Souttar, L. Herrington - J. Bos, A. O'Neill, J. Irvine, A. Behich - C. Volpato, C. Metcalfe, N. Irankunda
Sestavy:
M. Šubajr - M. Hání, R. Rabía, J. Ibráhím, K. Háfiz - H. Fasí, M. Atíja, E. Ašúr, M. Salah, Zizo - O. Marmúš
Náhradníci:
M. Touré, C. Burgess, M. Ryan, M. Degenek, A. Hrustic, A. Mabil, C. Devlin , P. Izzo, J. Geria, K. Trewin, P. Okon-Engstler, N. Velupillay, T. Yengi
Náhradníci:
M. Šanáví, M. Trézéguet, N. Imád, I. Ádel, M. Abdal Múnim, H. Hasan, M. Sábir, a. Solimán, M. Alá, T. Alá, M. Ziko, H. Abdal Karim
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